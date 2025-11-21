Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сорванный отдых — не конец света: как туристы могут вернуть деньги и добиться компенсации

Максимальная компенсация за испорченный отдых составит до 30 тыс. рублей — Седов
3:47
Туризм

Россияне, чьи отпускные планы нарушены по вине туристического агентства или авиаперевозчика, могут рассчитывать на компенсацию. По информации адвоката Дмитрия Седова, максимальная сумма компенсации может составить до 30 тысяч рублей. Эта компенсация включает возмещение стоимости неиспользованных дней тура, а также выплату за моральный ущерб.

Девушка выиграла деньги
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка выиграла деньги

Однако Седов подчеркивает, что судебная практика показывает, что выплаты, как правило, не бывают высокими. В то же время, туристы имеют право требовать компенсацию, если изменения в графике вылета или стыковочных рейсов произошли по вине агентства или авиакомпании.

Процесс получения компенсации

Чтобы получить компенсацию, туристу необходимо заранее зафиксировать все нарушения, связанные с изменениями в графике рейсов. По завершению поездки, для успешного обращения за компенсацией, необходимо отправить письменную претензию туристическому агентству или авиаперевозчику. Если в компенсации отказано, следующим шагом будет подача иска в суд.

"Компенсация включает возмещение стоимости неиспользованных дней тура и выплату за нанесённый моральный ущерб. При этом судебная практика показывает, что суммы, как правило, невелики", — сказал адвокат Дмитрий Седов.

Пример иска за испорченный отдых

Недавно россияне, отдыхавшие в Таиланде, подали иск против турагента на сумму 887 тысяч рублей. Истцы потребовали вернуть полную стоимость поездки, составившую 287 тысяч рублей, а также компенсировать нравственные страдания, которые они оценили в 600 тысяч рублей.

Что важно помнить

  1. Фиксация нарушений: для успешного получения компенсации важно зафиксировать все изменения в расписании рейсов и других условиях до начала поездки.

  2. Письменная претензия: направьте письменную претензию в агентство сразу после завершения отдыха.

  3. Обращение в суд: если претензия не удовлетворена, обращайтесь в суд для получения компенсации.

Плюсы и минусы компенсации за испорченный отдых

Плюсы Минусы
Возможность частичного возмещения стоимости отдыха Компенсация обычно невелика
Справедливость для туристов, чьи планы были нарушены Процесс подачи иска может быть длительным
Возможность компенсации морального ущерба Не все иски приводят к успешному результату

FAQ

Как зафиксировать нарушение условий отдыха?
Записывайте все изменения в графике рейсов, сохраните все документы, касающиеся отмены или переноса рейсов.

Какая сумма компенсации может быть присуждена судом?
Максимальная сумма компенсации составляет до 30 тысяч рублей, но в суде возможно увеличение этого размера в зависимости от обстоятельств.

Как часто туристы добиваются компенсации?
Судебная практика показывает, что компенсации чаще всего бывают незначительными, хотя в некоторых случаях суд может присудить большую сумму.

Мифы и правда о компенсации

  • Миф: компенсация всегда высокая.
    Правда: суммы компенсации за испорченный отдых обычно не превышают 30 тысяч рублей.
  • Миф: только за аннулированные поездки можно требовать компенсацию.      Правда: компенсация возможна и за изменения в расписании рейсов или неудобные условия путешествия.
  • Миф: компенсация возможна только по решению агентства.
    Правда: если агентство отказывается, можно подать иск в суд.
Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
