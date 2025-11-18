Интернет-бренд с двадцатилетней историей сменил владельца: что теперь ждёт путешественников

Российский сервис Tutu приобрёл один из самых узнаваемых туристических доменов в стране — travel.ru, а также одноимённый товарный знак. Информация о сделке появилась в открытых данных и привлекла внимание отрасли из-за высокой исторической ценности ресурса: портал входил в число первых российских сайтов о путешествиях и формировался более двух десятилетий.
Операционная компания Tutu — "Новые туристические технологии" — в течение 2025 года оформила два ключевых актива: в августе получила права на доменное имя travel.ru, а в ноябре — собственность на товарный знак "Travel.ru туризм и путешествия". Ресурс travel. ru был создан в конце 1990-х годов и долгое время оставался одним из самых известных справочников о странах, направлениях и практических аспектах самостоятельных поездок.
По данным открытых реестров, ранее бренд принадлежал компании "Технологии туризма", а домен был зарегистрирован за американской Rus Travel Group. Сам портал давно не обновлялся, а сервисы, размещённые на сайте, перестали работать.
Специалисты рынка интеллектуальной собственности отмечают, что стоимость подобных доменов зависит от возраста, узнаваемости и длительности присутствия в отрасли. Travel. ru относится к числу доменных имён, которые сформировали ранний русскоязычный сегмент интернета, поэтому стоимость оценивают очень высоко — от десятков до сотен миллионов рублей, пишет forbes.ru. Товарный знак, согласно оценкам, может стоить несколько миллионов.
Исторически портал Travel. ru развивался как информационный центр для путешественников. В 2013 году его полностью приобрёл сервис гостиничного бронирования Oktogo, однако спустя несколько лет деятельность проекта была прекращена. Правами на бренд владели предприниматели Артём Захаров и Сергей Колесник.
Tutu.ru работает как универсальный сервис для бронирования авиабилетов, железнодорожных поездок, автобусов, туров и гостиниц. В последние годы компания пересматривает стратегию развития, включая подготовку к возможному IPO. В 2024 году изменилась структура собственников головной компании "Диджитс", которая перешла под управление инвестиционного фонда.
Ряд источников связывал сделку с крупными финансовыми организациями: по данным медиа, приобретение бизнеса мог поддерживать один из российских банков. Рост финансовых показателей за 2024 год подтверждает стабильный масштаб деятельности: у "Новых туристических технологий" увеличилась выручка, а чистая прибыль немного снизилась; сама "Диджитс" показала прирост по основным финансовым метрикам.
|Актив
|Что даёт
|Потенциальная ценность
|Исторический контекст
|Домен travel. ru
|Упоминаемость, трафик, бренд-ассоциации
|Десятки-сотни млн руб.
|один из старейших туристических доменов
|Товарный знак Travel. ru
|Право на использование имени
|Несколько млн руб.
|долгое присутствие на рынке туризма
|Наследие портала
|Аудитория, контент, узнаваемость
|Условная, зависит от стратегии
|развивался с конца 1990-х
Почему домен travel. ru считается ценным?
Из-за долгой истории, известности среди пользователей и широкой ассоциативной базы в сфере путешествий.
Будет ли портал возрождён?
Официальной информации нет; всё зависит от стратегии Tutu.
Зачем компании покупать старые бренды?
Они помогают привлекать органический трафик, расширять базу пользователей и усиливать маркетинговые возможности.
Миф: старые домены уже не имеют значения.
Правда: исторические домены сохраняют поисковую ценность и узнаваемость.
Миф: покупка домена автоматически приводит к росту трафика.
Правда: без стратегии развития доменное имя не реализует потенциал.
Миф: бренд Travel. ru полностью исчез.
Правда: права на бренд сохранены, а дальнейшая судьба определится стратегией нового владельца.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.