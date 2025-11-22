Дубайские товары сводят туристов с ума — но брать нужно только так, иначе разочаруетесь

Поездка в Дубай редко ограничивается пляжами и экскурсиями. Этот город давно стал одним из главных шопинг-направлений мира, где товары продаются по привлекательным ценам благодаря беспошлинной торговле и огромному выбору.
От специй до ювелирных изделий, от восточных сладостей до традиционного текстиля — туристы возвращаются домой с чемоданами, полными находок. Ниже — подробный гид, что действительно стоит привезти из Дубая и где искать лучшие товары.
Атмосферу восточных рынков легче всего прочувствовать на знаменитом Dubai Spice Souk. Здесь десятки лавок продают специи на развес, а также аккуратно упакованные наборы в коробках и пакетах.
Выбор огромен: от привычной корицы и кардамона до редких приправ из Индии, Ирана и Пакистана. Туристы чаще всего привозят сумах, чёрный лимон, шафран и смеси для традиционного машбуса.
Запахи на рынке настолько насыщенные, что прогулка превращается в путешествие в колоритную гастрономическую атмосферу. Чтобы избежать вопросов на таможне, предпочтительнее покупать специи в фабричной упаковке.
|Специя
|Вкус
|С чем сочетается
|Где использовать
|Сумах
|Кисловато-пряный
|Мясо, салаты
|Маринады, кебабы
|Шафран
|Тонкий цветочный аромат
|Рис, сладости
|Плов, десерты
|Чёрный лимон
|Лёгкая горчинка
|Супы, рагу
|Блюда с рыбой
|Смесь для машбуса
|Пряная
|Тушёное мясо
|Традиционные блюда
Дубай — рай для любителей сладкого. Здесь продаются тысячи видов конфет и шоколада, а на рынке восточных сладостей легко потеряться среди рахат-лукума, пахлавы и халвы. Особого внимания заслуживает дубайский шоколад — тренд последних сезонов с необычной начинкой из катаифи, орехов и тахини.
В крупных ТЦ, например в Dubai Mall, работает один из крупнейших в мире магазинов сладостей Candylicious. Лучше всего брать сладости в коробках или вакуумной упаковке — так они точно доедут до дома.
Ищите коробки с вакуумной упаковкой — они дольше сохраняют свежесть.
Для подарков выбирайте наборы из фиников в шоколаде.
Пробуйте халву и рахат-лукум перед покупкой — продавцы охотно дают дегустацию.
Для любителей экзотики подойдут сладости из верблюжьего молока.
Обращайте внимание на дату производства — восточные сладости быстро впитывают влагу.
Арабские ароматы славятся плотностью, стойкостью и сложностью. В магазинах Perfume Souk и Madinat Jumeirah можно встретить масла без спирта, благовония бахур и композиции на основе уда, амбры и мускуса.
Такие духи наносят точечно, и одного флакона хватает на долгое время. Бахуры — отличный вариант для дома: ароматы пряные, глубокие, а стоят намного дешевле духов.
Gold Souk — место, которое обязательно стоит посетить хотя бы ради масштаба. Здесь сотни лавок, изделия из золота, платины, жемчуга и камней, а также работы местных мастеров. Одним из главных экспонатов рынка считается самое большое кольцо в мире весом 63 кг.
Любителей брендов ждёт торговый центр Gold and Diamond Park, где также приветствуется торг. Среди всех покупок ювелирные изделия — самые защищённые: на рынке их тщательно проверяют и снабжают сертификатами подлинности.
Дубайские торговые центры предлагают всё - от премиальных брендов до бюджетных аутлетов. В Dubai Mall легко найти коллекции мировых марок, а в Outlet Village и Dubai Outlet Mall — товары со скидками. Туристы часто покупают не только брендовые вещи, но и традиционную одежду: абаи, раскрашенные шали, арафатки и головные уборы.
Кофе занимает важное место в культуре ОАЭ. Арабская кахва готовится с кардамоном, шафраном или корицей и подаётся в маленьких чашках без ручек — финджанах. Туристы часто привозят наборы с расписными чашками и традиционным кофейником далла. Кофе в Дубае продаётся почти в каждом магазине, но за аутентичностью лучше отправиться на базар специй.
В Дубае продаются персидские, кашмирские и бедуинские ковры. Особенно выделяются изделия в технике ас-саду — их плетут вручную из шерсти и украшают геометрическим орнаментом. На Textile Souk можно найти шали из пашмины, качественное постельное бельё и платки из натуральных тканей. Важно покупать текстиль в официальных лавках, чтобы быть уверенным в происхождении материалов.
Классические варианты — статуэтки верблюдов, песочные картины в стеклянных бутылках, магниты, брелки и миниатюры Бурдж-Халифы. Самые интересные сувениры предлагают на рынках Naif и Grand Souk Deira. Здесь встречаются изделия ручной работы, декоративные фигурки, изделия из меди, наборы специй и недорогие сладости.
Бахуры в Арабских Эмиратах используют ежедневно — запахи считаются частью домашнего уюта.
На Gold Souk продают самое большое кольцо в мире весом 63 кг.
Дубайский шоколад стал популярным благодаря блогерам и теперь продаётся в десятках магазинов.
