Голубые глаза Архыза манят сильнее океана: какие тайны скрывает тропа к Софийским озёрам

Софийские озёра в Архызе давно стали символом высокогорной красоты, за которой люди приезжают из разных уголков страны. Даже если вы бывали в горах раньше, контраст светло-голубой воды и суровых скальных стен поражает с первой минуты. Маршрут к озёрам занимает несколько часов, но каждое усилие окупается панорамой, которую трудно забыть.
Три озера лежат под вершинами Кёль-Баши на высоте почти три тысячи метров. Вода питается ледниками, поэтому остаётся холодной даже летом, а характерный ярко-голубой оттенок появляется из-за минералов и освещения на высоте. Эти водоёмы называют "голубыми глазами Архыза" — сравнение действительно точное.
Чаще всего туристы сначала поднимаются к Большому Софийскому — оно самое глубокое, до 17 метров. Чуть поодаль находится Нижнее озеро, а ниже по склону — Айматлы-Джагалы, которое окружено рододендронами и полевыми цветами. Здесь теплее, и растительность заметно гуще.
Над всей этой долиной возвышается гора София. Её очертания напоминают массивный купол и ледяное полотно, как будто природа решила создать собственный собор.
Согласно преданию, богам стало жаль суровые кавказские вершины, лишённые воды и зелени. Так среди камней появились бирюзовые озёра, а последний маленький "лоскуток" воды стал Айматлы-Джагалы.
В большинство туров группы отправляются утром, чтобы вернуться к вечеру — обычно набирают до восьми человек. Часть пути можно преодолеть на внедорожнике с гидом, затем пересесть на лошадей или пройти пешком. Пожалуй, это один из самых живописных маршрутов в Архызе: скалы, снеговые языки, альпийские луга и шум потоков.
Тем, кто любит тишину и неспешные прогулки, подходят походы с ночёвкой у озёр. Летом здесь стоит ясная погода, а утром можно увидеть, как солнечные лучи окрашивают воду в разные оттенки.
Вторая по высоте в регионе вершина достигает 3637 метров. Издалека она напоминает купол храма, а вблизи — ледяную массивную подушку. Подъём к ней сложный, но виды вокруг — одни из лучших в районе.
Летом они становятся особенно сильными из-за таяния ледника. Потоки падают с высоты около 90 метров и образуют стремительный поток, который позже сливается с рекой Софией. Добраться сюда можно пешком или на проходимой машине, а по пути встречаются черника, грибы и даже яков.
Самый удачный период — июнь-октябрь. В холодное время года тропы заметает снегом, и подниматься становится опасно. Если планируете ночёвку, выбирайте дни с конца июля до конца сентября: температура ночью здесь может опускаться к нулю, но днём солнце по-летнему яркое.
Популярный вариант — начать маршрут от Ледниковой Фермы или поляны Таулу и двигаться вдоль реки Софии. Протяжённость тропы — 10-12 километров. Многие туристы приезжают сюда через Минеральные Воды: оттуда удобно взять такси до Архыза и уже на месте выбрать экскурсию или провести путь самостоятельно.
|Путь
|Время в дороге
|Сложность
|Подходит
|Пешком от Ледниковой Фермы
|4-5 часов
|Средняя
|Опытным туристам
|Частично на внедорожнике + пешком
|2-3 часа
|Низкая
|Семьям, новичкам
|С гидом и лошадьми
|3-4 часа
|Средняя
|Тем, кому важен комфорт
Подберите удобные треккинговые ботинки и термобельё — в горах погода меняется быстро.
Возьмите запасные носки, перчатки и лёгкую пуховку.
Используйте солнцезащитный крем и головной убор — ультрафиолет на высоте выше.
Сложите в рюкзак высококалорийные продукты: каши быстрого приготовления, батончики, орехи.
Положите фильтр или бутылку с угольным картриджем — ручьи здесь чистые, но подстраховка не помешает.
Зарядите пауэрбанк, особенно если планируете фотографировать или снимать видео.
Для ночёвки возьмите газовую горелку — выше 2200 метров дров практически нет.
|Плюсы
|Минусы
|Удивительные пейзажи
|Холодная погода даже летом
|Чистая вода и тишина
|Длительные подъёмы
|Возможность походов с ночёвкой
|Ограниченность дров
|Разнообразие маршрутов
|Нестабильная мобильная связь
Новичкам лучше сочетать внедорожник и пеший подъём. Опытные туристы могут идти от Ледниковой Фермы полностью пешком.
Тёплый спальник, коврик, газовую горелку, лёгкую палатку и запас плотной еды.
Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.