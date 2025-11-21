Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Набережная Волги становится роскошнее: что изменится в Костроме уже весной 2026 года

Пятизвездочный отель на набережной Волги откроют в 2026 году — губернатор
7:31
Туризм

Весной 2026 года на набережной Волги в Костроме откроется новый пятизвездочный гостиничный комплекс — проект, который уже успели назвать одним из самых масштабных для туристической отрасли региона. Он объединит современную инфраструктуру, СПА-зону и качественный сервис, а также станет частью обновлённой прогулочной территории вдоль реки.

Город Кострома
Фото: Own work by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Город Кострома

Что известно о проекте?

Будущий отель разместился в центральной части города — на участке, который давно рассматривали как перспективный туристический кластер. Сейчас уже возведено основное здание, выполнено остекление и монтаж инженерных коммуникаций, а в СПА-комплексе установлен 20-метровый бассейн.

"Пятизвездочный отель, оздоровительный спа-комплекс с бассейном, ресторан с кухней народов Поволжья. И все это на набережной, в центральной части города. Открытие запланировано на будущую весну", — сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

По словам главы области, новая гостиница станет привлекательной не только для туристов, но и для жителей — и в перспективе увеличит продолжительность пребывания гостей в регионе.

Как изменится набережная?

Строительство отеля сопровождается благоустройством соседнего участка Волжской набережной. Новая прогулочная зона станет продолжением сквера у Московской заставы. В итоге прогулочный маршрут вдоль Волги станет длиннее и комфортнее — с единым стилем оформления и дополнительной рекреационной инфраструктурой.

Для региона, который активно развивает внутренний туризм, такие пространственные решения имеют особое значение: современные набережные традиционно становятся центральными точками притяжения в городах, где важна связь с природой и историей.

Что даст городу открытие пятизвёздочного отеля?

Критерий Было Станет
Качество гостиничной инфраструктуры Ограниченный выбор 4* и небольших отелей Появление 5* уровня международного качества
Протяжённость благоустроенной набережной Разрозненные участки, не всегда связанные друг с другом Единая рекреационная зона вдоль Волги
Туристический поток Рост сезонный, ограниченный инфраструктурой Потенциальное увеличение времени и количества посещений
Доступность СПА-услуг Небольшое количество городских комплексов Крупный спа-центр с бассейном
Локальная гастрономия Преобладание городских кафе традиционного формата Ресторан национальных кухонь Поволжья

Как гостиница будет работать для туристов?

  1. Бронирование номеров. Планируется запуск онлайн-бронирования через официальный сайт и агрегаторы — от люксов до стандартных номеров.
  2. Доступ к СПА. Гости смогут посещать бассейн, процедуры и термальные зоны по записи. Вероятно появление отдельных тарифов для костромичей.
  3. Ресторан Поволжья. Можно будет попробовать локальные продукты и национальные блюда — от волжской рыбы до традиционных десертов.
  4. Прогулочные маршруты. Отель станет отправной точкой для пеших экскурсий по набережной, к Московской заставе и в исторический центр.
  5. Сервисные услуги. Ожидаются камеры хранения, условия для деловых встреч, парковка, трансферы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать поездку в высокий сезон без предварительного выбора номера.
  • Последствие: отсутствие мест или завышенные цены.
  • Альтернатива: раннее бронирование через проверенные сервисы или напрямую на сайте отеля.
  • Ошибка: выбирать проживание без учета инфраструктуры вокруг.
  • Последствие: необходимость тратить время на дорогу до центра.
  • Альтернатива: выбрать гостиницу на набережной или рядом с исторической частью.
  • Ошибка: игнорировать загрузку СПА-зоны.
  • Последствие: отсутствие свободных слотов для посещения.
  • Альтернатива: планировать процедуры заранее или выбирать будние дни.

А что если есть ньюансы?

  • Вы путешествуешь с детьми?

Близость к набережной и наличие бассейна делает отель удобным вариантом. Возможно появление семейных номеров и детских зон.

  • Едете в деловую командировку?

Пятизвёздочные гостиницы обычно предлагают конференц-залы, переговорные комнаты, быстрый интернет и трансферы.

  • Ищете место для мероприятий?

Этот тип комплексов идеально подходит для свадеб, встреч и банкетов, особенно в живописных локациях возле воды.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Улучшение туристической инфраструктуры Возможный рост цен в центре города
Привлечение новых гостей Вероятная высокая стоимость проживания
Развитие набережной Увеличение нагрузки на парковки
СПА-комплекс и ресторан в одном месте Риск сезонного переполнения
Рост рабочих мест в сфере сервиса Возможные строительные неудобства на этапе до весны 2026

FAQ

Сколько будет стоить проживание?

Цены пока не объявлены, но пятизвёздочный статус предполагает премиальный диапазон с сезонными колебаниями.

Можно ли будет посещать СПА без проживания?

Такая практика распространена в крупных отелях. Вероятнее всего, будут отдельные абонементы.

Подходит ли отель для зимних путешествий?

Да, центральная часть города и СПА-зона делают его круглогодичным вариантом отдыха.

Мифы и правда

  • Миф: пятизвездочные отели нужны только туристам.
  • Правда: местные жители часто используют их рестораны, СПА и площадки для мероприятий.
  • Миф: элитные гостиницы не влияют на город.
  • Правда: они увеличивают поток туристов, поддерживают бизнес вокруг и усиливают привлекательность территории.
  • Миф: такие проекты подходят только мегаполисам.
  • Правда: небольшие города с историческими набережными особенно выигрывают от современных гостиниц.

Исторический контекст

  • В начале XX века Кострома активно развивалась как волжский торговый центр.
  • В 2000-е годы началась реконструкция исторических кварталов.
  • Новый этап развития туризма связан с обновлением набережной и появлением крупных гостиничных проектов.

3 интересных факта

  1. Современные пятизвёздочные отели часто используют локальные материалы в отделке, чтобы подчеркнуть связь с регионом.
  2. Гастрономия в таких комплексах нередко становится отдельным туристическим магнитом.
  3. Набережные с развитой инфраструктурой повышают привлекательность города почти на 30% для путешественников.

Открытие нового пятизвёздочного комплекса — это не просто появление ещё одного отеля на карте города. Для Костромы это шаг к обновлению туристической среды, возможность продлить сезон, привлечь гостей с разными запросами и подарить жителям современное пространство у воды. Когда гостиница начнёт работать, город получит не только комфортный сервис международного уровня, но и ещё одну точку притяжения на обновлённой набережной, которая сделает прогулки вдоль Волги ещё приятнее и насыщеннее.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
