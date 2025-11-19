85-летний дед свернул не туда и проехал пол-Европы: роковая ошибка или знак

Пенсионер поверил GPS, проехал 6 стран, но к врачу так и не попал — Pravda

6:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Истории о путешествиях нередко поражают воображение, но эта произошла не по воле приключений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Осенняя дорога

В начале ноября 85-летний житель тихого французского городка Шатийон-сюр-Туэ отправился всего лишь на плановый приём к врачу в соседнюю деревню — дорога длиной около 32 км. Однако обычная поездка неожиданно превратилась в многодневный марафон через несколько стран Европы. Вместо короткого маршрута пенсионер проехал почти полторы тысячи километров и завершил путь в Хорватии, где его обнаружили в гостинице уставшим, но невредимым.

История вызвала широкий резонанс, потому что ранее мужчина не демонстрировал никаких признаков дезориентации или проблем с памятью, пишет Pravda.

Как обычная поездка превратилась в международное путешествие

По словам родственников, дед отправился к врачу ранним утром и должен была вернуться к обеду. Однако, не заметив отклонений, он свернул не туда, а затем продолжил двигаться по указаниям навигации. Так начался путь длиной почти в 1500 километров. За время путешествия пенсионер проехал Францию, Германию, Австрию, Словению, вероятно Италии коснулась по пути, и наконец оказался в Хорватии. Не остановили его ни пограничные службы, ни дорожная полиция, ни другие водители — хотя маршрут занял минимум пятнадцать часов чистого времени.

Когда его наконец нашли, дед объяснил ситуацию довольно просто: он полностью полагался на GPS, который, по его мнению, мог работать некорректно. Для многих это звучало почти невероятно, ведь ошибиться можно разово, но продолжать путь через полконтинента, не заметив подмены маршрута, куда сложнее.

Тем не менее подобные случаи показывают, что современные технологии могут быть небезопасны для людей старшего возраста, особенно если те не привыкли проверять сигналы навигатора или ориентироваться по дорожным знакам.

Обычная поездка и навигационная ошибка

Показатель Норма Что произошло в реальности Длительность маршрута 20 миль ~1500 км Время в пути 20-30 минут >15 часов Территория один регион Франции 6 стран Проверка маршрута визуальный контроль полная зависимость от GPS Конечная точка деревня Эйрво гостиница в Хорватии

Почему ошибку не заметили вовремя

Слепая вера в навигацию. Пожилые водители часто уверены, что электронная карта ведёт лучше, чем их собственный опыт. Отсутствие географических ориентиров. При езде по автобанам границы между странами практически не ощущаются. Хорошее самочувствие. Мужчина не чувствовал усталости или паники, поэтому продолжала ехать вперёд. Отсутствие критического момента. Ни пробок, ни резких указателей он не заметил, что создавало иллюзию правильного направления. Психологическая установка "раз уж поехал — доеду". С возрастом люди могут реже пересматривать свои решения в процессе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью положиться на GPS.

Последствие: риск уйти на сотни километров от нужного пути.

Альтернатива: сверять маршрут с указателями и картой.

Ошибка: продолжать движение без сомнений, несмотря на изменения обстановки.

Последствие: потеря ориентации, усталость и опасность для здоровья.

Альтернатива: периодически делать остановки и анализировать маршрут.

Ошибка: отсутствие связи с близкими при долгой поездке.

Последствие: родственники не могут вовремя заметить проблему.

Альтернатива: сообщать о долгом пути и включить геолокацию.

А что если причиной была не навигация

В прессе активно обсуждают и другие версии. Например:

временная потеря внимания;

сильное переутомление;

внезапное ухудшение самочувствия;

возрастные изменения, не выявленные ранее;

случайная ошибка в выборе пункта назначения.

Пока нет медицинских подтверждений когнитивных нарушений, но специалисты отмечают, что подобное путешествие могло быть как навигационной случайностью, так и сигналом скрытых проблем, которые проявились только в стрессовой ситуации.

"Плюсы и минусы" автономного вождения пожилых людей

Плюсы Минусы Независимость и свобода передвижения Риск дезориентации Возможность самостоятельно планировать поездки Низкая реакция на изменения дороги Поддержание активности и социальных связей Повышенная утомляемость Доступность современных навигаторов Полная зависимость от технологий

FAQ

Почему её не остановили на границе?

В Шенгенской зоне большинство границ открыты, поэтому пересечение происходит свободно.

Можно ли полностью доверять GPS?

Нет. Даже в современных системах бывают ошибки маршрутизации, особенно при неверной установке пункта назначения.

Что делать пожилым водителям, чтобы избежать подобных ситуаций?

Дублировать маршрут на бумаге, пользоваться голосовыми подсказками, периодически останавливаться и сообщать близким о местоположении.

Мифы и правда о навигации

Миф: навигатор всегда выбирает лучший маршрут.

Правда: он может ошибаться при обновлениях, сбоях сигнала и неправильных вводных данных.

Миф: возраст не влияет на ориентацию в пространстве.

Правда: реакция и внимание со временем снижаются, даже если человек здоров.

Миф: если дорога ровная, значит, всё идёт по плану.

Правда: автомагистрали могут увести далеко, не давая явных признаков ошибки.

Три интересных факта

Европейские автобаны позволяют проехать несколько стран, ни разу не остановившись на контроле.

Навигационные ошибки фиксируются у водителей всех возрастов, но у пожилых — значительно чаще.

Самые длинные ошибочные маршруты, по данным СМИ, иногда превышают 2000 км.