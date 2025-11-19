Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Ольга Серябкина отметит Новый год на сцене
Вода и медленное дыхание помогают нормализовать давление — hazipatika.com
Оригинальный салат Цезарь не содержит курицу и бекон
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова

Турция перезапускает зиму для россиян: Паландокен после реновации тянет туристов с Альп

Курорт Паландокен откроет сезон в декабре по данным турецких туристических служб
5:59
Туризм

Многие российские путешественники уже присматривают зимние направления, и Турция вновь попадает в центр внимания. Страна, которую мы привыкли считать местом летнего отдыха, уверенно конкурирует с популярными европейскими курортами по уровню сервиса, разнообразию трасс и стоимости отдыха. И одной из главных новостей нового сезона стало обновление знакового отеля в Паландокене — курорте, где зима наступает рано и держится долго.

Вид на заснеженные горы
Фото: Desingned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на заснеженные горы

Обновлённый Dedeman Palandöken: что изменилось

Гостиничный комплекс Dedeman Palandöken завершил крупную реновацию, затронувшую весь интерьер — от номеров до ресторанных зон. Теперь он готов к приёму туристов уже в декабре, что особенно важно для тех, кто предпочитает открывать сезон одним из первых.

Обновление коснулось 187 номеров, включая стандартные, семейные и люксы. Интерьеры стали светлее, современнее и функциональнее — акцент сделали на комфорт после насыщенного дня на трассах. Полностью обновлённый Executive Lounge превратился в уютное пространство для тех, кто любит спокойный отдых, а модернизированный Dedeman City Store стал полноценной торговой зоной с зимней экипировкой.

Для взрослых гостей открывается новое кафе Apres Ski и зона уличной еды — формат, который давно полюбили ценители европейских курортов. После катания можно согреться горячим напитком и перекусить на открытом воздухе, не отходя далеко от трасс.

Для детей работает горнолыжная школа Ski Bunny — обучение проходит под руководством инструкторов с опытом работы именно с маленькими учениками. Детский клуб Dedeman Palandöken by Les Alpes предлагает интерактивные занятия и зимние программы в безопасной среде.

Особое внимание уделено модернизации противопожарных систем, утеплению и укреплению фасада — это влияет не только на безопасность, но и на энергоэффективность здания.

Горнолыжные курорты Турции: обзор направлений

"Турция – это не только пляжный отдых, но и отличные горнолыжные курорты. Мы подготовили обзор самых популярных направлений, чтобы помочь туристам сделать правильный выбор", — отмечают эксперты Турпрома.

1. Паландокен

• Восточная Турция, рядом с Эрзурумом.
• Более 55 км трасс разного уровня — от зелёных до чёрных.
• Всего 14 подъёмников.
• Апарески: бары, кафе, спа, клубы.
• Особенность: стабильный снег, быстрая дорога от аэропорта (15–20 минут).

2. Улудаг

• Бурса, недалеко от Стамбула.
• Около 25 км трасс.
• 14 подъёмников.
• Подходит для новичков и семей.
• Богатая инфраструктура: рестораны, магазины, ночная жизнь.

3. Эрджиес

• Центр Турции, рядом с Кайсери.
• 102 км трасс — один из крупнейших комплексов Турции.
• 19 подъёмников.
• Можно совместить с поездкой в Каппадокию.
• Сильная система искусственного оснежения.

4. Сарыкамыш

• Восточная Турция, около Карса.
• Около 25 км трасс.
• 8 подъёмников.
• Спокойный, камерный курорт с трассами среди хвойных лесов.
• Популярен у фрирайдеров.

5. Карталкайя

• Регион Чёрного моря, рядом с Болу.
• 20 км трасс.
• 18 подъёмников.
• Идеален для коротких зимних поездок.
• Рядом Стамбул и Анкара.

Сравнение курортов

Курорт Для кого подходит Преимущества Минусы
Паландокен начинающие, опытные стабильный снег, близость аэропорта столпотворение в сезон
Улудаг семьи, новички развитая инфраструктура выше цены на отели
Эрджиес все уровни огромная зона катания ветер на вершинах
Сарыкамыш опытные, фрирайд лесные трассы, тишина мало апарески
Карталкайя новички удобство логистики короткие трассы

Советы шаг за шагом

  1. Выберите направление под ваш уровень катания.

  2. Забронируйте отель заранее — особенно в новогодние даты.

  3. Оформите страховку, покрывающую активный отдых.

  4. Проверьте экипировку: шлем, маска, защитные шорты.

  5. Если едете с детьми — выбирайте курорт с сертифицированной школой.

А что если…

…вы едете впервые?
Лучше всего подойдёт Улудаг — мягкие трассы и удобный сервис.

…вы хотите много катания?
Тогда Эрджиес с его 100+ километрами маршрутов станет оптимальным выбором.

Плюсы и минусы отдыха в Турции зимой

Плюсы:
• доступные цены;
• короткий перелёт;
• большой выбор трасс и форматов отдыха;
• вкусная кухня и хорошие спа;
• возможность совмещать катание с экскурсиями.

Минусы:
• большая загруженность в праздники;
• перепады погоды на отдельных курортах.

Миф и правда

Миф: турецкие курорты уступают европейским.
Правда: инфраструктура многих центров — современная, а качество снега стабильно.

Интересные факты

• Паландокен считается одним из самых высокогорных курортов страны.
• Снег здесь лежит до апреля.
• На Эрджиесе регулярно проходят международные соревнования.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью Любовь Степушова Берлин обсуждает усиление армии после холодной войны — правительство ФРГ Игорь Буккер ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью
Микс золота и серебра стал популярным трендом — дизайнеры
Пигментация на коже может указывать на гормональные сбои — косметолог Миронова
Письмо прототипа Джека Доусона с "Титаника" продадут за 66 тысяч
Гниение корней орхидей зимой связано с перегревом и поливом
В России предложили ввести компенсации за тихое увольнение
Измерение талии показало связь с риском диабета — врач-эндокринолог Меркулова
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Маргарита Симоньян назвала Высоцкую примером во время болезни
Павел Дуров рассказал о приоритетах мужчин в отношениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.