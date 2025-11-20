Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкий производитель грузовиков MAN сокращает 2300 рабочих мест — Rheinische Post
Екатерина Гордон назвала блатом историю с квартирой Ларисы Долиной
Маргарита Симоньян лишилась волос после процедур химиотерапии
Когтеточка помогает кошке сохранять здоровье — ветеринар Шеляков
Популярный совет считать овец только ухудшает засыпание — сомнолог Кудинов
Раствор из серого мыла и бергамота очищает полы без разводов
Елизавета II старалась примирить Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры

Туристов заманили низкой ценой, а потом забрали паспорта: как отдых превратился в разборки

Туристы столкнулись с удержанием паспортов в Суйфэньхэ
6:13
Туризм

Поездки в приграничные районы Китая обычно проходят спокойно: путешественники покупают короткие туры на пару дней, наслаждаются шопингом и экскурсиями и без проблем возвращаются домой. Но история, случившаяся с группой приморских туристов в Суйфэньхэ, стала примером того, как отсутствие надёжного туроператора может обернуться серьёзными трудностями. Люди оказались в чужой стране без документов и с необходимостью оплачивать долги сторонней компании, чтобы вернуться домой.

Китай
Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Китай

Что произошло на самом деле

Группа из десяти человек отправилась в двухдневный тур 10 июля. Тур был недорогим, покупка — простой: посредник, обещания, минимальная проверка. Но позже выяснилось, что "компания", продавшая поездку, не была зарегистрирована ни как турагент, ни как туроператор. Фактически туристы заплатили частному посреднику, работавшему через китайскую принимающую сторону.

Именно у последней и возникли серьёзные претензии. Российская сторона накопила долг более чем в 100 000 рублей. Китайские партнёры отказались выдавать туристам паспорта до момента погашения задолженности.

В результате люди вынужденно задержались в Суйфэньхэ, а когда 13 июля попытались добраться до границы самостоятельно, стали известны детали: долг конкретного представителя российской компании составлял 104 000 рублей.

В специально созданном чате для пострадавших обсуждали ситуацию и получали фрагментарную информацию от посредников:

"Китаянка Маша говорит, что запускает в долг и потом все решится. Так что китайцы тоже в деле в этом разводе", — сообщается в телеграм-канале "Заложники Китая".

Чтобы вернуться домой, туристам пришлось самостоятельно собрать сумму долга: каждый внёс по 10 400 рублей. Только после полной выплаты китайская сторона согласилась вернуть документы.

Сравнение: легальный и нелегальный туроператор

Критерий Легальный оператор Нелегальный посредник
Наличие в реестре Да Нет
Гарантии возврата Обязательны Отсутствуют
Финансовые гарантии Есть страховка Нет страховки
Ответственность перед партнёрами Регулируется законом Полностью отсутствует
Риск для туристов Минимальный Максимальный

Как покупать туры безопасно (HowTo)

  1. Проверяйте туроператора в официальных реестрах.

  2. Избегайте посредников без юридического статуса.

  3. Запрашивайте договор, чек и подтверждение бронирования.

  4. Сравнивайте цену с рыночной: слишком низкая — знак риска.

  5. Узнавайте, кто принимающая сторона в другой стране.

  6. Уточняйте условия возврата и страховое покрытие.

  7. Сохраняйте все документы и переписку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Покупка тура у частного посредника → отсутствие гарантий → брать только у зарегистрированных агентств.

  2. Доверие чрезмерно низкой цене → высокий риск мошенничества → сравнивать с официальными предложениями.

  3. Отсутствие договора → невозможно доказать оплату → требовать письменные подтверждения.

  4. Игнорирование информации о принимающей стороне → непредвиденные долги и задержки → уточнять заранее.

  5. Оплата наличными без чека → трудности при разбирательствах → платить официально.

А что если…

  • Если тур уже куплен, но есть сомнения в операторе, можно связаться с принимающей стороной и уточнить подтверждение бронирования.
  • Если в поездке возникли проблемы, важно сразу выходить на связь с консульством.
  • Если документы удерживаются из-за долгов третьих лиц, ситуация рассматривается индивидуально — иногда поможет коллективное заявление.
  • Если предстоит покупка следующего тура, стоит заранее изучить отзывы о компании и сравнить цены с аналогичными предложениями рынка.

FAQ

Почему тур был таким дешёвым?
Цена была ниже рынка, что часто указывает на отсутствие легального статуса компании.

Имеют ли право удерживать паспорта?
В ряде случаев принимающая сторона удерживает документы, если туроператор не оплатил услуги.

Что делать в подобной ситуации?
Обращаться в консульство, фиксировать ситуацию и при необходимости коллективно покрывать долг для возвращения домой.

Мифы и правда

Миф: если тур продают в соцсетях, он автоматически безопасный.
Правда: многие мошенники работают именно через соцсети.

Миф: низкая цена — это "акция".
Правда: чаще всего это сигнал риска.

Миф: если паспорт забрали, виноват принимающий туроператор.
Правда: почти всегда причина — долг со стороны продавца тура.

Сон и психология

Стрессовые ситуации в поездках усиливают тревожность, ухудшают сон и создают ощущение уязвимости. Чёткие правила безопасности в туризме помогают чувствовать контроль в непредвиденных обстоятельствах. Осознание того, что выбор надёжной компании снижает риск подобных происшествий, делает путешествия спокойнее и эмоционально комфортнее.

Три интересных факта

  1. Китайские операторы чаще требуют предоплату от российских фирм, и задержки по оплате сразу приводят к конфликтам.

  2. Удержание документов в приграничных городах встречается чаще, чем сообщают официальные источники.

  3. В России ежегодно выявляются сотни нелегальных продавцов туров, работающих без регистрации.

История с приморской группой в Суйфэньхэ стала напоминанием: даже короткий и недорогой тур требует внимательности. Проверенный оператор, договор и разумная цена — ключевые элементы безопасности. Выбор надёжной компании позволяет избежать ситуаций, когда туристам приходится самостоятельно погашать чужие долги, чтобы просто вернуться домой.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Мировая кооперация
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию
Глава французского энергогиганта предостерег Европу от увеличения доли газа из США
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины
Пекинская капуста усиливает вкус салата за счёт хруста и сочности
Старые джинсы реально обновить насыщенными оттенками дома
ИИ выявил следы жизни в породах 3,3 млрд лет — учёные Карнеги
Волки решают механические задачи лучше собак – исследователи
Дефицит азота приводит к остановке развития лозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.