Италия против собак? Туристов ждёт финансовый удар в Больцано

Италия вводит налог для туристов с собаками — Pravda

0:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Больцано на севере Италии, куда ежегодно приезжают любители Доломитовых Альп, готовится к серьёзным изменениям в обращении с домашними животными.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain девочка держит мяч с собакой в лесу

Местные власти решили, что пребывание в туристическом центре с собакой перестанет быть бесплатным. С 2026 года от гостей будут взимать ежедневный платёж за каждого четвероногого спутника, а параллельно ужесточается вся система правил, связанных с содержанием собак в городской среде, пишет Pravda.

Новые правила для владельцев собак

В туристическом городе вводится ежедневный сбор — 1,50 евро за собаку в сутки. Это нововведение касается только приезжающих гостей. Местные жители платят отдельный ежегодный сбор в размере 100 евро. По замыслу инициаторов, система должна компенсировать расходы на уборку улиц и создать дополнительное финансирование для парков, специально оборудованных для прогулок с животными.

Предложение исходит от члена регионального парламента Луиса Вальчера. Он настаивает, что платить за собачьи отходы должны именно владельцы животных. По его позиции, город не обязан распределять затраты на всех жителей, если загрязнение создаётся небольшой группой.

Однако ограничительные меры не ограничиваются обязательным налогом. В городе уже действует требование регистрировать ДНК домашних собак. Система позволяет сравнивать незабранные собачьи отходы с генетической базой, выявлять владельца животного и назначать штраф, достигающий 600 евро. Владельцы собак, которые уже прошли ДНК-регистрацию, освобождаются от нового ежедневного сбора на два года.

Реакция защитников животных

Новые нормы вызвали активные протесты со стороны зоозащитных организаций. Их представители считают меры излишними и вредными для региона, ориентированного на туризм. Карла Рокки из национальной организации защиты животных ENPA резко критикует введённые налоги. По её словам, животные не должны становиться объектом фискальной нагрузки, а выбор именно такого пути демонстрирует удобное для власти, но ошибочное решение.

"Животные — это не роскошь, а часть семьи", — заявила президент ENPA Карла Рокки.

Она отмечает, что новые сборы ударят именно по той категории туристов, которые предпочитают активный отдых с питомцами. По мнению защитников животных, дополнительные расходы могут привести к отказу от поездок в этот регион или к уменьшению числа семейных путешествий. Кроме того, Рокки предупреждает, что меры способны спровоцировать увеличение случаев отказа от животных, если содержание питомцев станет слишком затратным.

Сравнение мер: Италия, Австрия, Германия

Страна Тип сбора Штрафы Особенности Италия (Больцано) 1,50 евро/сутки для туристов; 100 евро/год для местных До 600 евро ДНК-регистрация обязательна Германия До 150 евро/год До 1000 евро Часто — обязательное чипирование Австрия 50-80 евро/год До 500 евро Дополнительный налог на больших собак

Сравнение показывает, что налоговые модели в Европе различаются, но принудительная ДНК-регистрация остаётся довольно редкой практикой.

Как адаптироваться: советы владельцам

Перед поездкой уточнить правила региона и наличие льгот. Получить ветеринарный паспорт, чипирование и страховку — многие отели требуют это. Заблаговременно бронировать размещение с пометкой "pet-friendly". Хранить комплект для уборки за собакой, чтобы избежать штрафов. Пройти ДНК-регистрацию, если планируется частое посещение региона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорировать новые правила.

• Последствие: штраф до 600 евро.

• Альтернатива: регистрация животного и готовность к проверкам.

• Ошибка: выбирать первое попавшееся жильё.

• Последствие: отказ заселения или дополнительная плата.

• Альтернатива: искать отели со статусом "pet-friendly".

А что если… меры действительно улучшат городскую среду

Сторонники городских реформ уверены, что сборы создадут ресурс для содержания инфраструктуры. Дополнительные парки, зоны выгула, контейнеры для отходов — всё это может повысить качество жизни и туристов, и местных жителей. Однако возникает вопрос, не приведёт ли такая политика к сокращению турпотока и росту социального напряжения.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Чистые улицы Увеличение финансовых затрат для владельцев Финансирование специализированных парков Снижение привлекательности для туристов Точечная ответственность за загрязнение Риск отказа от животных

FAQ

Нужно ли платить, если собака маленькая?

Да, сбор одинаков для собак любого размера.

Возможна ли отмена налога после внедрения?

Пока власти не обсуждают пересмотра.

Освобождает ли ДНК-регистрация от штрафов?

Нет, она лишь исключает необходимость платить новый дневной сбор в течение двух лет.

Мифы и правда

Миф: налог направлен на ограничение числа собак.

Правда: цель — финансирование уборки и инфраструктуры.

Миф: туристы могут игнорировать новые правила.

Правда: штрафы применяются ко всем, включая приезжих.

Миф: собакам запретят вход на туристические маршруты.

Правда: запретов не вводится, речь только о дополнительных расходах.

Три факта о политике содержания собак в Европе

В некоторых регионах Германии штраф за неприбранные отходы достигает 1000 евро. В Австрии хозяин обязан пройти курс обучения, если собака превышает определённый вес. Италия — одна из трёх стран ЕС, где обсуждается расширение обязательной ДНК-регистрации.