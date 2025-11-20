Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заповедник с огромным потенциалом буксует: как бюрократия оставляет его без инфраструктуры

Заповедник тормозит развитие из-за статуса университетского объекта — краеведы
3:14
Туризм

Вокруг федерального заповедника "Галичья гора" вновь активизировалось обсуждение его будущего. Территория, существующая в уникальном правовом формате, оказалась в центре внимания из-за вопросов, которые накопились за последние годы. Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина обозначила ряд задач, требующих межведомственного решения, и инициировала диалог о возможных подходах к дальнейшему развитию заповедника.

Галичья гора, река Дон
Фото: Own work by Ретинская Дарья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Галичья гора, река Дон

Ведомственный тупик: наука есть, а возможностей нет

Главная проблема "Галичьей горы" — её необычный юридический статус. Заповедник находится в управлении Воронежского государственного университета, относится к Минобрнауки и при этом полностью соответствует критериям федеральных ООПТ, пишет Липецкая газета. Такая конструкция была логичной несколько десятилетий назад, но сегодня она блокирует доступ к федеральным ресурсам — прежде всего к программам Минприроды, которые и формируют основу финансирования для особо охраняемых природных территорий.

Почему доступ к проектам закрыт

"Минприроды России сформировало федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" с объемом финансирования около 46 миллиардов рублей до 2030 года". — подчёркивается в обращении сенатора 

Однако воспользоваться этими средствами заповедник не может — технически он не относится к системе Минприроды.

Невидимость на туристической карте

Не менее остро стоит вопрос публичной представленности. Платформа "Заповедное путешествие", через которую люди планируют маршруты по федеральным ООПТ, попросту не видит "Галичью гору".

Для заповедника это означает не просто отсутствие туристов — это фактическое выпадение из информационного пространства, где сегодня формируется интерес к экологическому туризму.

FAQ

Как выбрать маршрут для посещения "Галичьей горы"?
Сейчас официальных маршрутов нет, но после смены ведомства появятся утверждённые экологические тропы.

Что лучше: самостоятельный визит или экскурсия?
В будущей модели предпочтительнее экскурсионные программы с гидом — это уменьшает нагрузку на природу и делает посещение безопасным.

Мифы и правда

Миф: смена ведомства приведёт к снижению научной активности.
Правда: закон обязывает любые заповедники вести научную работу, независимо от подчинения.

Миф: туристы разрушат природные комплексы.
Правда: туристическая нагрузка регулируется строго установленными нормами и маршрутами.

Миф: региону выгоднее оставить всё как есть.
Правда: без инвестиций заповедник продолжит деградировать и терять ценность.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
