Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильная подготовка газона к зиме: шаги по уходу и стрижке
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Нехватка воды повышает риск тромбозов и инфарктов — терапевт Чернышова
Уехавший из России музыкант Кортнев заявил о мечте собрать стадион
Витамин D ниже 30 нг/мл повышает риск травм — врачи
Частый лай собак связан со стрессом и тревогой — зоопсихолог Наталья Кир
Частоту замены масла не стоит привязывать только к километражу, отметил автоэксперт
Менять мир к лучшему: Роза Хутор поддержит юных экологов Сочи
Польша объявила о подготовке к возможному нападению

Красноярск меняет правила туризма: город внутри нацпарка запускает новый этап отрасли

Красноярск становится площадкой для создания федерального центра гостеприимства
5:34
Туризм

Красноярск всё чаще становится площадкой для обсуждения будущего российского туризма. Интерес к региону объясним: сочетание городской среды и природы, соседство с национальным парком и успешные проекты сотрудничества бизнеса и власти подталкивают индустрию к новому этапу. На выездном заседании комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры звучала ключевая идея — в Красноярске появится федеральный образовательный центр по гостеприимству. Предпосылки для такого решения складывались давно.

Красноярск
Фото: Own work by Ilbudka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск

Туристический потенциал региона

Красноярский край давно перестал ассоциироваться только с промышленностью. Набирающий силу туризм подтверждает: интерес к региону активно растёт. По словам участников заседания, туристическая отрасль региона — пример того, как может развиваться взаимодействие государства и бизнеса.

"Каждый регион — это своя модель строительства туристической индустрии. Красноярский край может послужить примером удачно сложившейся истории взаимоотношений туристического бизнеса и государства", — отметил председатель комитета Государственной Думы Сангаджи Тарбаев.

Он подчеркнул, что уникальность Красноярска заключается в его расположении: крупный город внутри национального парка — редкость не только для России, но и мира. Именно эта особенность создаёт условия для развития новых маршрутов, экологического туризма и современных форм гостеприимства.

В 2025 году регион принял 1,26 млн туристических поездок, а на создание туристических объектов выделено 120 млн рублей федеральных субсидий. Инфраструктурные и кадровые вопросы при этом остаются общими задачами для большинства российских регионов.

Успешные примеры партнёрства: "Бобровый лог" и другие проекты

Особое внимание на заседании уделили объектам, которые уже определяют туристический облик края. Один из самых известных — фанпарк "Бобровый лог". Построенный компанией "Норникель" в 2006 году, парк стал постоянным местом семейного отдыха и входит в число главных городских точек притяжения.

Ежегодно его посещают более 2 млн человек — цифра, которая говорит сама за себя. Парк сочетает городскую доступность (всего 15 минут от центра) и природное окружение, а круглогодичная инфраструктура делает его привлекательным для жителей и гостей региона.

Генеральный директор "Роза Хутор" Константин Нестеров рассказал о том, как компания развивает туризм на разных территориях страны.

"Работая в Арктической зоне России, компания решает не только производственные задачи, но и занимается вопросами развития отрасли туризма и гостеприимства", — отметил советник первого вице-президента "Норникеля" Константин Нестеров.

По его словам, компания реализует два крупномасштабных проекта: создание туристического кластера "Затундра" в Красноярском крае и "Валла-Тунтури" в Мурманской области. Оба проекта направлены на расширение инфраструктуры и формирование кадровой базы для сервисной экономики и горнолыжной сферы.

Взгляд региона на собственное будущее

Губернатор края Михаил Котюков также подчеркнул стратегическое значение туризма:

"Развитие туризма — наш стратегический приоритет, позволяющий диверсифицировать экономику и повысить качество жизни", — заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Он отметил, что региону удалось преодолеть образ исключительно промышленной территории. Сейчас перед краем стоят амбициозные цели — увеличить турпоток на 60% и расширить номерной фонд.

Сравнение текущих проектов и будущих инициатив

Проект Основная цель Статус Потенциал
Фанпарк "Бобровый лог" Всесезонный отдых Действует, развивается Более 2 млн посетителей в год
Туркластер "Затундра" Туризм в Арктике Реализуется Новые маршруты и рабочие места
"Валла-Тунтури" Развитие Мурманского региона Реализуется Центр горнолыжной активности
Федеральный центр по гостеприимству Подготовка кадров Планируется Влияние на всю отрасль России

FAQ

Когда заработает федеральный центр по гостеприимству

Планирование уже началось, запуск ожидается после утверждения проекта.

Какие направления туризма развивают в крае

Природный, городской, событийный и семейный туризм, а также активные виды отдыха.

Какие проекты получат господдержку

В частности, гостиничный комплекс в "Бобровом логу", включённый в нацпроект "Туризм и гостеприимство".

Мифы и правда

Миф: Красноярский край привлекателен только зимой.
Правда: летние маршруты — водопады, каньоны, экотропы — становятся всё популярнее.

Миф: туристическая индустрия не приносит региону серьёзной выгоды.
Правда: рост турпотока напрямую влияет на малый бизнес и сферу услуг.

Миф: развитие туризма портит природные зоны.
Правда: грамотное управление помогает их сохранять и делает доступными для посетителей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Джобс утвердил дизайн калькулятора за 10 минут — Энди Герцфельд Игорь Буккер Армения заняла 4-е место в индексе милитаризации — Брюссельский центр конфликтов Андрей Николаев Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Армения заняла 4-е место в индексе милитаризации — Брюссельский центр конфликтов
Витамин D ниже 30 нг/мл повышает риск травм — врачи
Частоту замены масла не стоит привязывать только к километражу, отметил автоэксперт
Частый лай собак связан со стрессом и тревогой — зоопсихолог Наталья Кир
Менять мир к лучшему: Роза Хутор поддержит юных экологов Сочи
Формировать сбережения нужно с первого заработка — эксперт Никитина
Польша объявила о подготовке к возможному нападению
Киркоров пропустит новогодние концерты – заявление главы ФПБК
Финляндия, страна с идеальными направлениями для отдыха по данным туроператоров
Связь солёных полуфабрикатов с утренним давлением выявили диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.