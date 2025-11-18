Красноярск меняет правила туризма: город внутри нацпарка запускает новый этап отрасли

Красноярск всё чаще становится площадкой для обсуждения будущего российского туризма. Интерес к региону объясним: сочетание городской среды и природы, соседство с национальным парком и успешные проекты сотрудничества бизнеса и власти подталкивают индустрию к новому этапу. На выездном заседании комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры звучала ключевая идея — в Красноярске появится федеральный образовательный центр по гостеприимству. Предпосылки для такого решения складывались давно.
Красноярский край давно перестал ассоциироваться только с промышленностью. Набирающий силу туризм подтверждает: интерес к региону активно растёт. По словам участников заседания, туристическая отрасль региона — пример того, как может развиваться взаимодействие государства и бизнеса.
"Каждый регион — это своя модель строительства туристической индустрии. Красноярский край может послужить примером удачно сложившейся истории взаимоотношений туристического бизнеса и государства", — отметил председатель комитета Государственной Думы Сангаджи Тарбаев.
Он подчеркнул, что уникальность Красноярска заключается в его расположении: крупный город внутри национального парка — редкость не только для России, но и мира. Именно эта особенность создаёт условия для развития новых маршрутов, экологического туризма и современных форм гостеприимства.
В 2025 году регион принял 1,26 млн туристических поездок, а на создание туристических объектов выделено 120 млн рублей федеральных субсидий. Инфраструктурные и кадровые вопросы при этом остаются общими задачами для большинства российских регионов.
Особое внимание на заседании уделили объектам, которые уже определяют туристический облик края. Один из самых известных — фанпарк "Бобровый лог". Построенный компанией "Норникель" в 2006 году, парк стал постоянным местом семейного отдыха и входит в число главных городских точек притяжения.
Ежегодно его посещают более 2 млн человек — цифра, которая говорит сама за себя. Парк сочетает городскую доступность (всего 15 минут от центра) и природное окружение, а круглогодичная инфраструктура делает его привлекательным для жителей и гостей региона.
Генеральный директор "Роза Хутор" Константин Нестеров рассказал о том, как компания развивает туризм на разных территориях страны.
"Работая в Арктической зоне России, компания решает не только производственные задачи, но и занимается вопросами развития отрасли туризма и гостеприимства", — отметил советник первого вице-президента "Норникеля" Константин Нестеров.
По его словам, компания реализует два крупномасштабных проекта: создание туристического кластера "Затундра" в Красноярском крае и "Валла-Тунтури" в Мурманской области. Оба проекта направлены на расширение инфраструктуры и формирование кадровой базы для сервисной экономики и горнолыжной сферы.
Губернатор края Михаил Котюков также подчеркнул стратегическое значение туризма:
"Развитие туризма — наш стратегический приоритет, позволяющий диверсифицировать экономику и повысить качество жизни", — заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Он отметил, что региону удалось преодолеть образ исключительно промышленной территории. Сейчас перед краем стоят амбициозные цели — увеличить турпоток на 60% и расширить номерной фонд.
|Проект
|Основная цель
|Статус
|Потенциал
|Фанпарк "Бобровый лог"
|Всесезонный отдых
|Действует, развивается
|Более 2 млн посетителей в год
|Туркластер "Затундра"
|Туризм в Арктике
|Реализуется
|Новые маршруты и рабочие места
|"Валла-Тунтури"
|Развитие Мурманского региона
|Реализуется
|Центр горнолыжной активности
|Федеральный центр по гостеприимству
|Подготовка кадров
|Планируется
|Влияние на всю отрасль России
Планирование уже началось, запуск ожидается после утверждения проекта.
Природный, городской, событийный и семейный туризм, а также активные виды отдыха.
В частности, гостиничный комплекс в "Бобровом логу", включённый в нацпроект "Туризм и гостеприимство".
Миф: Красноярский край привлекателен только зимой.
Правда: летние маршруты — водопады, каньоны, экотропы — становятся всё популярнее.
Миф: туристическая индустрия не приносит региону серьёзной выгоды.
Правда: рост турпотока напрямую влияет на малый бизнес и сферу услуг.
Миф: развитие туризма портит природные зоны.
Правда: грамотное управление помогает их сохранять и делает доступными для посетителей.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.