Дубайские товары сводят туристов с ума — но брать нужно только так, иначе разочаруетесь

Туристы находят редкие приправы из Индии и Ирана в Дубае

Поездка в Дубай редко ограничивается пляжами и экскурсиями. Этот город давно стал одним из главных шопинг-направлений мира, где товары продаются по привлекательным ценам благодаря беспошлинной торговле и огромному выбору.

От специй до ювелирных изделий, от восточных сладостей до традиционного текстиля — туристы возвращаются домой с чемоданами, полными находок. Ниже — подробный гид, что действительно стоит привезти из Дубая и где искать лучшие товары.

Специи и пряности

Атмосферу восточных рынков легче всего прочувствовать на знаменитом Dubai Spice Souk. Здесь десятки лавок продают специи на развес, а также аккуратно упакованные наборы в коробках и пакетах.

Выбор огромен: от привычной корицы и кардамона до редких приправ из Индии, Ирана и Пакистана. Туристы чаще всего привозят сумах, чёрный лимон, шафран и смеси для традиционного машбуса.

Запахи на рынке настолько насыщенные, что прогулка превращается в путешествие в колоритную гастрономическую атмосферу. Чтобы избежать вопросов на таможне, предпочтительнее покупать специи в фабричной упаковке.

Сравнение популярных восточных специй

Специя Вкус С чем сочетается Где использовать Сумах Кисловато-пряный Мясо, салаты Маринады, кебабы Шафран Тонкий цветочный аромат Рис, сладости Плов, десерты Чёрный лимон Лёгкая горчинка Супы, рагу Блюда с рыбой Смесь для машбуса Пряная Тушёное мясо Традиционные блюда

Сладости

Дубай — рай для любителей сладкого. Здесь продаются тысячи видов конфет и шоколада, а на рынке восточных сладостей легко потеряться среди рахат-лукума, пахлавы и халвы. Особого внимания заслуживает дубайский шоколад — тренд последних сезонов с необычной начинкой из катаифи, орехов и тахини.

В крупных ТЦ, например в Dubai Mall, работает один из крупнейших в мире магазинов сладостей Candylicious. Лучше всего брать сладости в коробках или вакуумной упаковке — так они точно доедут до дома.

Как выбрать лучшие сладости на рынке

Ищите коробки с вакуумной упаковкой — они дольше сохраняют свежесть. Для подарков выбирайте наборы из фиников в шоколаде. Пробуйте халву и рахат-лукум перед покупкой — продавцы охотно дают дегустацию. Для любителей экзотики подойдут сладости из верблюжьего молока. Обращайте внимание на дату производства — восточные сладости быстро впитывают влагу.

Парфюмерия и благовония

Арабские ароматы славятся плотностью, стойкостью и сложностью. В магазинах Perfume Souk и Madinat Jumeirah можно встретить масла без спирта, благовония бахур и композиции на основе уда, амбры и мускуса.

Такие духи наносят точечно, и одного флакона хватает на долгое время. Бахуры — отличный вариант для дома: ароматы пряные, глубокие, а стоят намного дешевле духов.

Ювелирные изделия

Gold Souk — место, которое обязательно стоит посетить хотя бы ради масштаба. Здесь сотни лавок, изделия из золота, платины, жемчуга и камней, а также работы местных мастеров. Одним из главных экспонатов рынка считается самое большое кольцо в мире весом 63 кг.

Любителей брендов ждёт торговый центр Gold and Diamond Park, где также приветствуется торг. Среди всех покупок ювелирные изделия — самые защищённые: на рынке их тщательно проверяют и снабжают сертификатами подлинности.

Одежда: брендовая и традиционная

Дубайские торговые центры предлагают всё - от премиальных брендов до бюджетных аутлетов. В Dubai Mall легко найти коллекции мировых марок, а в Outlet Village и Dubai Outlet Mall — товары со скидками. Туристы часто покупают не только брендовые вещи, но и традиционную одежду: абаи, раскрашенные шали, арафатки и головные уборы.

Кофе и кофейные наборы

Кофе занимает важное место в культуре ОАЭ. Арабская кахва готовится с кардамоном, шафраном или корицей и подаётся в маленьких чашках без ручек — финджанах. Туристы часто привозят наборы с расписными чашками и традиционным кофейником далла. Кофе в Дубае продаётся почти в каждом магазине, но за аутентичностью лучше отправиться на базар специй.

Ковры и текстиль

В Дубае продаются персидские, кашмирские и бедуинские ковры. Особенно выделяются изделия в технике ас-саду — их плетут вручную из шерсти и украшают геометрическим орнаментом. На Textile Souk можно найти шали из пашмины, качественное постельное бельё и платки из натуральных тканей. Важно покупать текстиль в официальных лавках, чтобы быть уверенным в происхождении материалов.

Сувениры

Классические варианты — статуэтки верблюдов, песочные картины в стеклянных бутылках, магниты, брелки и миниатюры Бурдж-Халифы. Самые интересные сувениры предлагают на рынках Naif и Grand Souk Deira. Здесь встречаются изделия ручной работы, декоративные фигурки, изделия из меди, наборы специй и недорогие сладости.

Три интересных факта об Эмиратах

Бахуры в Арабских Эмиратах используют ежедневно — запахи считаются частью домашнего уюта. На Gold Souk продают самое большое кольцо в мире весом 63 кг. Дубайский шоколад стал популярным благодаря блогерам и теперь продаётся в десятках магазинов.