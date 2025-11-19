Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гель из алоэ вера снижает отёчность и тёмные круги под глазами
Повредили товар в магазине: вот что грозит — юрист Ксенофонтов
Сода эффективна при воспалениях ЖКТ у животных — ветеринары
Листовая мульча способствует размножению улиток и прыгающих червей
Дик Ван Дайк отказался от роли Джеймса Бонда в 1960-х
Экс-жена Галустяна дала советы по борьбе с осенней хандрой
Удаление 50 крупных объектов снижает риск на 50% — инженер Даррен Макнайт
Сроки допустимой активности во время беременности — уточнили гинекологи
Метод упрощения покупок 54321 не учитывает качество продуктов — диетолог Гут

Низкие зарплаты ставят туризм на паузу: отрасль теряет людей быстрее, чем вузы успевают выпускать кадры

Система подготовки кадров для туризма обновлена по данным экспертов
3:33
Туризм

Нехватка специалистов в туризме стала ощутимой для целого ряда российских регионов: кадровые разрывы достигают здесь 40%, что влияет на качество услуг и динамику развития отрасли. На фоне высокого спроса на внутренний отдых эта тема вновь привлекла внимание экспертов.

Встреча партнёров
Фото: Desingned by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Встреча партнёров

Масштаб проблемы и причины текучести

Кадровое давление проявляется в том, что предприятиям туриндустрии приходится фактически соревноваться за каждого сотрудника. Компании тратят значительные ресурсы на подготовку и адаптацию персонала, но не всегда могут удержать работников даже после обучения. Текучесть достигает 70%, и многие организации вынуждены постоянно поддерживать процесс замены специалистов. Такая ситуация становится тормозом для отрасли, особенно в период роста внутреннего туризма.

Представители бизнеса связывают происходящее с условиями оплаты труда. Как подчеркнул заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов,

"Во многом этому способствует низкий уровень заработных плат", — пояснил парламентарий.

Компании вынуждены выбирать между увеличением расходов и риском остаться без квалифицированного персонала, способного обеспечивать высокие стандарты обслуживания.

Меры государства и возможности для обучения

Власти пытаются системно реагировать на дефицит кадров. По оценке Кривоноса, уже сформирована обновлённая модель подготовки специалистов в рамках федерального проекта "Кадры для туризма". Она выстроена таким образом, чтобы обеспечить отрасль практикоориентированными сотрудниками, способными быстро включаться в работу в гостиничном и экскурсионном сегменте. Такие центры создаются не только для студентов, но и для взрослых, решивших сменить профессию или получить новое направление квалификации.

Как отмечает Парламентская газета, федеральные ресурсные центры в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге предлагают бесплатные программы. Инициатива сопровождается развитием корпоративных образовательных площадок, где подготовка проводится с учётом потребностей конкретных компаний. Это позволяет формировать предсказуемый кадровый поток и уменьшать разрыв между требованиями работодателей и уровнем подготовки выпускников.

Перспективы сокращения дефицита

Потенциал образовательной системы уже сегодня достаточно велик: по стране работают 245 вузов и 1750 колледжей, способных ежегодно выпускать около 150 тыс. специалистов для туриндустрии. Однако приток выпускников не решает вопрос зарплатных ожиданий и доходности бизнеса, а без их корректировки закрепить кадры в регионах будет сложно. В гостиничном и санаторно-курортном секторе особенно остро стоит задача удержания сотрудников в пик сезона.

По словам Кривоноса, возможным шагом может стать снижение страховых взносов для таких организаций. Он считает, что это позволит высвободить дополнительные средства и направить их на повышение зарплат, что в перспективе способно стабилизировать кадровую ситуацию. И хотя рынок продолжает испытывать дефицит, комплекс мер даёт шанс на постепенное выравнивание нагрузки и укрепление профессиональной базы отрасли.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Недвижимость
Эксперты "Шахтинских известий" показали способ борьбы с грызунами
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Недвижимость
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году Сергей Милешкин Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью Любовь Степушова
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Гель из алоэ вера снижает отёчность и тёмные круги под глазами
Повредили товар в магазине: вот что грозит — юрист Ксенофонтов
Сода эффективна при воспалениях ЖКТ у животных — ветеринары
Листовая мульча способствует размножению улиток и прыгающих червей
Дик Ван Дайк отказался от роли Джеймса Бонда в 1960-х
Экс-жена Галустяна дала советы по борьбе с осенней хандрой
Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы
Удаление 50 крупных объектов снижает риск на 50% — инженер Даррен Макнайт
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Сроки допустимой активности во время беременности — уточнили гинекологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.