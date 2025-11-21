Набережная Волги становится роскошнее: что изменится в Костроме уже весной 2026 года

Весной 2026 года на набережной Волги в Костроме откроется новый пятизвездочный гостиничный комплекс — проект, который уже успели назвать одним из самых масштабных для туристической отрасли региона. Он объединит современную инфраструктуру, СПА-зону и качественный сервис, а также станет частью обновлённой прогулочной территории вдоль реки.
Будущий отель разместился в центральной части города — на участке, который давно рассматривали как перспективный туристический кластер. Сейчас уже возведено основное здание, выполнено остекление и монтаж инженерных коммуникаций, а в СПА-комплексе установлен 20-метровый бассейн.
"Пятизвездочный отель, оздоровительный спа-комплекс с бассейном, ресторан с кухней народов Поволжья. И все это на набережной, в центральной части города. Открытие запланировано на будущую весну", — сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
По словам главы области, новая гостиница станет привлекательной не только для туристов, но и для жителей — и в перспективе увеличит продолжительность пребывания гостей в регионе.
Строительство отеля сопровождается благоустройством соседнего участка Волжской набережной. Новая прогулочная зона станет продолжением сквера у Московской заставы. В итоге прогулочный маршрут вдоль Волги станет длиннее и комфортнее — с единым стилем оформления и дополнительной рекреационной инфраструктурой.
Для региона, который активно развивает внутренний туризм, такие пространственные решения имеют особое значение: современные набережные традиционно становятся центральными точками притяжения в городах, где важна связь с природой и историей.
|Критерий
|Было
|Станет
|Качество гостиничной инфраструктуры
|Ограниченный выбор 4* и небольших отелей
|Появление 5* уровня международного качества
|Протяжённость благоустроенной набережной
|Разрозненные участки, не всегда связанные друг с другом
|Единая рекреационная зона вдоль Волги
|Туристический поток
|Рост сезонный, ограниченный инфраструктурой
|Потенциальное увеличение времени и количества посещений
|Доступность СПА-услуг
|Небольшое количество городских комплексов
|Крупный спа-центр с бассейном
|Локальная гастрономия
|Преобладание городских кафе традиционного формата
|Ресторан национальных кухонь Поволжья
Близость к набережной и наличие бассейна делает отель удобным вариантом. Возможно появление семейных номеров и детских зон.
Пятизвёздочные гостиницы обычно предлагают конференц-залы, переговорные комнаты, быстрый интернет и трансферы.
Этот тип комплексов идеально подходит для свадеб, встреч и банкетов, особенно в живописных локациях возле воды.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение туристической инфраструктуры
|Возможный рост цен в центре города
|Привлечение новых гостей
|Вероятная высокая стоимость проживания
|Развитие набережной
|Увеличение нагрузки на парковки
|СПА-комплекс и ресторан в одном месте
|Риск сезонного переполнения
|Рост рабочих мест в сфере сервиса
|Возможные строительные неудобства на этапе до весны 2026
Цены пока не объявлены, но пятизвёздочный статус предполагает премиальный диапазон с сезонными колебаниями.
Такая практика распространена в крупных отелях. Вероятнее всего, будут отдельные абонементы.
Да, центральная часть города и СПА-зона делают его круглогодичным вариантом отдыха.
Открытие нового пятизвёздочного комплекса — это не просто появление ещё одного отеля на карте города. Для Костромы это шаг к обновлению туристической среды, возможность продлить сезон, привлечь гостей с разными запросами и подарить жителям современное пространство у воды. Когда гостиница начнёт работать, город получит не только комфортный сервис международного уровня, но и ещё одну точку притяжения на обновлённой набережной, которая сделает прогулки вдоль Волги ещё приятнее и насыщеннее.
