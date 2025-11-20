Город, удерживающий корону мирового туризма: новые азиатские гиганты не смогли сместить его с трона

Барселона стала самым востребованным направлением мира — eDreams ODIGEO

Глобальные туристические тенденции продолжают меняться, и новый ежегодный отчёт eDreams ODIGEO показывает: мировые предпочтения путешественников уже не ограничиваются классическими маршрутами, но именно европейское направление сейчас удерживает первое место.

Фото: commons.wikimedia.org by sandexx, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Барселона: Саграда Фамилия

Барселона вновь стала самым востребованным городом планеты — её мягкий климат, насыщенная культурная жизнь и выразительная средиземноморская атмосфера привлекают миллионы людей из разных стран.

При этом статистика подчёркивает: хотя Европа остаётся одним из главных центров туризма, интерес к дальним направлениям растёт рекордными темпами. Азия, Америка и южноафриканские мегаполисы уверенно поднимаются в рейтингах, меняя глобальную карту туристических предпочтений.

Основные выводы нового отчёта

Исследование подтверждает, что городской туризм остаётся одним из ключевых форматов путешествий. На первых позициях рейтинга — сразу несколько европейских городов, среди которых Париж, Лондон, Рим, Стамбул и Пальма-де-Мальорка. Это говорит о стабильном интересе к культурным центрам, архитектуре, музеям и насыщенной городской жизни.

Не менее важен и растущий успех Испании: несколько её городов одновременно входят в число самых востребованных направлений мира, что укрепляет позиции страны как одного из ведущих туристических центров Европы.

В то же время анализ поисковых запросов на 2026 год показывает, что всё больше путешественников из западноевропейских стран выбирают дальние маршруты — прежде всего в Азию и Америку. Среди быстрорастущих направлений выделяются Бангкок, Токио, Пхукет, Кейптаун, Нью-Йорк и Ханой. Путешественники всё активнее ищут новые культурные впечатления и нестандартные маршруты, отходя от привычных пляжных поездок.

Таблица "Сравнение" направлений

Регион Лидеры популярности Что привлекает Европа Барселона, Париж, Лондон, Рим Культура, гастрономия, доступность Азия Бангкок, Токио, Пхукет Новые впечатления, экзотика, уличная культура Америка Нью-Йорк Мегаполис, развлечения, события Африка Кейптаун Природа, гастрономия, мягкий климат

Советы шаг за шагом (HowTo)

Определите цель поездки: городской отдых, пляжи, гастрономия или экзотика. Проверяйте рейтинги спроса на следующие сезоны — популярные направления требуют раннего бронирования. Сравнивайте европейские маршруты с азиатскими: разница в стоимости и впечатлениях может быть существенной. Учитывайте длительность перелётов, особенно если рассматриваете поездки в Америку или ЮВА. Для индивидуальных маршрутов используйте цифровые инструменты: карты, рекомендации, нейроассистентов. Включайте в путешествия элементы осознанности: спа, природные прогулки, локальный опыт. Планируя поездку, изучите политику устойчивого туризма в выбранном городе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ориентироваться только на привычные направления → ограниченный выбор впечатлений → изучать дальние маршруты с растущим спросом.

Оформлять поездку в последний момент → повышение цен и отсутствие мест → планировать за 3-6 месяцев.

Игнорировать сезонность → неподходящие условия для отдыха → выбирать даты по климатическому календарю региона.

Переоценивать бюджет европейских столиц → перерасход средств → рассматривать альтернативные города южной Европы.

Пренебрегать устойчивым туризмом → негативное влияние на экосистемы → выбирать направления с экологичными программами.

А что если… популярность азиатских направлений будет расти дальше

Судя по динамике запросов, Азия может вскоре сравняться с Европой по уровню туристического интереса. Уже сейчас регионам Юго-Восточной Азии прогнозируют рост популярности благодаря доступной стоимости, насыщенной культуре, уличной гастрономии и уникальному сочетанию традиций.

Плюсы и минусы разных направлений

Направление Плюсы Минусы Европа Высокий сервис, культурное разнообразие Стоимость выше среднего Азия Экзотика, доступные цены Длительные перелёты Америка Уникальные мегаполисы Высокие затраты на проживание Африка Природа и гастрономия Меньше прямых рейсов

FAQ

Почему Барселона настолько популярна?

Благодаря сочетанию климата, архитектуры, городской инфраструктуры и культурных событий город подходит для отдыха в любое время года.

Какие направления вырастут в популярности к 2026 году?

Согласно тенденциям — Токио, Бангкок, Пхукет, Нью-Йорк и Ханой.

Стоит ли ориентироваться на рейтинги при планировании путешествия?

Да, они помогают оценить спрос, сезонность и возможные изменения цен.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: популярные направления не меняются десятилетиями.

Правда: аналитика показывает, что предпочтения путешественников меняются каждые несколько лет.

Правда: в ряде стран ЮВА стоимость отдыха значительно ниже европейской.

Правда: статистика подтверждает устойчивый рост интереса к городам.

Сон и психология

Путешествия в большие города стимулируют эмоциональное восприятие и дают чувство новизны, а поездки на дальние континенты нередко помогают переключиться, восстановить внимание и снизить уровень стресса. Спокойные направления — от пляжей до маршрутов осознанного туризма — улучшают качество сна за счёт снижения нагрузки и смены обстановки.

3 интересных факта

Барселона возглавляла список самых желанных направлений несколько раз за последнее десятилетие.

Аналитика поисков на 2026 год показывает рост интереса к дальним перелётам на 30-40%.

Страны Юго-Восточной Азии становятся лидерами среди направлений, куда туристы отправляются впервые.

Исторический контекст

В начале 2000-х европейские столицы доминировали в мировых рейтингах благодаря развитию бюджетных авиарейсов.

После 2010-х Азия стала набирать популярность благодаря развитию инфраструктуры и цифрового сервиса.

В 2020-х путешественники начали чаще выбирать гибридные маршруты, совмещающие культуру, гастрономию и wellness-отдых.