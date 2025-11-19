Туманные тропы и храмы IX века: Абхазия хранит силу, которую нельзя сфотографировать

Абхазия часто ассоциируется только с морем и горами, но путешественник быстро понимает: страна гораздо глубже и разнообразнее. Здесь соседствуют роскошные усадьбы начала XX века, античные руины, стеклянный мост над горной рекой, места из фильмов и легенд, а также природные локации, которые не спутаешь ни с чем. Собрали всё, что стоит увидеть от Гагры до Сухума.
Гагра первой встречает путешественников, и это удачное место, чтобы почувствовать атмосферу Абхазии. Курорт расположен у подножия Мамдзышхи, поэтому здесь тёплый климат, ухоженная набережная и богатая архитектура.
Заброшенное здание начала XX века — одно из самых узнаваемых мест Гагры. Его строили для принца Александра Ольденбургского, который мечтал превратить маленький город в "русскую Ниццу". С санаторием, пансионатом и легендами о визитах Николая II дворец успел побывать символом роскоши, а затем — жертвой пожара. Сегодня он полуразрушен, но остаётся магнитом для путешественников: причудливая архитектура, мраморные элементы и тишина создают атмосферу прошлого.
Парк рядом со дворцом — зелёная коллекция растений со всего мира. Здесь соседствуют пальмы, сирийские мальвы, редкие деревья. На его территории стоит ресторан "Гагрипш", доставленный из Парижа целиком. Деревянное здание работает и сегодня — отсюда стоит начать знакомство с абхазской кухней.
Через час езды — Пицунда, тихий и солнечный город с прозрачной водой и заповедной природой.
За крепостной стеной скрываются римские бани, фрагменты античной застройки и величественный собор Андрея Первозванного. Внутри — фрески XII-XIV веков и орган, установленный в 1975 году. Акустика делает концерты в соборе по-настоящему завораживающими.
Здесь растут пицундские сосны и двухсотлетние дубы, воздух насыщён эфирными маслами, а в лесу прячутся руины храма X-XII веков. Место идеальное для спокойных прогулок.
Ущелье реки Бзыбь — отличное направление для активных путешественников.
По легенде, именно здесь собирали золото овечьими шкурами — отсюда и история о "золотом руне".
Одно из самых драматичных природных мест Абхазии. Река выходит прямо из скалы и обрушивается с высоты около 70 метров. В солнечную погоду над водопадом появляется радуга.
Здесь снимали сцены для фильмов о Шерлоке Холмсе (в том числе бой у Рейхенбахского водопада), "Рикки-Тикки-Тави" и "Спортлото-82".
Высокогорное озеро на высоте около 1000 метров — одно из самых красивых мест страны. Цвет воды меняется по сезонам: зимой она голубая, летом — изумрудная.
Сюда удобнее всего ехать на машине или с экскурсией. Туристы катаются на лодках, фотографируют бирюзовую гладь и гуляют по смотровым площадкам.
Один из самых насыщенных маршрутами городов Абхазии.
Основан монахами из греческого Афона в 1875 году. Главный храм — Пантелеймоновский собор с масштабными росписями палехских мастеров. Здесь же сохранилась часовня, построенная в честь посещения Александра III.
Постройка IX-X веков стоит рядом с пещерой, где жил и был похоронен апостол Симон Кананит. Место важное для паломников.
Создан плотиной 1882 года, которая питала монастырскую мельницу. Сегодня вокруг водопада — культурный центр и скульптуры героев древних мифов.
В Холодной Речке сохранилась одна из любимых дач Сталина. Квоты на охрану оказались мифом, но архитектура впечатляет: окна из горного хрусталя, мебель из тиса и "невидимая" комната вождя. В интерьерах угадывается образ корабля — так задумал архитектор.
Один из старейших в мире: основан в 1838 году. Главная звезда — трёхсотлетняя липа, пережившая войну и ураган. Среди других локаций — бамбуковая роща и коллекция субтропических растений.
Термальная зона, где кипяток поднимается с глубины трёх километров. Вода остывает до комфортной температуры по пути к бассейнам. Это популярное оздоровительное место, но посещать его стоит только после консультации с врачом.
Ещё один природный объект — почти исландские пейзажи, красно-белые скалы и пар, поднимающийся над водой. Место потрясающее и диковатое, без толп и инфраструктуры.
Средневековый арочный мост XI-XII века до сих пор выдерживает нагрузку до 7-8 тонн. По легенде, стройматериал укрепляли тысячами яиц — точный состав раствора остаётся загадкой.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные природные локации
|Неровные дороги в отдалённых районах
|Богатая история и архитектура
|В сезон много туристов
|Низкие цены на экскурсии и еду
|Часто слабая инфраструктура
|Возможность пляжного и горного отдыха
|Не всегда стабильная мобильная связь
Гагру и окрестности: Приморский парк, дворец Ольденбургского, подвесной мост и стеклянный мост.
На машине или с экскурсией. Общественный транспорт не ходит.
В Пицунде и окрестностях: вода здесь спокойнее и прозрачнее, чем в Гагре.
Миф: дачу Сталина охраняли тысячи офицеров НКВД.
Правда: реальное число — около 40 человек.
Миф: стеклянный мост над Бзыбью небезопасен.
Правда: он выдерживает вес грузовика.
Миф: Гегский водопад — искусственный.
Правда: водопад природный, с уникальным подземным руслом.
Именно в ущельях Бзыби родилась легенда о "золотом руне".
В Приморском парке Гагры растёт конфетное дерево.
На Новоафонском водопаде стоят скульптуры автора, который открыл Новоафонскую пещеру.
