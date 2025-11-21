Пенсионеры боятся конкуренции: почему молодежь променяла клубы на санатории

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:51
Туризм

В последние годы российский рынок санаторно-курортного отдыха переживает значительные изменения. Особенно ярко это проявляется в изменении возрастной структуры гостей. Если до 2020 года санаторий был в первую очередь местом отдыха для старшего поколения, то в 2025 году наблюдается резкое омоложение клиентской базы. На это повлияли как изменения в общественных трендах, так и улучшение качества услуг, ориентированных на более молодую аудиторию.

девушка в санатории
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv is licensed under publik domain
девушка в санатории

Молодёжь на курортах: данные и тенденции

Согласно последним данным, предоставленным сервисом для отелей и здравниц TravelLine, в 2025 году 36% всех посетителей санаториев составляют люди в возрасте от 36 до 45 лет. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами, когда основным контингентом оставались люди старше 50 лет.

На фоне этого изменения также наблюдается рост числа заездов: в первой половине 2025 года в российских здравницах побывали более 3 миллионов человек. Особо примечательно, что доля более молодых и активных людей в общей аудитории продолжает расти.

Причины изменений в клиентской базе санаториев

Снижение среднего возраста гостей объясняется несколькими ключевыми факторами, которые кардинально изменили подход к санаторно-курортным услугам:

  1. Трансформация продуктов и услуг
    Санаторно-курортная отрасль активно расширяет спектр предлагаемых услуг, переходя от традиционных оздоровительных процедур к более современным подходам. Среди популярных направлений — wellness-программы, анти-эйдж подходы, а также интеграция холистической медицины, работающей с ментальным здоровьем и превентивными мерами. Сейчас популярны такие программы, как детокс, стресс-менеджмент и антистресс-технологии, которые привлекают людей, ориентированных на активное и здоровое старение.

  2. Цифровизация и доступность
    В последние годы цифровизация здравниц становится неотъемлемой частью развития этого сегмента. Внедрение онлайн-бронирования, телемедицины и искусственного интеллекта для персонализации предложений значительно улучшает доступ к услугам. Особенно это удобно для более молодых людей, которые привыкли к простоте и быстроте использования онлайн-ресурсов, таких как приложения и сайты для бронирования.

  3. Семейный отдых
    В последние годы наблюдается рост интереса к семейному отдыху. Совместные поездки с детьми и партнёрами становятся всё более популярными, что делает санаторно-курортные комплексы конкурентоспособными не только по сравнению с традиционными гостиницами, но и с другими видами отдыха, такими как поездки на дачу или на природу. Здравницы начали активно развивать семейные программы, включая детские клубы и совместные оздоровительные мероприятия для всех членов семьи.

Бурный ренессанс санаторного отдыха в России

Российские санаторно-курортные комплексы переживают настоящий ренессанс. Постепенно оживает интерес к курортам, которые раньше были доступны лишь ограниченному кругу людей. Сейчас они становятся не только доступными, но и привлекательными для более широкой аудитории. Важным моментом является и тот факт, что Россия активизировала внутренний туризм, предлагая курортные направления с уникальными природными и климатическими условиями.

Кроме того, рост мирового рынка wellness-туризма оказывает своё влияние на российскую отрасль. Ожидается, что к 2028 году объём этого рынка вырастет до $1,4 трлн, что делает его одним из самых перспективных направлений для развития на ближайшие десятилетия.

Какие факторы определяют рост интереса к санаторному отдыху?

Расширение ассортимента услуг

Современные санатории давно перестали быть простыми оздоровительными учреждениями. Сегодня курорты предлагают не только традиционные процедуры для восстановления здоровья, но и полноценные wellness-программы, которые включают в себя элементы фитнеса, медитации, йоги, а также ментального здоровья и психотерапевтической помощи. Это особенно привлекает молодёжь и людей среднего возраста, которые интересуются комплексными методами улучшения качества жизни.

Современные подходы к питанию и детоксу

Одной из отличительных черт современных здравниц является внимание к питанию. Санаторные комплексы всё чаще внедряют диетические программы, направленные на очистку организма, включая детокс-процедуры, которые помогают избавиться от токсинов и улучшить обмен веществ. Сюда можно отнести не только специализированное питание, но и использование натуральных добавок и экстрактов, что является частью растущего тренда на здоровое питание.

Психологическое благополучие

Современные санатории не ограничиваются лишь физическим здоровьем. Ментальное здоровье стало важным аспектом, который также активно развивают курорты. В последние годы всё больше санаториев начинают использовать холистический подход, который сочетает оздоровление тела с восстановлением психоэмоционального состояния. Это включает в себя антистрессовые программы, медитации, работу с психотерапевтами и тренингами по управлению стрессом.

Экологичность и устойчивость

С каждым годом всё больше курортов ориентируется на экологические стандарты, внедряя экологически чистые технологии и устойчивые практики. Для более молодой аудитории, которая заботится о сохранении природы, это становится важным фактором выбора.

Перспективы развития и прогнозы

Согласно прогнозам, российский рынок wellness-туризма продолжит активно развиваться в ближайшие десятилетия, что связано с ростом интереса к оздоровлению и активному долголетию. Внутренний туризм также стимулирует рост числа клиентов для санаториев и курортов, а интерес к таким направлениям как детокс, anti-age программы и психоэмоциональные тренировки будет только увеличиваться. В 2025 году многие курорты активно вкладываются в модернизацию своей инфраструктуры и разработку новых wellness-программ, что способствует росту привлекательности этого сегмента для более молодой аудитории.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
