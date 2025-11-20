Опасность пряталась в тени кустарника: обычная поездка в Лимпопо превратилась в борьбу за жизнь

Конные сафари давно считаются одним из самых ярких способов увидеть дикую природу Африки. Туристы стремятся оказаться рядом с животными в их естественной среде, ощущая не только красоту ландшафтов, но и элемент настоящего приключения.
Однако такие поездки несут в себе риски — и история, произошедшая с туристкой из Швеции в ЮАР, стала напоминанием о том, что привычный маршрут может в считанные секунды обернуться серьёзной опасностью. Тем не менее даже такие события не всегда отпугивают любителей сафари — напротив, многие продолжают возвращаться, чтобы снова почувствовать вкус дикой природы.
В начале октября 21-летняя Наэми Бой отправилась в конное сафари в провинции Лимпопо. Она ехала последней в колонне, хотя обычно замыкать группу должен сотрудник парка — это правило безопасности, которое помогает контролировать движение и отслеживать состояние всадников. На узкой тропе группа поравнялась с кустарником и не заметила молодого льва, спрятавшегося в подлеске.
Хищник внезапно бросился на заднего всадника — именно на Наэми. Лев схватил её за шею, стащил с лошади и исчез в зарослях. Остальные туристы моментально пришли на помощь, вызвали медиков и помогли девушке дождаться транспорта в больницу. Её состояние оказалось тяжёлым: переломы шейных позвонков, повреждение руки и спинного мозга, а затем — инсульт и инфекция в области укуса.
Через несколько недель лечения в Южной Африке Наэми Бой перевезли в клинику в Мальмё. Сейчас она проходит длительную реабилитацию и восстанавливается быстрее, чем ожидали врачи.
Несмотря на пережитое, девушка удивила многих своим настроем:
"Я так хорошо провела там время. Я определённо хочу ещё раз отправиться на конное сафари. Но я больше никогда не поеду последней", — поделилась туристка Наэми Бой.
Она также рассказала врачам, что почти ничего не помнит о самих минутах нападения — мозг "заблокировал" детали, оставив только воспоминание о начале маршрута.
Подобные атаки на сафари случаются редко, и чаще всего причиной является не агрессия, а поведение молодого животного. По мнению специалистов, лев, напавший на Наэми, был подростком — около двух лет, что подтверждается самим фактом одной атаки и быстрым бегством хищника.
Юные львы ещё учатся охотиться, нередко проявляют импульсивность и реагируют на неожиданные раздражители: движение копыт, запах, поворот головы. Для них это эксперимент, а не намерение убить. Подобные броски зачастую происходят "из любопытства", как предполагают участники сафари.
|Вид сафари
|Риск нападения животных
|Уровень контроля
|Для кого подходит
|Пешее
|Средний
|Высокий (сопровождение рейнджеров)
|Опытные путешественники
|Конное
|Выше среднего
|Ограниченный (лошадь осложняет реакцию)
|Те, кто уверенно держится в седле
|Автомобильное
|Низкий
|Максимальный
|Семьи и новички
|Сафари-лодки
|Низкий
|Средний
|Любители наблюдений за водой
Выбирать только лицензированные сафари-центры.
Уточнять состав группы и то, кто замыкает колонну.
Проверять состояние лошади и подходящий уровень для всадника.
Надевать плотную обувь, штаны и шлем.
Держаться ближе к середине группы, если вы новичок.
Не отвлекаться на телефон и камеру во время движения.
Выполнять команды проводника без промедления.
|Плюсы
|Минусы
|Полное погружение в природу
|Повышенный риск из-за открытости
|Тихое передвижение, не пугает животных
|Требует навыков верховой езды
|Уникальные фото и впечатления
|Сложнее контролировать ситуацию
|Возможность подъехать ближе к зверям
|Лошадь может испугаться
|Атмосферный маршрут
|Высокие требования к безопасности
Опасно ли конное сафари?
Как и любой контакт с дикой природой, оно требует строгих правил. Риски существуют, но при правильной организации редки.
Можно ли защититься от нападения?
Лучший способ защиты — профессиональное сопровождение и соблюдение инструкций.
Почему именно последний всадник в группе в опасности?
Хищники чаще атакуют сзади — это природный инстинкт охоты.
Можно ли полностью восстановиться после таких травм?
Да, современные методы реабилитации позволяют вернуться к полноценной жизни.
Миф: львы регулярно нападают на туристов.
Правда: такие случаи чрезвычайно редки и обычно связаны с молодыми животными.
Миф: автомобильное сафари ничем не интереснее конного.
Правда: оно безопаснее и подходит большинству туристов.
Миф: туристы сами провоцируют нападение.
Правда: чаще атака — результат инстинкта хищника или его возраста.
В Лимпопо живут одни из самых молодых популяций львов в ЮАР, что увеличивает вероятность "игровых" атак.
Лошади, используемые в сафари, проходят адаптацию к запахам хищников.
Швеция — одна из стран, где сафари особенно популярно среди молодёжи, несмотря на рискованные случаи.
Первые сафари в Южной Африке появились как научные экспедиции в начале XX века.
Со временем они превратились в туристический продукт, где особое внимание уделяется безопасности.
В последние годы развивается формат конных маршрутов, что требует отдельного контроля и обучения.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?