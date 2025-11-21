Пенсионеры боятся конкуренции: почему молодежь променяла клубы на санатории

В последние годы российский рынок санаторно-курортного отдыха переживает значительные изменения. Особенно ярко это проявляется в изменении возрастной структуры гостей. Если до 2020 года санаторий был в первую очередь местом отдыха для старшего поколения, то в 2025 году наблюдается резкое омоложение клиентской базы. На это повлияли как изменения в общественных трендах, так и улучшение качества услуг, ориентированных на более молодую аудиторию.
Согласно последним данным, предоставленным сервисом для отелей и здравниц TravelLine, в 2025 году 36% всех посетителей санаториев составляют люди в возрасте от 36 до 45 лет. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами, когда основным контингентом оставались люди старше 50 лет.
На фоне этого изменения также наблюдается рост числа заездов: в первой половине 2025 года в российских здравницах побывали более 3 миллионов человек. Особо примечательно, что доля более молодых и активных людей в общей аудитории продолжает расти.
Снижение среднего возраста гостей объясняется несколькими ключевыми факторами, которые кардинально изменили подход к санаторно-курортным услугам:
Трансформация продуктов и услуг
Санаторно-курортная отрасль активно расширяет спектр предлагаемых услуг, переходя от традиционных оздоровительных процедур к более современным подходам. Среди популярных направлений — wellness-программы, анти-эйдж подходы, а также интеграция холистической медицины, работающей с ментальным здоровьем и превентивными мерами. Сейчас популярны такие программы, как детокс, стресс-менеджмент и антистресс-технологии, которые привлекают людей, ориентированных на активное и здоровое старение.
Цифровизация и доступность
В последние годы цифровизация здравниц становится неотъемлемой частью развития этого сегмента. Внедрение онлайн-бронирования, телемедицины и искусственного интеллекта для персонализации предложений значительно улучшает доступ к услугам. Особенно это удобно для более молодых людей, которые привыкли к простоте и быстроте использования онлайн-ресурсов, таких как приложения и сайты для бронирования.
Семейный отдых
В последние годы наблюдается рост интереса к семейному отдыху. Совместные поездки с детьми и партнёрами становятся всё более популярными, что делает санаторно-курортные комплексы конкурентоспособными не только по сравнению с традиционными гостиницами, но и с другими видами отдыха, такими как поездки на дачу или на природу. Здравницы начали активно развивать семейные программы, включая детские клубы и совместные оздоровительные мероприятия для всех членов семьи.
Российские санаторно-курортные комплексы переживают настоящий ренессанс. Постепенно оживает интерес к курортам, которые раньше были доступны лишь ограниченному кругу людей. Сейчас они становятся не только доступными, но и привлекательными для более широкой аудитории. Важным моментом является и тот факт, что Россия активизировала внутренний туризм, предлагая курортные направления с уникальными природными и климатическими условиями.
Кроме того, рост мирового рынка wellness-туризма оказывает своё влияние на российскую отрасль. Ожидается, что к 2028 году объём этого рынка вырастет до $1,4 трлн, что делает его одним из самых перспективных направлений для развития на ближайшие десятилетия.
Современные санатории давно перестали быть простыми оздоровительными учреждениями. Сегодня курорты предлагают не только традиционные процедуры для восстановления здоровья, но и полноценные wellness-программы, которые включают в себя элементы фитнеса, медитации, йоги, а также ментального здоровья и психотерапевтической помощи. Это особенно привлекает молодёжь и людей среднего возраста, которые интересуются комплексными методами улучшения качества жизни.
Одной из отличительных черт современных здравниц является внимание к питанию. Санаторные комплексы всё чаще внедряют диетические программы, направленные на очистку организма, включая детокс-процедуры, которые помогают избавиться от токсинов и улучшить обмен веществ. Сюда можно отнести не только специализированное питание, но и использование натуральных добавок и экстрактов, что является частью растущего тренда на здоровое питание.
Современные санатории не ограничиваются лишь физическим здоровьем. Ментальное здоровье стало важным аспектом, который также активно развивают курорты. В последние годы всё больше санаториев начинают использовать холистический подход, который сочетает оздоровление тела с восстановлением психоэмоционального состояния. Это включает в себя антистрессовые программы, медитации, работу с психотерапевтами и тренингами по управлению стрессом.
С каждым годом всё больше курортов ориентируется на экологические стандарты, внедряя экологически чистые технологии и устойчивые практики. Для более молодой аудитории, которая заботится о сохранении природы, это становится важным фактором выбора.
Согласно прогнозам, российский рынок wellness-туризма продолжит активно развиваться в ближайшие десятилетия, что связано с ростом интереса к оздоровлению и активному долголетию. Внутренний туризм также стимулирует рост числа клиентов для санаториев и курортов, а интерес к таким направлениям как детокс, anti-age программы и психоэмоциональные тренировки будет только увеличиваться. В 2025 году многие курорты активно вкладываются в модернизацию своей инфраструктуры и разработку новых wellness-программ, что способствует росту привлекательности этого сегмента для более молодой аудитории.
