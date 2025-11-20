Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финики, миндаль и кокос создают безопасную замену магазинным сладостям — диетологи
Близкие Ирины Небоги рассказали, что блогер скончалась тихо и без боли
Сэкономленные средства Госдумы возвращаются в бюджет — Председатель ГД Володин
Рост внутреннего туризма замедлился из-за разлива мазута — Минэкономразвития
Малоподвижность ухудшает мужское здоровье — уролог Котов
NASA: квазилуна 2025 PN7 безопасна для Земли — астрофизик Ави Леб
Спагетти лучше удерживают сливочный соус — уточняют кулинары
Омоложение орхидей ускоряет рост новых побегов — сообщает Actualno
Lada Iskra SW получила оцинкованную крышу для защиты от коррозии — АвтоВАЗ

Экскурсии больше не будут прежними: как увидеть несколько стихий за одну поездку

Ближнем Востоке будет запущен первый автобус-амфибия — власти Египта
5:44
Туризм

Египет сделал впечатляющий шаг в развитии туристического транспорта: в декабре стартует эксплуатация первого на Ближнем Востоке автобуса-амфибии. Машина способна передвигаться как по суше, так и по Нилу, превращая обычный трансфер между музеями Каира в полноценное путешествие.

автобус амфибия
Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Tolbatov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автобус амфибия

Этот проект стал частью программы модернизации транспортной системы, направленной на повышение качества услуг и поддержку устойчивого туризма. Новинка вызвала огромный интерес у туристов и специалистов: необычный формат совмещает приключение, образовательную экскурсию и удобный способ передвижения по городу.

Что представляет собой новый транспорт

Автобус-амфибия был полностью разработан и собран в Египте при участии местных компаний. В нём предусмотрено 43 посадочных места, а также две модификации — с закрытой крышей для прохладного сезона и с открытой конструкцией для летних поездок. Такой формат делает маршруты комфортными круглогодично.

Маршрут соединяет два крупных музея: Большой Египетский музей и Национальный музей цивилизации, перемещая пассажиров сначала по городским улицам, а затем по водной глади Нила.

Продолжительность всей поездки составляет около полутора часов: 20 минут автобус движется по суше, затем около 50 минут — по воде. За это время пассажиры видят множество исторических архитектурных объектов, которые обычно остаются вне стандартных экскурсионных программ.

Особое внимание уделили подготовке водителей. Они прошли интенсивное обучение и получили квалификацию для управления как наземным транспортом, так и речными судами — это гарантирует безопасность в разных навигационных условиях и делает проект устойчивым к внешним факторам.

Сравнение наземного, водного и амфибийного транспорта

Тип транспорта Преимущества Ограничения Кому подходит
Наземный автобус Быстро, привычно, доступно Пробки, ограниченная обзорность Стандартные туристы
Речной транспорт Красивые виды, комфорт Зависимость от навигации Любители спокойных экскурсий
Автобус-амфибия Комбинированный формат, впечатляющий маршрут Новинка требует отработки Туристы, семьи, дети

Как проходит поездка: пошаговое представление (HowTo)

  1. Посетители садятся в автобус у Большого Египетского музея.

  2. Автобус движется по суше по заранее разработанному экскурсионному маршруту.

  3. В специально оборудованной зоне транспорт переходит в водный режим.

  4. Путешествие продолжается по Нилу с панорамными видами на Каир.

  5. После окончания водной части автобус снова выходит на сушу.

  6. Конечной точкой становится Национальный музей цивилизации.

  7. В конце экскурсии пассажиры могут продолжить посещение музея или вернуться обратно другим транспортом.

А что если…

  • Если тур уже недоступен в выбранный день, можно записаться в очередь на ближайшие рейсы — популярность маршрута высока.
  • Если вы путешествуете с детьми, выбирайте дневные рейсы: виды с воды особенно впечатляют при хорошем освещении.
  • Если боитесь качки, выбирайте место ближе к середине салона.
  • Если хотите сделать снимки, лучшее время — вечерние рейсы, когда огни Каира отражаются в воде.
  • Если планируете комплексный тур, маршрут амфибии удобно включать между посещением двух музеев.

Плюсы и минусы маршрута на автобусе-амфибии

Плюсы Минусы
Уникальный опыт для туристов В первые недели возможны очереди
Комбинация наземного и водного путешествия Зависимость от погодных условий
Бюджетная цена для египтян Более высокая стоимость для иностранцев
Образовательный маршрут Ограниченное число мест
Безопасность благодаря подготовленным водителям Необходимость предварительной записи

FAQ

Сколько стоит поездка?
Для граждан Египта — 100-200 фунтов, для иностранцев — 15-25 долларов.

Нужна ли предварительная бронь?
Желательно, так как количество мест ограничено.

Работает ли амфибия круглый год?
Да, предусмотрены летняя и зимняя версии транспорта.

Сколько длится поездка?
Около 90 минут.

Мифы и правда

Миф: автобус-амфибия опасен.
Правда: водители обучены по двум программам, а маршрут согласован с Управлением речного транспорта.

Миф: это туристическое шоу.
Правда: проект — часть государственной программы модернизации транспорта.

Миф: автобус работает только летом.
Правда: есть зимняя модификация с крышей.

Три интересных факта

  1. Амфибийный транспорт активно используется в США и Европе, но для Ближнего Востока это первая подобная разработка.

  2. Маршрут соединяет два ключевых музея, между которыми ранее не существовало туристической линии.

  3. Первые семь дней после запуска поездки будут бесплатными — редкий шаг для такого масштабного проекта.

Исторический контекст

  1. Египет активно модернизирует транспортную инфраструктуру с 2010-х годов.

  2. Появление автобуса-амфибии вписывается в стратегию развития устойчивого туризма.

  3. Международная выставка TransMEA стала платформой для презентации проекта, в которой участвовали сотни компаний из десятков стран.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
