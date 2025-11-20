Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Черное море потемнело — и статистика тоже: как авария в Керченском проливе охладила поток турпоездок по России

Рост внутреннего туризма замедлился из-за разлива мазута — Минэкономразвития
2:58
Туризм

Темпы внутреннего туризма в России замедлились именно в тот момент, когда отрасль рассчитывала выйти на траекторию устойчивого роста. На это повлияли сразу несколько факторов, среди которых — экологический инцидент в Керченском проливе и перебои в авиасообщении. В докладе на XXI съезде Российского союза туриндустрии министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что за девять месяцев текущего года россияне совершили почти 69 млн поездок, что дает прирост около 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Темная вода
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темная вода

Причины замедления

Министр связал сдержанную динамику с объективными обстоятельствами. По его словам, разлив мазута у берегов Черного моря ограничил доступ к пляжам Анапы и снизил привлекательность региона в разгар сезона. В это же время нестабильный график полётов и ограничения на авиаперевозки сократили возможности для перемещений внутри страны.

"Все это, конечно, влияет", — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Каждый из факторов по отдельности мог бы быть преодолимым, но сочетание экологической и транспортной составляющих образовало заметный спад в статистике.

При этом в прошлом году внутри страны было совершено 90 млн путешествий. На фоне этих данных нынешние цифры выглядят более умеренными: прежние прогнозы предполагали более высокий темп, который должен был вывести национальный турпродукт к стратегическим показателям 2030 года. Плановая траектория заметно отклоняется, однако, по оценке министерства, ситуация остаётся управляемой.

Прогнозы и меры поддержки

Несмотря на трудности, ведомство ожидает восстановление прежней траектории к 2027 году. В прогнозах фигурирует цель в 140 млн поездок ежегодно к 2030-му, и её достижение по-прежнему рассматривается как реальное. Решетников отметил, что значимую роль сыграет возобновление работы аэропортов Геленджика и Краснодара. Возвращение этих узлов в систему внутренних перевозок должно устранить часть ограничений, которые в последние месяцы сдерживали спрос.

Однако основная ставка делается на региональные программы развития туризма. В ряде субъектов запускаются проекты по увеличению номерного фонда, модернизации инфраструктуры и формированию новых туристических зон. Эти инициативы создают районы притяжения для разных категорий путешественников и нацелены на формирование устойчивого потока вне сезонных пиков. По оценке министерства, подобные меры помогут сократить разрыв между фактическими и плановыми показателями.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
