Отпуск может стоить вдвое больше: как время года запускает механизм скрытых переплат

Турпоток летом смещается к Египту и Таиланду — Дмитрий Горин, вице-президент РСТ

Туризм

Когда речь заходит о планировании отдыха на будущий год, большинство людей смотрят прежде всего на стоимость и комфорт сезона. Эксперты туристического рынка подчёркивают: выгодность поездки зависит не только от направления, но и от того, на какой месяц выпадает отпуск. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подробно объяснил, как распределяются популярные маршруты по календарю и почему разница в ценах внутри одного года может достигать десятков процентов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ студенты в аэропорту

Какие месяцы и направления выбирают чаще всего

Самыми востребованными летними маршрутами для россиян остаются Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай. Лето традиционно привлекает тех, кто хочет тёплого моря и длительного отдыха. Пиковыми месяцами остаются июль и август — именно они задают тон всему отпускному сезону.

"Большинство туристов в это время предпочитают морской отдых, тепло и море, при этом продолжительность поездки в июле часто составляет 10-14 дней, а в другие месяцы продолжительность часто меньше. Что касается России, то июль традиционно считается сезоном морских путешествий", — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Внутри страны лидируют Краснодарский край, побережье Каспийского моря и Балтийская линия — от Калининграда до Ленинградской области. Люди выбирают их из-за доступности перелётов, устойчивого тёплого сезона и богатой инфраструктуры.

Как меняется спрос в зависимости от времени года

По словам эксперта, у каждого периода есть своя специфика. Летом активность смещена к "классическим" морским путешествиям, но осенью и весной многие обращают внимание на круизы. В последние годы количество речных маршрутов растёт, и путешествия по Волге, Каме или Ладоге становятся популярной альтернативой перелётам, как сообщает Москва 24.

"Если же говорить о декабре, то это время, как правило, новогодних путешествий по городам, таким как Великий Устюг, Кострома, Ярославль. Неслучайно в России каждый год выбирается новая новогодняя столица, и в этом году этот титул перешел к Рязани", — напомнил Горин.

Одновременно декабрь и январь — это также сезон для горнолыжных курортов. Традиционно туристы выбирают Красную Поляну, Архыз, Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье и Белокуриху. И если морские направления сильно зависят от сезона, то горнолыжные отдыхают на пике с конца декабря по март.

Сравнение популярных сезонных направлений

Период Оптимальные направления Особенности Стоимость Июль-август Египет, Вьетнам, ОАЭ, Краснодарский край Пиковый сезон, стабильная погода Наибольшая Сентябрь-октябрь Турция, Китай, речные круизы Меньше туристов, комфортный климат Средняя Декабрь Великий Устюг, Ярославль, Рязань Новогодние туры, праздничные программы Повышенная Январь-март Шерегеш, Домбай, Архыз Горнолыжный пик сезона Средняя-высокая Апрель-май ОАЭ, Тунис Тёплая погода, выгодные цены Ниже средней

Пошаговые рекомендации по выбору выгодного отдыха

Определите сезонность направления: пляжный отдых, экскурсии или активный спорт. Сравните цены перелётов минимум у трёх перевозчиков — стоимость авиабилетов часто определяет весь бюджет. Отслеживайте динамику валют — туры в Египет, Китай или ОАЭ сильно зависят от курса. Используйте сервисы раннего бронирования — они позволяют сэкономить до 40% на зарубежных направлениях. Рассматривайте круизы как альтернативу авиаперелётам — особенно в межсезонье, когда цены минимальны. Если планируете декабрь, выбирайте первую половину месяца — разница с последними днями достигает 30-50%. Сравнивайте гостиницы не только по стоимости, но и по включённым услугам (трансфер, питание, страховка).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать поездку на июль в последний момент.

→ Последствие: завышенные цены и ограниченный выбор отелей.

→ Альтернатива: раннее бронирование за 4-6 месяцев.

Ошибка: выбирать направление без учёта сезонности.

→ Последствие: неподходящий климат (жара в ОАЭ летом или дожди в Азии).

→ Альтернатива: использование календарей сезонных маршрутов.

Ошибка: игнорировать внутренние направления.

→ Последствие: упускаются более доступные варианты.

→ Альтернатива: речные круизы, экскурсионные туры по городам России, горнолыжка.

А что если выбрать межсезонье

Если путешествовать не в пик сезона, отдых может стать почти вдвое выгоднее. Октябрь, ноябрь и начало декабря — лучшие месяцы для экономии. В этот период снижается загрузка отелей, авиакомпании делают акции, а климат во многих странах остаётся мягким. Такой подход позволяет выбрать более комфортный отель или расширить программу поездки без роста бюджета.

Плюсы и минусы путешествий по сезонам

Плюсы Минусы Большой выбор направлений Повышенные цены в июле и декабре Возможность планирования под нужный климат Высокая загруженность популярных курортов Доступность внутренних маршрутов Ограниченность некоторых услуг в межсезонье Акции на авиабилеты вне пиков Нестабильная погода в переходные месяцы Возможность комбинировать отдых Не всегда подходят детям (учебный год)

FAQ

Как выбрать самый выгодный месяц для отдыха?

Выбирайте межсезонье — октябрь, ноябрь или первую половину декабря. Цены ниже, туристов меньше, а предложение больше.

Сколько стоит неделя отдыха за границей?

По словам эксперта, в среднем 150-450 тысяч рублей на двоих. Стоимость зависит от направления, авиабилетов и сезона.

Что лучше: зарубежный отдых или поездки по России?

По бюджету Россия обычно выгоднее: 100-120 тысяч рублей на двоих. Но выбор зависит от предпочитаемого климата и целей поездки.

Мифы и правда

Миф: летом за границей всегда дешевле.

Правда: июль и август — самые дорогие месяцы практически во всех странах.

Миф: внутренний туризм ограничен морем и горами.

Правда: растут экскурсионные программы, круизы и авторские туры.

Миф: раннее бронирование устарело.

Правда: оно остаётся самым эффективным способом экономии.