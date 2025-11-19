Страна, которая выглядит как другая планета: чёрные пляжи, гейзеры и ледники встречают туристов

Исландия часто производит впечатление другого мира: тёмная лава, ледники, бурные гейзеры и бескрайние просторы создают ощущение, что ты оказался на новой планете. При этом жизнь здесь спокойная и размеренная, а древние традиции викингов удивительным образом соседствуют с современным укладом. Ниже — самое важное об острове для тех, кто планирует путешествие.

Фото: commons.wikimedia.org by Pjt56 --- If you use the picture outside Wikipedia I would appreciate a short e-mail to pjt56@gmx.net or a message on, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Исландия

География

Исландия занимает второй по величине остров Европы и несколько маленьких островков рядом. Крупнейший город — Рейкьявик, самая северная столица мира. Страна находится рядом с полярным кругом, что объясняет белые ночи летом и короткий световой день зимой. Даже в самые тёмные месяцы жизнь здесь не замирает: жители привыкли к особенностям климата и считают их частью своего характера.

Климат

Погоду на острове определяет субарктический морской климат, который смягчает тёплое течение Гольфстрим. Зимы мягкие и влажные, а лето — прохладное.

Днём температура редко поднимается выше +12°C, а в январе редко падает ниже -1°C. За день на острове можно пережить "все сезоны”: солнце, дождь, ветер и снег. Поэтому тёплые вещи, обувь с водозащитой и термобельё нужны в любое время.

Зачем ехать

Северная природа — главный магнит Исландии. Здесь можно увидеть действующие вулканы, гигантские водопады, чёрные пляжи, ледники и гейзеры. Многие едут, чтобы полюбоваться северным сиянием или белыми ночами, прокатиться по кольцевой дороге №1 и искупаться в горячих источниках под открытым небом. А ещё - чтобы попробовать необычную исландскую кухню и познакомиться с культурой потомков викингов.

Виза и въезд

Исландия входит в Шенген, поэтому для путешествия подойдёт почти любая шенгенская виза, кроме Кипра, Румынии, Болгарии и Андорры. Загранпаспорт должен действовать ещё минимум 3 месяца после поездки.

Важно: медицинская страховка обязательна — лечение в стране очень дорогое.

Когда ехать

Каждый сезон в Исландии уникален.

Зимой можно увидеть северное сияние и искупаться в горячих источниках.

С весны по осень стартует сезон наблюдения за китами — лучшее место для этого город Хусавик.

Летом остров залит розовым светом белых ночей, а тёмное время длится всего несколько часов.

Как добраться

Прямых рейсов из России нет. Обычно путешественники летят в Исландию с двумя пересадками через Европу, Турцию или Ближний Восток.

Транспорт

На машине

Автомобиль — самый удобный способ путешествовать. Кольцевая дорога №1 (Ring Road) ведёт почти ко всем ключевым до­сто­при­ме­ча­тель­но­стям. Летом трассы максимально доступны, а зимой многие дороги закрываются.

Важно: движение только по дорогам — выезд на бездорожье запрещён и наказывается штрафом.

На автобусе

Автобусы курсируют по всему острову, но это один из самых дорогих видов транспорта. Удобно для коротких маршрутов или тем, у кого нет водительских прав международного образца. Главный автовокзал — BSI в Рейкьявике.

На самолёте

Между городами летают маленькие самолёты — иногда дешевле автобуса. Это хороший вариант для дальних переездов.

На пароме

Паромы связывают прибрежные города и острова. Можно добраться до фьордов, вулкана Снайфедльсйёкюдль и острова Гримсей.

Валюта

Здесь используют исландскую крону. Евро и доллары легко обменять в банках и отелях. Банковские карты РФ не принимаются, но карты иностранных банков работают повсеместно.

До­сто­при­ме­ча­тель­но­сти

Голубая лагуна

Искусственное геотермальное озеро рядом с Кефлавиком — одно из главных чудес Исландии. Вода насыщена кремнием и минералами, температура около +39°C. Посещение лучше бронировать заранее.

Долина гейзеров

В Хаукадалуре находятся десятки активных горячих источников.

Главный символ — Большой Гейзер. А самый предсказуемый — Строккюр: он выбрасывает столб кипятка каждые 5 минут.

Водопад Гюдльфосс

Золотой водопад расположен недалеко от гейзеров. Он состоит из нескольких уровней и впечатляет мощью и радугами, которые появляются над ним в солнечные дни.

Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун

Здесь можно увидеть айсберги всех оттенков синего, откалывающиеся от ледника Ватнайёкюдль. Рядом — знаменитый Чёрный пляж, усыпанный прозрачными льдинками.

Музей китов

В Хусавике находится единственный в мире музей, посвящённый китам. Главные экспонаты — огромные скелеты и модели морских гигантов.

Кухня

Ради ярких гастрономических впечатлений стоит попробовать сет торраматур — традиционные блюда фестиваля Тора: ферментированную акулу, кровяные колбасы, баранью голову.

Тем, кто любит более "спокойные” вкусы, подойдут блюда из ягнёнка, свежей рыбы и скир.

А из стритфуда обязательно попробуйте хот-дог pylsa — его подают в сети Bæjarins Beztu Pylsur, знаменитой на весь мир.

Сувениры

Подходящие подарки:

свитер лопапейса

чай из арктического тимьяна

исландский мох (только из магазина)

соль с необычными добавками

косметика с вулканической лавой

украшения из базальта и лавы

Вывозить найденные камни, лаву или минералы запрещено.

Таблица "Сравнение вариантов транспорта"

Вид транспорта Плюсы Минусы Автомобиль Свобода маршрутов, удобство Стоимость аренды, погодные риски Автобус Надёжно, без прав Дорого, не всегда удобно Самолёт Быстро Нерегулярные рейсы Паром Живописно Зависимость от погоды

Советы шаг за шагом

Забронируйте жильё заранее — даже летом выбор ограничен. Возьмите термобельё, баф и непромокаемую куртку. Оформите страховку с покрытием активности (гейзеры, хайкинг, дороги). Проверьте работу карт и обменяйте наличные. Спланируйте маршрут по кольцевой дороге, отметьте точки дозаправки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Оценивать климат "на глаз” → переохлаждение → использовать термобельё и ветровку.

Брать маленькую машину зимой → риск застрять → выбирать авто типа AWD.

Ехать без бронирования Голубой лагуны → отсутствие мест → покупать билет заранее.

А что если…

…вы едете зимой?

Выбирайте южное побережье — там больше солнечных дней и меньше закрытых дорог.

"Плюсы и минусы" Исландии

Плюсы Минусы Уникальная природа Высокие цены Белые ночи и полярное сияние Переменчивая погода Безопасность Сложная логистика Горячие источники круглый год Ограниченный общественный транспорт

FAQ

Как выбрать сезон?

Летом больше света и легче перемещаться. Зимой — шанс увидеть северное сияние.

Сколько стоит путешествие?

Исландия — дорогая страна. Бюджет на неделю — от 1500-3000 евро на человека.

Что лучше для перемещения — авто или автобус?

Для маршрутов по острову — автомобиль. Для поездок в пределах столицы — автобус.

Мифы и правда

Миф: Исландия полностью покрыта льдом.

Правда: Ледники занимают около 11% территории — большая часть свободна от снега.

Миф: зимой путешествовать невозможно.

Правда: многие маршруты доступны, но требуется тёплая одежда и AWD-авто.

Миф: здесь мало еды.

Правда: исландская кухня разнообразна: ягнятина, рыба, молочные продукты.

Исторический контекст

IX век — заселение острова норвежскими викингами. 930 год — создание Альтинга, одного из старейших парламентов мира. 1944 год — провозглашение независимости Исландии.

Три интересных факта

Исландский язык почти не изменился с XI века.

У исландцев нет фамилий — только отчества и матронимы.

Вода в домах подаётся из термальных источников.