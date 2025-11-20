Город, удерживающий корону мирового туризма: новые азиатские гиганты не смогли сместить его с трона

Глобальные туристические тенденции продолжают меняться, и новый ежегодный отчёт eDreams ODIGEO показывает: мировые предпочтения путешественников уже не ограничиваются классическими маршрутами, но именно европейское направление сейчас удерживает первое место.
Барселона вновь стала самым востребованным городом планеты — её мягкий климат, насыщенная культурная жизнь и выразительная средиземноморская атмосфера привлекают миллионы людей из разных стран.
При этом статистика подчёркивает: хотя Европа остаётся одним из главных центров туризма, интерес к дальним направлениям растёт рекордными темпами. Азия, Америка и южноафриканские мегаполисы уверенно поднимаются в рейтингах, меняя глобальную карту туристических предпочтений.
Исследование подтверждает, что городской туризм остаётся одним из ключевых форматов путешествий. На первых позициях рейтинга — сразу несколько европейских городов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Стамбул и Пальма-де-Мальорка. Это говорит о стабильном интересе к культурным центрам, архитектуре, музеям и насыщенной городской жизни.
Не менее важен и растущий успех Испании: несколько её городов одновременно входят в число самых востребованных направлений мира, что укрепляет позиции страны как одного из ведущих туристических центров Европы.
В то же время анализ поисковых запросов на 2026 год показывает, что всё больше путешественников из западноевропейских стран выбирают дальние маршруты — прежде всего в Азию и Америку. Среди быстрорастущих направлений выделяются Бангкок, Токио, Пхукет, Кейптаун, Нью-Йорк и Ханой. Путешественники всё активнее ищут новые культурные впечатления и нестандартные маршруты, отходя от привычных пляжных поездок.
|Регион
|Лидеры популярности
|Что привлекает
|Европа
|Барселона, Париж, Лондон, Рим
|Культура, гастрономия, доступность
|Азия
|Бангкок, Токио, Пхукет
|Новые впечатления, экзотика, уличная культура
|Америка
|Нью-Йорк
|Мегаполис, развлечения, события
|Африка
|Кейптаун
|Природа, гастрономия, мягкий климат
Определите цель поездки: городской отдых, пляжи, гастрономия или экзотика.
Проверяйте рейтинги спроса на следующие сезоны — популярные направления требуют раннего бронирования.
Сравнивайте европейские маршруты с азиатскими: разница в стоимости и впечатлениях может быть существенной.
Учитывайте длительность перелётов, особенно если рассматриваете поездки в Америку или ЮВА.
Для индивидуальных маршрутов используйте цифровые инструменты: карты, рекомендации, нейроассистентов.
Включайте в путешествия элементы осознанности: спа, природные прогулки, локальный опыт.
Планируя поездку, изучите политику устойчивого туризма в выбранном городе.
Судя по динамике запросов, Азия может вскоре сравняться с Европой по уровню туристического интереса. Уже сейчас регионам Юго-Восточной Азии прогнозируют рост популярности благодаря доступной стоимости, насыщенной культуре, уличной гастрономии и уникальному сочетанию традиций.
|Направление
|Плюсы
|Минусы
|Европа
|Высокий сервис, культурное разнообразие
|Стоимость выше среднего
|Азия
|Экзотика, доступные цены
|Длительные перелёты
|Америка
|Уникальные мегаполисы
|Высокие затраты на проживание
|Африка
|Природа и гастрономия
|Меньше прямых рейсов
Благодаря сочетанию климата, архитектуры, городской инфраструктуры и культурных событий город подходит для отдыха в любое время года.
Согласно тенденциям — Токио, Бангкок, Пхукет, Нью-Йорк и Ханой.
Да, они помогают оценить спрос, сезонность и возможные изменения цен.
Путешествия в большие города стимулируют эмоциональное восприятие и дают чувство новизны, а поездки на дальние континенты нередко помогают переключиться, восстановить внимание и снизить уровень стресса. Спокойные направления — от пляжей до маршрутов осознанного туризма — улучшают качество сна за счёт снижения нагрузки и смены обстановки.
