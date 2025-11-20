Опасность пряталась в тени кустарника: обычная поездка в Лимпопо превратилась в борьбу за жизнь

Высокий риск конных маршрутов выделили специалисты по сафари

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Конные сафари давно считаются одним из самых ярких способов увидеть дикую природу Африки. Туристы стремятся оказаться рядом с животными в их естественной среде, ощущая не только красоту ландшафтов, но и элемент настоящего приключения.

Фото: commons.wikimedia.org by Joachim Huber from Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Танзания

Однако такие поездки несут в себе риски — и история, произошедшая с туристкой из Швеции в ЮАР, стала напоминанием о том, что привычный маршрут может в считанные секунды обернуться серьёзной опасностью. Тем не менее даже такие события не всегда отпугивают любителей сафари — напротив, многие продолжают возвращаться, чтобы снова почувствовать вкус дикой природы.

Как произошёл инцидент

В начале октября 21-летняя Наэми Бой отправилась в конное сафари в провинции Лимпопо. Она ехала последней в колонне, хотя обычно замыкать группу должен сотрудник парка — это правило безопасности, которое помогает контролировать движение и отслеживать состояние всадников. На узкой тропе группа поравнялась с кустарником и не заметила молодого льва, спрятавшегося в подлеске.

Хищник внезапно бросился на заднего всадника — именно на Наэми. Лев схватил её за шею, стащил с лошади и исчез в зарослях. Остальные туристы моментально пришли на помощь, вызвали медиков и помогли девушке дождаться транспорта в больницу. Её состояние оказалось тяжёлым: переломы шейных позвонков, повреждение руки и спинного мозга, а затем — инсульт и инфекция в области укуса.

Через несколько недель лечения в Южной Африке Наэми Бой перевезли в клинику в Мальмё. Сейчас она проходит длительную реабилитацию и восстанавливается быстрее, чем ожидали врачи.

Несмотря на пережитое, девушка удивила многих своим настроем:

"Я так хорошо провела там время. Я определённо хочу ещё раз отправиться на конное сафари. Но я больше никогда не поеду последней", — поделилась туристка Наэми Бой.

Она также рассказала врачам, что почти ничего не помнит о самих минутах нападения — мозг "заблокировал" детали, оставив только воспоминание о начале маршрута.

Почему львы нападают на всадников

Подобные атаки на сафари случаются редко, и чаще всего причиной является не агрессия, а поведение молодого животного. По мнению специалистов, лев, напавший на Наэми, был подростком — около двух лет, что подтверждается самим фактом одной атаки и быстрым бегством хищника.

Юные львы ещё учатся охотиться, нередко проявляют импульсивность и реагируют на неожиданные раздражители: движение копыт, запах, поворот головы. Для них это эксперимент, а не намерение убить. Подобные броски зачастую происходят "из любопытства", как предполагают участники сафари.

Сравнение возможных рисков разных видов сафари

Вид сафари Риск нападения животных Уровень контроля Для кого подходит Пешее Средний Высокий (сопровождение рейнджеров) Опытные путешественники Конное Выше среднего Ограниченный (лошадь осложняет реакцию) Те, кто уверенно держится в седле Автомобильное Низкий Максимальный Семьи и новички Сафари-лодки Низкий Средний Любители наблюдений за водой

Как подготовиться к конному сафари: пошаговый гид (HowTo)

Выбирать только лицензированные сафари-центры. Уточнять состав группы и то, кто замыкает колонну. Проверять состояние лошади и подходящий уровень для всадника. Надевать плотную обувь, штаны и шлем. Держаться ближе к середине группы, если вы новичок. Не отвлекаться на телефон и камеру во время движения. Выполнять команды проводника без промедления.

А что если…

Если животное оказывается рядом, главное — не кричать и не бежать: это приводит к преследованию.

Если лошадь пугается, нужно крепко держаться и позволить инструктору взять ситуацию под контроль.

Если турист получил травму, важно как можно быстрее доставить его в ближайшую клинику — многие сафари-парки работают в связке с медслужбами.

Если вы хотите минимизировать риск, лучше выбирать автомобильное сафари — оно остаётся самым безопасным.

Плюсы и минусы конного сафари

Плюсы Минусы Полное погружение в природу Повышенный риск из-за открытости Тихое передвижение, не пугает животных Требует навыков верховой езды Уникальные фото и впечатления Сложнее контролировать ситуацию Возможность подъехать ближе к зверям Лошадь может испугаться Атмосферный маршрут Высокие требования к безопасности

FAQ

Опасно ли конное сафари?

Как и любой контакт с дикой природой, оно требует строгих правил. Риски существуют, но при правильной организации редки.

Можно ли защититься от нападения?

Лучший способ защиты — профессиональное сопровождение и соблюдение инструкций.

Почему именно последний всадник в группе в опасности?

Хищники чаще атакуют сзади — это природный инстинкт охоты.

Можно ли полностью восстановиться после таких травм?

Да, современные методы реабилитации позволяют вернуться к полноценной жизни.

Мифы и правда

Миф: львы регулярно нападают на туристов.

Правда: такие случаи чрезвычайно редки и обычно связаны с молодыми животными.

Миф: автомобильное сафари ничем не интереснее конного.

Правда: оно безопаснее и подходит большинству туристов.

Миф: туристы сами провоцируют нападение.

Правда: чаще атака — результат инстинкта хищника или его возраста.

Три интересных факта

В Лимпопо живут одни из самых молодых популяций львов в ЮАР, что увеличивает вероятность "игровых" атак. Лошади, используемые в сафари, проходят адаптацию к запахам хищников. Швеция — одна из стран, где сафари особенно популярно среди молодёжи, несмотря на рискованные случаи.

Исторический контекст

Первые сафари в Южной Африке появились как научные экспедиции в начале XX века. Со временем они превратились в туристический продукт, где особое внимание уделяется безопасности. В последние годы развивается формат конных маршрутов, что требует отдельного контроля и обучения.