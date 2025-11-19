Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запад не сможет конфисковать российские активы — экономист Беляев
Пельмени совместимы со сливками, сыром и овощами
Уксус и сода эффективны против плесени на стенах — специалисты
Минобороны впервые привлекло казачество к пополнению мобилизационного резерва 
Смесь яблочного уксуса и мёда помогает контролировать вес — диетологи
Rheinmetall готовится отправить Киеву зенитные установки на базе Leopard 1
Сергей Лукьяненко предупредил об опасности ИИ для литературы
Заправка самостоятельно снижает риски потерь и повреждений автомобиля, рассказал авто
Перегрузка предплечий увеличивает риск боли в сухожилиях

Чукотка раскрывает свои арктические тайны: 5 мест, которые обязательно нужно посетить

Чукотка увеличивает поток туристов и укрепляет имидж региона путешественниками
7:10
Туризм

Чукотка постепенно превращается в одно из самых ярких направлений внутреннего туризма. Количество путешественников растёт рекордными темпами: люди открывают для себя край, где соседствуют древние традиции, арктическая природа и места, не похожие ни на что в остальной России. Здесь удивляет всё — от древних стоянок эскимосов до островов, затерянных среди ледяного океана. Чтобы сориентироваться в многообразии, я собрал подборку из пяти мест, которые особенно хорошо передают характер региона.

Певек Чукотка
Фото: commons.wikimedia.org by Dimulechka 79, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певек Чукотка

"Берингия": место, где переплетаются эпохи

Национальный парк раскинулся между двумя континентами и двумя океанами — Северным Ледовитым и Тихим. Здесь сохранились растения ледникового периода и древние стоянки народов, которые жили на этой земле тысячи лет. Посетители могут не только увидеть артефакты, но и познакомиться с современным бытом эскимосов, отправившись на экскурсию в Новое Чаплино.

Животный мир поражает не меньше, чем история. В арктических тундрах встречаются горностаи, снежные бараны, белые волки, а побережья становятся сценой для моржей, китов и даже касаток. Одно из самых запоминающихся мест парка — остров Итыгран. На нём расположена знаменитая Китовая аллея — композиция из гигантских костей гренландских китов, превращённых временем и людьми в своеобразный северный монумент.

Бухта Провидения: северная культура в одном месте

Пейзажи бухты одновременно суровые и спокойные. Здесь можно увидеть горы, туман, тундровые холмы и широкую воду заливов. В центре находится Музей берингийского наследия, где собрали предметы древних культур — от традиционной утвари до ритуальных артефактов. Небольшой храм с мастерской дополняет атмосферу, создавая ощущение тихого северного поселения, в котором ценят и прошлое, и настоящее.

В бухте легко найти занятие: рыбалка, наблюдение за охотой морских зверобоев, трекинговые маршруты, велопрогулки, катание на лыжах или отдых в горячих источниках. Несмотря на удалённость, здесь есть всё, чтобы провести день активно и насыщенно.

Остров Врангеля: хранилище арктической жизни

Попасть на остров можно лишь в августе и сентябре. Всё остальное время он скрыт под плотной зимней шубой льдов. Но короткий сезон полностью оправдывает ожидания: Врангеля любят за девственную природу, археологические находки и редкие виды животных, многие из которых встречаются только здесь.

Особенность острова — возможность помочь учёным в полевых исследованиях. Туристы участвуют в наблюдениях за китами, ведут учёт редких животных, фиксируют птиц. На острове живут овцебыки, лемминги, множество видов морских млекопитающих, а сам Врангеля нередко называют "родильным домом" белых медведей.

Мыс Дежнёва: встреча с краем страны

Это самая восточная точка России, где берег обрывается вниз высокими скалами, а ветер приносит холод с океана. Пейзаж пустынный, но от этого ещё более выразительный. Недалеко находится заброшенный поселок Наукан XIV века, в котором сохранились следы древней культуры — руины яранг и кости китов, использовавшиеся в строительстве.

На самом мысе стоит памятный маяк Семёну Дежнёву, возведённый в начале XX века. Здесь же расположена одна из самых восточных метеостанций страны. Место одновременно суровое и завораживающее, как будто время здесь движется иначе.

Озеро Эльгыгытгын: круглая тайна вечного льда

Одно из самых загадочных озёр Чукотки называют "местом нетающего льда". Его возраст — около трёх миллионов лет, форма почти идеально круглая, а глубина достигает 175 метров. Вода настолько прозрачная, что дно видно на глубине до 15 метров.

Озеро окружено легендами: местные рассказывают о северных миражах, таинственном шамане с ледяной головой и существе Калилгу, которое будто бы живёт на большой глубине. Научное объяснение или нет — решает каждый сам, но атмосфера этого места непривычная даже для Арктики.

Сравнение: что выбрать путешественнику

Локация Что ждёт Кому подходит
"Берингия" Дикая природа, древние культуры Семьям и любителям этнографии
Бухта Провидения Активности, музеи, горячие источники Тем, кто хочет разнообразия
Остров Врангеля Исследовательский формат, редкие животные Любителям экспедиций
Мыс Дежнёва Арктический экстрим, история Опытным путешественникам
Эльгыгытгын Уникальное озеро, легенды Тем, кто ищет атмосферу уединения

Советы шаг за шагом

  1. Одежду подбирайте по принципу многослойности: термобельё, утеплитель, ветрозащита.

  2. Обувь берите треккинговую, с нескользящей подошвой.

  3. Обязательно запланируйте запасной день: погода в регионе меняется резко.

  4. На дальние локации берите повербанк, аптечку и термос.

  5. В сезон экспедиций заранее бронируйте туры — группы заполняются быстро.

А что если ехать зимой

Можно: но только в форматах, доступных местным операторам. Некоторые места зимой недоступны из-за непроходимости, но северное сияние, заснеженные тундры и тишина делают зимнюю Чукотку особенной.

Плюсы и минусы региона

Плюсы Минусы
Уникальная природа Сложная логистика
Малолюдные маршруты Резкая смена погоды
Возможность экспедиций Высокая стоимость билетов
Исторические и культурные объекты Ограниченный сезон доступа
Радиальное разнообразие локаций Требуется подготовка экипировки

FAQ

Как добраться до Чукотки

Чаще всего — авиарейсами до Анадыря или Провидения. Дальше — местные маршруты и экскурсии.

Когда ехать лучше всего

С июня по начало сентября — пик доступности. Остров Врангеля открыт только в августе-сентябре.

Нужна ли специальная подготовка

Для большинства мест достаточно хорошей физической формы и тёплой экипировки.

Мифы и правда

Миф: "Чукотка — это пустынная земля без инфраструктуры".
Правда: туристические маршруты активно развиваются, появляются новые сервисы и транспортные возможности.

Миф: "Арктическая природа однообразна".
Правда: каждый район региона отличается — от круглых озёр до китовых стоянок и снежных гор.

Миф: "Увидеть животных сложно".
Правда: здесь обычны встречи с китами, моржами, белыми медведями и овцебыками — в рамках контролируемых маршрутов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Недвижимость
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Тест на биотип помогает скорректировать программы питания — врачи
Свиные ножки дают холодцу плотную желирующую текстуру
Учёные связали размер ядрышка с продолжительностью жизни
М-11 стала самой быстрой трассой страны — дорожные службы
Оставшийся без российских туристов финский аэропорт теперь торгует бизнес-ланчами
Врачи предупреждают: имбирь может вызвать слабость у гипотоников — кардиологи
Рома Жёлудь рассказал о влечении к Волочковой на шоу
Никита Кологривый пришёл на премьеру в смирительной рубашке
Увеличение возвратов квартир зафиксировано на вторичном рынке — юрист Голышев
Какие работы нельзя выполнять после промерзания почвы — рекомендации агрономов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.