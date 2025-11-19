Страна, которая выглядит как другая планета: чёрные пляжи, гейзеры и ледники встречают туристов

Исландия часто производит впечатление другого мира: тёмная лава, ледники, бурные гейзеры и бескрайние просторы создают ощущение, что ты оказался на новой планете. При этом жизнь здесь спокойная и размеренная, а древние традиции викингов удивительным образом соседствуют с современным укладом. Ниже — самое важное об острове для тех, кто планирует путешествие.
Исландия занимает второй по величине остров Европы и несколько маленьких островков рядом. Крупнейший город — Рейкьявик, самая северная столица мира. Страна находится рядом с полярным кругом, что объясняет белые ночи летом и короткий световой день зимой. Даже в самые тёмные месяцы жизнь здесь не замирает: жители привыкли к особенностям климата и считают их частью своего характера.
Погоду на острове определяет субарктический морской климат, который смягчает тёплое течение Гольфстрим. Зимы мягкие и влажные, а лето — прохладное.
Днём температура редко поднимается выше +12°C, а в январе редко падает ниже -1°C. За день на острове можно пережить "все сезоны”: солнце, дождь, ветер и снег. Поэтому тёплые вещи, обувь с водозащитой и термобельё нужны в любое время.
Северная природа — главный магнит Исландии. Здесь можно увидеть действующие вулканы, гигантские водопады, чёрные пляжи, ледники и гейзеры. Многие едут, чтобы полюбоваться северным сиянием или белыми ночами, прокатиться по кольцевой дороге №1 и искупаться в горячих источниках под открытым небом. А ещё - чтобы попробовать необычную исландскую кухню и познакомиться с культурой потомков викингов.
Исландия входит в Шенген, поэтому для путешествия подойдёт почти любая шенгенская виза, кроме Кипра, Румынии, Болгарии и Андорры. Загранпаспорт должен действовать ещё минимум 3 месяца после поездки.
Важно: медицинская страховка обязательна — лечение в стране очень дорогое.
Каждый сезон в Исландии уникален.
Прямых рейсов из России нет. Обычно путешественники летят в Исландию с двумя пересадками через Европу, Турцию или Ближний Восток.
Автомобиль — самый удобный способ путешествовать. Кольцевая дорога №1 (Ring Road) ведёт почти ко всем ключевым достопримечательностям. Летом трассы максимально доступны, а зимой многие дороги закрываются.
Важно: движение только по дорогам — выезд на бездорожье запрещён и наказывается штрафом.
Автобусы курсируют по всему острову, но это один из самых дорогих видов транспорта. Удобно для коротких маршрутов или тем, у кого нет водительских прав международного образца. Главный автовокзал — BSI в Рейкьявике.
Между городами летают маленькие самолёты — иногда дешевле автобуса. Это хороший вариант для дальних переездов.
Паромы связывают прибрежные города и острова. Можно добраться до фьордов, вулкана Снайфедльсйёкюдль и острова Гримсей.
Здесь используют исландскую крону. Евро и доллары легко обменять в банках и отелях. Банковские карты РФ не принимаются, но карты иностранных банков работают повсеместно.
Искусственное геотермальное озеро рядом с Кефлавиком — одно из главных чудес Исландии. Вода насыщена кремнием и минералами, температура около +39°C. Посещение лучше бронировать заранее.
В Хаукадалуре находятся десятки активных горячих источников.
Главный символ — Большой Гейзер. А самый предсказуемый — Строккюр: он выбрасывает столб кипятка каждые 5 минут.
Золотой водопад расположен недалеко от гейзеров. Он состоит из нескольких уровней и впечатляет мощью и радугами, которые появляются над ним в солнечные дни.
Здесь можно увидеть айсберги всех оттенков синего, откалывающиеся от ледника Ватнайёкюдль. Рядом — знаменитый Чёрный пляж, усыпанный прозрачными льдинками.
В Хусавике находится единственный в мире музей, посвящённый китам. Главные экспонаты — огромные скелеты и модели морских гигантов.
Ради ярких гастрономических впечатлений стоит попробовать сет торраматур — традиционные блюда фестиваля Тора: ферментированную акулу, кровяные колбасы, баранью голову.
Тем, кто любит более "спокойные” вкусы, подойдут блюда из ягнёнка, свежей рыбы и скир.
А из стритфуда обязательно попробуйте хот-дог pylsa — его подают в сети Bæjarins Beztu Pylsur, знаменитой на весь мир.
Подходящие подарки:
Вывозить найденные камни, лаву или минералы запрещено.
|Вид транспорта
|Плюсы
|Минусы
|Автомобиль
|Свобода маршрутов, удобство
|Стоимость аренды, погодные риски
|Автобус
|Надёжно, без прав
|Дорого, не всегда удобно
|Самолёт
|Быстро
|Нерегулярные рейсы
|Паром
|Живописно
|Зависимость от погоды
Забронируйте жильё заранее — даже летом выбор ограничен.
Возьмите термобельё, баф и непромокаемую куртку.
Оформите страховку с покрытием активности (гейзеры, хайкинг, дороги).
Проверьте работу карт и обменяйте наличные.
Спланируйте маршрут по кольцевой дороге, отметьте точки дозаправки.
…вы едете зимой?
Выбирайте южное побережье — там больше солнечных дней и меньше закрытых дорог.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная природа
|Высокие цены
|Белые ночи и полярное сияние
|Переменчивая погода
|Безопасность
|Сложная логистика
|Горячие источники круглый год
|Ограниченный общественный транспорт
Как выбрать сезон?
Летом больше света и легче перемещаться. Зимой — шанс увидеть северное сияние.
Сколько стоит путешествие?
Исландия — дорогая страна. Бюджет на неделю — от 1500-3000 евро на человека.
Что лучше для перемещения — авто или автобус?
Для маршрутов по острову — автомобиль. Для поездок в пределах столицы — автобус.
Миф: Исландия полностью покрыта льдом.
Правда: Ледники занимают около 11% территории — большая часть свободна от снега.
Миф: зимой путешествовать невозможно.
Правда: многие маршруты доступны, но требуется тёплая одежда и AWD-авто.
Миф: здесь мало еды.
Правда: исландская кухня разнообразна: ягнятина, рыба, молочные продукты.
IX век — заселение острова норвежскими викингами.
930 год — создание Альтинга, одного из старейших парламентов мира.
1944 год — провозглашение независимости Исландии.
