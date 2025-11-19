Низкие зарплаты ставят туризм на паузу: отрасль теряет людей быстрее, чем вузы успевают выпускать кадры

Система подготовки кадров для туризма обновлена по данным экспертов

3:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нехватка специалистов в туризме стала ощутимой для целого ряда российских регионов: кадровые разрывы достигают здесь 40%, что влияет на качество услуг и динамику развития отрасли. На фоне высокого спроса на внутренний отдых эта тема вновь привлекла внимание экспертов.

Фото: Desingned by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Встреча партнёров

Масштаб проблемы и причины текучести

Кадровое давление проявляется в том, что предприятиям туриндустрии приходится фактически соревноваться за каждого сотрудника. Компании тратят значительные ресурсы на подготовку и адаптацию персонала, но не всегда могут удержать работников даже после обучения. Текучесть достигает 70%, и многие организации вынуждены постоянно поддерживать процесс замены специалистов. Такая ситуация становится тормозом для отрасли, особенно в период роста внутреннего туризма.

Представители бизнеса связывают происходящее с условиями оплаты труда. Как подчеркнул заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов,

"Во многом этому способствует низкий уровень заработных плат", — пояснил парламентарий.

Компании вынуждены выбирать между увеличением расходов и риском остаться без квалифицированного персонала, способного обеспечивать высокие стандарты обслуживания.

Меры государства и возможности для обучения

Власти пытаются системно реагировать на дефицит кадров. По оценке Кривоноса, уже сформирована обновлённая модель подготовки специалистов в рамках федерального проекта "Кадры для туризма". Она выстроена таким образом, чтобы обеспечить отрасль практикоориентированными сотрудниками, способными быстро включаться в работу в гостиничном и экскурсионном сегменте. Такие центры создаются не только для студентов, но и для взрослых, решивших сменить профессию или получить новое направление квалификации.

Как отмечает Парламентская газета, федеральные ресурсные центры в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге предлагают бесплатные программы. Инициатива сопровождается развитием корпоративных образовательных площадок, где подготовка проводится с учётом потребностей конкретных компаний. Это позволяет формировать предсказуемый кадровый поток и уменьшать разрыв между требованиями работодателей и уровнем подготовки выпускников.

Перспективы сокращения дефицита

Потенциал образовательной системы уже сегодня достаточно велик: по стране работают 245 вузов и 1750 колледжей, способных ежегодно выпускать около 150 тыс. специалистов для туриндустрии. Однако приток выпускников не решает вопрос зарплатных ожиданий и доходности бизнеса, а без их корректировки закрепить кадры в регионах будет сложно. В гостиничном и санаторно-курортном секторе особенно остро стоит задача удержания сотрудников в пик сезона.

По словам Кривоноса, возможным шагом может стать снижение страховых взносов для таких организаций. Он считает, что это позволит высвободить дополнительные средства и направить их на повышение зарплат, что в перспективе способно стабилизировать кадровую ситуацию. И хотя рынок продолжает испытывать дефицит, комплекс мер даёт шанс на постепенное выравнивание нагрузки и укрепление профессиональной базы отрасли.