Красноярск меняет правила туризма: город внутри нацпарка запускает новый этап отрасли

Красноярск всё чаще становится площадкой для обсуждения будущего российского туризма. Интерес к региону объясним: сочетание городской среды и природы, соседство с национальным парком и успешные проекты сотрудничества бизнеса и власти подталкивают индустрию к новому этапу. На выездном заседании комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры звучала ключевая идея — в Красноярске появится федеральный образовательный центр по гостеприимству. Предпосылки для такого решения складывались давно.

Фото: Own work by Ilbudka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красноярск

Туристический потенциал региона

Красноярский край давно перестал ассоциироваться только с промышленностью. Набирающий силу туризм подтверждает: интерес к региону активно растёт. По словам участников заседания, туристическая отрасль региона — пример того, как может развиваться взаимодействие государства и бизнеса.

"Каждый регион — это своя модель строительства туристической индустрии. Красноярский край может послужить примером удачно сложившейся истории взаимоотношений туристического бизнеса и государства", — отметил председатель комитета Государственной Думы Сангаджи Тарбаев.

Он подчеркнул, что уникальность Красноярска заключается в его расположении: крупный город внутри национального парка — редкость не только для России, но и мира. Именно эта особенность создаёт условия для развития новых маршрутов, экологического туризма и современных форм гостеприимства.

В 2025 году регион принял 1,26 млн туристических поездок, а на создание туристических объектов выделено 120 млн рублей федеральных субсидий. Инфраструктурные и кадровые вопросы при этом остаются общими задачами для большинства российских регионов.

Успешные примеры партнёрства: "Бобровый лог" и другие проекты

Особое внимание на заседании уделили объектам, которые уже определяют туристический облик края. Один из самых известных — фанпарк "Бобровый лог". Построенный компанией "Норникель" в 2006 году, парк стал постоянным местом семейного отдыха и входит в число главных городских точек притяжения.

Ежегодно его посещают более 2 млн человек — цифра, которая говорит сама за себя. Парк сочетает городскую доступность (всего 15 минут от центра) и природное окружение, а круглогодичная инфраструктура делает его привлекательным для жителей и гостей региона.

Генеральный директор "Роза Хутор" Константин Нестеров рассказал о том, как компания развивает туризм на разных территориях страны.

"Работая в Арктической зоне России, компания решает не только производственные задачи, но и занимается вопросами развития отрасли туризма и гостеприимства", — отметил советник первого вице-президента "Норникеля" Константин Нестеров.

По его словам, компания реализует два крупномасштабных проекта: создание туристического кластера "Затундра" в Красноярском крае и "Валла-Тунтури" в Мурманской области. Оба проекта направлены на расширение инфраструктуры и формирование кадровой базы для сервисной экономики и горнолыжной сферы.

Взгляд региона на собственное будущее

Губернатор края Михаил Котюков также подчеркнул стратегическое значение туризма:

"Развитие туризма — наш стратегический приоритет, позволяющий диверсифицировать экономику и повысить качество жизни", — заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Он отметил, что региону удалось преодолеть образ исключительно промышленной территории. Сейчас перед краем стоят амбициозные цели — увеличить турпоток на 60% и расширить номерной фонд.

Сравнение текущих проектов и будущих инициатив

Проект Основная цель Статус Потенциал Фанпарк "Бобровый лог" Всесезонный отдых Действует, развивается Более 2 млн посетителей в год Туркластер "Затундра" Туризм в Арктике Реализуется Новые маршруты и рабочие места "Валла-Тунтури" Развитие Мурманского региона Реализуется Центр горнолыжной активности Федеральный центр по гостеприимству Подготовка кадров Планируется Влияние на всю отрасль России

FAQ

Когда заработает федеральный центр по гостеприимству

Планирование уже началось, запуск ожидается после утверждения проекта.

Какие направления туризма развивают в крае

Природный, городской, событийный и семейный туризм, а также активные виды отдыха.

Какие проекты получат господдержку

В частности, гостиничный комплекс в "Бобровом логу", включённый в нацпроект "Туризм и гостеприимство".

Мифы и правда

Миф: Красноярский край привлекателен только зимой.

Правда: летние маршруты — водопады, каньоны, экотропы — становятся всё популярнее.

Миф: туристическая индустрия не приносит региону серьёзной выгоды.

Правда: рост турпотока напрямую влияет на малый бизнес и сферу услуг.

Миф: развитие туризма портит природные зоны.

Правда: грамотное управление помогает их сохранять и делает доступными для посетителей.