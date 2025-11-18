Интернет-бренд с двадцатилетней историей сменил владельца: что теперь ждёт путешественников

Tutu приобретает домен travel.ru и усиливает позиции на рынке по данным реестров

Туризм

Российский сервис Tutu приобрёл один из самых узнаваемых туристических доменов в стране — travel.ru, а также одноимённый товарный знак. Информация о сделке появилась в открытых данных и привлекла внимание отрасли из-за высокой исторической ценности ресурса: портал входил в число первых российских сайтов о путешествиях и формировался более двух десятилетий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ аэропорт

Основные факты о переходе домена и бренда

Операционная компания Tutu — "Новые туристические технологии" — в течение 2025 года оформила два ключевых актива: в августе получила права на доменное имя travel.ru, а в ноябре — собственность на товарный знак "Travel.ru туризм и путешествия". Ресурс travel. ru был создан в конце 1990-х годов и долгое время оставался одним из самых известных справочников о странах, направлениях и практических аспектах самостоятельных поездок.

По данным открытых реестров, ранее бренд принадлежал компании "Технологии туризма", а домен был зарегистрирован за американской Rus Travel Group. Сам портал давно не обновлялся, а сервисы, размещённые на сайте, перестали работать.

Какую ценность представляет актив

Специалисты рынка интеллектуальной собственности отмечают, что стоимость подобных доменов зависит от возраста, узнаваемости и длительности присутствия в отрасли. Travel. ru относится к числу доменных имён, которые сформировали ранний русскоязычный сегмент интернета, поэтому стоимость оценивают очень высоко — от десятков до сотен миллионов рублей, пишет forbes.ru. Товарный знак, согласно оценкам, может стоить несколько миллионов.

Исторически портал Travel. ru развивался как информационный центр для путешественников. В 2013 году его полностью приобрёл сервис гостиничного бронирования Oktogo, однако спустя несколько лет деятельность проекта была прекращена. Правами на бренд владели предприниматели Артём Захаров и Сергей Колесник.

Позиция Tutu и данные о структуре компании

Tutu.ru работает как универсальный сервис для бронирования авиабилетов, железнодорожных поездок, автобусов, туров и гостиниц. В последние годы компания пересматривает стратегию развития, включая подготовку к возможному IPO. В 2024 году изменилась структура собственников головной компании "Диджитс", которая перешла под управление инвестиционного фонда.

Ряд источников связывал сделку с крупными финансовыми организациями: по данным медиа, приобретение бизнеса мог поддерживать один из российских банков. Рост финансовых показателей за 2024 год подтверждает стабильный масштаб деятельности: у "Новых туристических технологий" увеличилась выручка, а чистая прибыль немного снизилась; сама "Диджитс" показала прирост по основным финансовым метрикам.

Сравнение значимости активов

Актив Что даёт Потенциальная ценность Исторический контекст Домен travel. ru Упоминаемость, трафик, бренд-ассоциации Десятки-сотни млн руб. один из старейших туристических доменов Товарный знак Travel. ru Право на использование имени Несколько млн руб. долгое присутствие на рынке туризма Наследие портала Аудитория, контент, узнаваемость Условная, зависит от стратегии развивался с конца 1990-х

FAQ

Почему домен travel. ru считается ценным?

Из-за долгой истории, известности среди пользователей и широкой ассоциативной базы в сфере путешествий.

Будет ли портал возрождён?

Официальной информации нет; всё зависит от стратегии Tutu.

Зачем компании покупать старые бренды?

Они помогают привлекать органический трафик, расширять базу пользователей и усиливать маркетинговые возможности.

Мифы и правда

Миф: старые домены уже не имеют значения.

Правда: исторические домены сохраняют поисковую ценность и узнаваемость.

Миф: покупка домена автоматически приводит к росту трафика.

Правда: без стратегии развития доменное имя не реализует потенциал.

Миф: бренд Travel. ru полностью исчез.

Правда: права на бренд сохранены, а дальнейшая судьба определится стратегией нового владельца.