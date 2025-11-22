Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разбирала популярные туры — и стало ясно, какие приёмы мошенники используют чаще всего

Мошенники продают поддельные туры с оплатой вне сайта и кражей данных
Туризм

Отпуск начинается задолго до вылета — с поиска билетов, выбора отеля и планирования маршрута. Именно на этом этапе туристы чаще всего попадают в ловушки мошенников.

Покупка авиабилетов
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка авиабилетов

Авантюрные предложения, "секретные скидки" и невероятно дешёвые туры выглядят заманчиво, но часто оборачиваются потерянными деньгами, сорванными планами и большим стрессом. Чтобы избежать неприятностей, важно понимать, как работают схемы злоумышленников и какие простые меры помогут сохранить деньги и спокойствие.

Что делает туристов уязвимыми

Мошенники подстраиваются под сезон, выдавая себя за сотрудников турфирм, гидов или представителей отелей. Их главный инструмент — игра на эмоциях: обещания "эксклюзивных" цен, редких спецпредложений и якобы личных скидок. Самая частая ошибка отдыхающих — доверие к предложениям, которые слишком хороши, чтобы быть правдой. Именно они чаще всего оказываются подделкой.

С началом летних путешествий такие схемы становятся массовыми, и злоумышленники буквально охотятся на тех, кто хочет сэкономить. Чтобы не стать жертвой фишинга и финансовых потерь, важно знать, какие красные флаги должны насторожить.

Самые распространённые мошеннические схемы

Схема Признаки Чем это опасно
Поддельные туры Слишком низкая цена, оплата вне сайта Утечка данных и потеря денег
Фейковые отели Предоплата "в обход" сервисов Отсутствие брони по приезде
Ложные гиды Нет отзывов, требуют аванс Исчезают после оплаты
"Спеццены" на авиабилеты Сайты-двойники, ссылки-приманки Кража данных и паспортов
Ложные реквизиты отелей Оплата через мессенджеры Оплата уходит мошенникам

Как не дать себя обмануть

  1. Сравнивайте цены. Используйте официальные платформы туроператоров, OTA-сервисы и приложения для поиска отелей.

  2. Проверяйте туркомпанию в федеральных реестрах: все легальные операторы внесены в открытые базы.

  3. Не переходите по ссылкам из мессенджеров: бронируйте только через сайт отеля или известные агрегаторы.

  4. Используйте виртуальные банковские карты или цифровые кошельки для предоплаты.

  5. Изучайте отзывы на независимых ресурсах, а не только на страницах компаний.

  6. Если "гид" пишет из личного аккаунта без подтверждённой страницы — это повод отказаться.

  7. Для оплаты за рубежом выбирайте карты международных банков-партнёров или оплачивайте по приезде.

  8. Храните скриншоты всех бронирований, чеков и переписки — это пригодится при спорных ситуациях.

А что делать

  • Если нет нужной карты — можно выбрать оплату при заселении или использовать проверенные международные платёжные сервисы.
  • Если предложение выглядит подозрительно — проверьте его через выделенную поддержку той платформы, где оно размещено.
  • Если вы уже оплатили и сомневаетесь — позвоните в отель напрямую и уточните, есть ли бронь.
  • Если сайт вызывает сомнения — проверьте домен через WHOIS или сервисы анализа фишинга.
  • Если вы стали жертвой мошенников — блокируйте карту и подавайте заявление в банк и полицию.

А что если бронировать самому

Плюсы Минусы
Можно найти выгодные акции Высокий риск нарваться на подделку
Полный контроль маршрута Много времени на проверку информации
Гибкость в выборе дат Необходимость понимать юридические нюансы
Прямой контакт с отелями и авиакомпаниями Нет защиты, если вы ошиблись

Популярные вопросы путешественников

Как понять, что тур — фейковый?
Если цена в 2-3 раза ниже средней, а ссылка на оплату ведёт в мессенджер — это мошенничество.

Можно ли доверять "авторским" турам из соцсетей?
Да, только если у организатора есть подтверждённый аккаунт, отзывы, публичные данные и история работы.

Что делать, если страница отеля есть, но брони нет?
Связаться с поддержкой сервиса — агрегаторы несут ответственность за недостоверные объявления.

Как бронировать жильё безопасно?
Через крупные площадки с защитой платежей — Booking, Ostrovok, Airbnb, гостиничные сети.

Мифы и правда

Миф: сотрудники авиакомпаний могут продавать дешёвые билеты.
Правда: таких программ нет — это классическая схема мошенников.

Миф: если отель на агрегаторе, значит, он реальный.
Правда: бывают фейковые объявления, особенно с предоплатой вне системы.

Миф: российские туристы не интересны зарубежным мошенникам.
Правда: интересны, и схемы рассчитаны на международную аудиторию.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
