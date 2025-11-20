Отпуск может стоить вдвое больше: как время года запускает механизм скрытых переплат

Когда речь заходит о планировании отдыха на будущий год, большинство людей смотрят прежде всего на стоимость и комфорт сезона. Эксперты туристического рынка подчёркивают: выгодность поездки зависит не только от направления, но и от того, на какой месяц выпадает отпуск. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подробно объяснил, как распределяются популярные маршруты по календарю и почему разница в ценах внутри одного года может достигать десятков процентов.
Самыми востребованными летними маршрутами для россиян остаются Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай. Лето традиционно привлекает тех, кто хочет тёплого моря и длительного отдыха. Пиковыми месяцами остаются июль и август — именно они задают тон всему отпускному сезону.
"Большинство туристов в это время предпочитают морской отдых, тепло и море, при этом продолжительность поездки в июле часто составляет 10-14 дней, а в другие месяцы продолжительность часто меньше. Что касается России, то июль традиционно считается сезоном морских путешествий", — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
Внутри страны лидируют Краснодарский край, побережье Каспийского моря и Балтийская линия — от Калининграда до Ленинградской области. Люди выбирают их из-за доступности перелётов, устойчивого тёплого сезона и богатой инфраструктуры.
По словам эксперта, у каждого периода есть своя специфика. Летом активность смещена к "классическим" морским путешествиям, но осенью и весной многие обращают внимание на круизы. В последние годы количество речных маршрутов растёт, и путешествия по Волге, Каме или Ладоге становятся популярной альтернативой перелётам, как сообщает Москва 24.
"Если же говорить о декабре, то это время, как правило, новогодних путешествий по городам, таким как Великий Устюг, Кострома, Ярославль. Неслучайно в России каждый год выбирается новая новогодняя столица, и в этом году этот титул перешел к Рязани", — напомнил Горин.
Одновременно декабрь и январь — это также сезон для горнолыжных курортов. Традиционно туристы выбирают Красную Поляну, Архыз, Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье и Белокуриху. И если морские направления сильно зависят от сезона, то горнолыжные отдыхают на пике с конца декабря по март.
|Период
|Оптимальные направления
|Особенности
|Стоимость
|Июль-август
|Египет, Вьетнам, ОАЭ, Краснодарский край
|Пиковый сезон, стабильная погода
|Наибольшая
|Сентябрь-октябрь
|Турция, Китай, речные круизы
|Меньше туристов, комфортный климат
|Средняя
|Декабрь
|Великий Устюг, Ярославль, Рязань
|Новогодние туры, праздничные программы
|Повышенная
|Январь-март
|Шерегеш, Домбай, Архыз
|Горнолыжный пик сезона
|Средняя-высокая
|Апрель-май
|ОАЭ, Тунис
|Тёплая погода, выгодные цены
|Ниже средней
Определите сезонность направления: пляжный отдых, экскурсии или активный спорт.
Сравните цены перелётов минимум у трёх перевозчиков — стоимость авиабилетов часто определяет весь бюджет.
Отслеживайте динамику валют — туры в Египет, Китай или ОАЭ сильно зависят от курса.
Используйте сервисы раннего бронирования — они позволяют сэкономить до 40% на зарубежных направлениях.
Рассматривайте круизы как альтернативу авиаперелётам — особенно в межсезонье, когда цены минимальны.
Если планируете декабрь, выбирайте первую половину месяца — разница с последними днями достигает 30-50%.
Сравнивайте гостиницы не только по стоимости, но и по включённым услугам (трансфер, питание, страховка).
Ошибка: бронировать поездку на июль в последний момент.
→ Последствие: завышенные цены и ограниченный выбор отелей.
→ Альтернатива: раннее бронирование за 4-6 месяцев.
Ошибка: выбирать направление без учёта сезонности.
→ Последствие: неподходящий климат (жара в ОАЭ летом или дожди в Азии).
→ Альтернатива: использование календарей сезонных маршрутов.
Ошибка: игнорировать внутренние направления.
→ Последствие: упускаются более доступные варианты.
→ Альтернатива: речные круизы, экскурсионные туры по городам России, горнолыжка.
Если путешествовать не в пик сезона, отдых может стать почти вдвое выгоднее. Октябрь, ноябрь и начало декабря — лучшие месяцы для экономии. В этот период снижается загрузка отелей, авиакомпании делают акции, а климат во многих странах остаётся мягким. Такой подход позволяет выбрать более комфортный отель или расширить программу поездки без роста бюджета.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор направлений
|Повышенные цены в июле и декабре
|Возможность планирования под нужный климат
|Высокая загруженность популярных курортов
|Доступность внутренних маршрутов
|Ограниченность некоторых услуг в межсезонье
|Акции на авиабилеты вне пиков
|Нестабильная погода в переходные месяцы
|Возможность комбинировать отдых
|Не всегда подходят детям (учебный год)
Как выбрать самый выгодный месяц для отдыха?
Выбирайте межсезонье — октябрь, ноябрь или первую половину декабря. Цены ниже, туристов меньше, а предложение больше.
Сколько стоит неделя отдыха за границей?
По словам эксперта, в среднем 150-450 тысяч рублей на двоих. Стоимость зависит от направления, авиабилетов и сезона.
Что лучше: зарубежный отдых или поездки по России?
По бюджету Россия обычно выгоднее: 100-120 тысяч рублей на двоих. Но выбор зависит от предпочитаемого климата и целей поездки.
Миф: летом за границей всегда дешевле.
Правда: июль и август — самые дорогие месяцы практически во всех странах.
Миф: внутренний туризм ограничен морем и горами.
Правда: растут экскурсионные программы, круизы и авторские туры.
Миф: раннее бронирование устарело.
Правда: оно остаётся самым эффективным способом экономии.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?