Загранпаспорт выглядит идеальным, но в базе всё иначе: чем грозит туристу несовпадение данных

Проверка загранпаспорта перед поездкой давно перестала быть формальностью. За последний год сообщения о том, что россиян не выпускают за границу из-за ошибок в документе, стали появляться регулярно. Туристы теряют отдых, деньги и нередко вынуждены срочно переоформлять паспорт уже после отмены долгожданного тура. Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, важно понимать, какие сведения считаются критичными, почему пограничники стали внимательнее и как самостоятельно проверить документ ещё до вылета.
После принятия поправок в законодательство в 2023 году перечень оснований для изъятия паспорта на границе расширился. Теперь под вопросом может оказаться любой документ, где обнаружены несовпадения данных, опечатки, устаревшие названия населённых пунктов или даже технические недочёты — от шрифтов до потертостей страницы.
"То, что оставалось незамеченным год или три назад, сейчас может закончиться потерей отдыха и денег. Закон обязывает гражданина РФ иметь надлежащим образом оформленный документ для выезда за рубеж", — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
На практике самые частые проблемы связаны с написанием ФИО, местом рождения и датами. Бывают случаи, когда буква "Ё" в имени указана в одном документе, но отсутствует в другом, или когда название города менялось в разное время — из-за этого данные начинают "расходиться". Пограничники обязаны реагировать на любое несоответствие.
Некоторым туристам кажется, что ошибка несущественна и её можно объяснить. Но на паспортном контроле это не помогает.
"Если начать доказывать, что в паспорте все верно, это только привлечет внимание, паспорт в итоге все равно будет изъят и назад его вернуть уже будет нельзя", — подчеркнул гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Проблема тем сложнее, что страдают в основном обычные путешественники, а не нарушители или люди с поддельными документами.
|Тип ошибки
|Пример
|Вероятность отказа
|Орфография
|Пропущенная буква в фамилии
|Высокая
|Несовпадение данных
|Город рождения в паспорте не совпадает со свидетельством
|Очень высокая
|Буква Ё / Е
|Семён / Семен, Фёдор / Федор
|Средняя, но растущая
|Технические дефекты
|Пятна, потертости, смазанные элементы
|Средняя
|Разные даты рождения
|Ошибка при внесении данных ребенка
|Максимальная
Если проблема обнаружена перед самым отпуском, действовать нужно оперативно. В МВД заверяют, что замену в случае ошибки производят бесплатно и максимально быстро — в ряде случаев документ исправляют за 1-2 дня. Но стоит учитывать, что регламент может занимать до 10 суток.
|Плюсы
|Минусы
|Исключение риска сорваться с рейса
|Нужно выделить время на внимательную проверку
|Возможность заранее исправить неточности
|Вероятность обращения в МВД
|Бесплатная замена при ошибке МВД
|Возможна задержка поездки при позднем обнаружении
|Спокойствие при пересечении границы
|Требуется сверка нескольких документов
Если данные отличаются от сведений в российском паспорте или свидетельстве о рождении — документ необходимо заменить.
Если ошибка была допущена при оформлении, замена проводится бесплатно.
Биометрический действует дольше (10 лет), старого образца — дешевле, но его срок — 5 лет.
Грамотная проверка загранпаспорта — это не формальность, а важная часть подготовки к любому зарубежному путешествию. Совпадение данных, корректное написание имён и мест рождения, отсутствие дефектов и внимательное отношение к деталям помогают избежать отказа в выезде и защитить собственный отдых. Чем раньше сверьте информацию, тем спокойнее будет поездка.
