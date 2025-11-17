За кулисами туристических изменений: что ждёт гостей Тульской области

Уикенд в Тульской области станет ещё интереснее — власти меняют подход к туризму

6:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туризм в Тульской области в ближайшие годы может заметно измениться: региональные власти объявили о намерении обновить подход к продвижению территорий, созданию новых маршрутов и развитию туристической инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL Тула

Решение связано с усиливающейся конкуренцией между регионами за путешественников и необходимостью соответствовать ожиданиям современных туристов, которые выбирают не только интересные локации, но и удобный формат отдыха.

Сейчас в области уже действует комплексная стратегия развития туризма до 2035 года. Однако практика показывает, что даже работающая система требует регулярного обновления: тренды меняются быстро, а регионы, активно создающие новые пространства и мероприятия, становятся конкурентами уже не на уровне соседей, а на уровне масштабной "гонки за внимание" туристов по всей стране.

Туристическая политика: почему её нужно обновлять

Современный путешественник выбирает направления по нескольким критериям: насыщенность программы, удобная инфраструктура, впечатления, разнообразие форматов отдыха — от традиционных экскурсий до иммерсивных маршрутов. Если регион не предлагает новизны, интерес перемещается туда, где появляется больше уникальных предложений.

Тульская область давно входит в число популярных направлений выходного дня: исторические центры, музейная сеть, экотуризм, гастрономия и ремесленная культура становятся причинами приезда для тысяч туристов. Но региональные власти понимают: чтобы сохранить и увеличить поток гостей, нужно менять подход.

Планируется запуск новых продуктов и обновление рекламных кампаний, которые должны стать более тематическими, визуально современными и ориентированными на конкретные аудитории — от семейных туристов до поклонников промышленного и событийного туризма.

Сравнение: что есть сейчас и что планируют

Направление Текущая ситуация Планируемые изменения Туристическая стратегия Действует до 2035 года Пересмотр отдельных блоков, добавление новых направлений Рекламные кампании Классический формат продвижения Тематические, креативные, ориентированные на аудитории Турпродукты Исторические маршруты, музеи, ремёсла Новые кластеры, интерактивные продукты, новые точки притяжения Инфраструктура Развитые центры — Тула, Ясная Поляна Акцент на малые территории и новые локации Событийный туризм Программа ежегодных фестивалей Создание уникальных событий, привлекательных на всероссийском уровне

Как можно развивать туристический продукт: пошаговый подход

Анализ аудитории.

Определить, кто приезжает чаще: семьи, молодёжь, автотуристы, любители истории или гастрономии. Создание смысловых кластеров.

Например: "Тула ремесленная", "Тула гастрономическая", "Тула литературная", "Музыкальная Тула". Подготовка новых маршрутов.

Интерактивные прогулки, иммерсивные квесты, маршруты по малым городам, экспедиционные форматы выходного дня. Обновление визуального продвижения.

Современная айдентика, короткие видеоролики, тематический контент для соцсетей. Сотрудничество с бизнесом.

Привлечение кафе, небольших гостиниц, мастерских, фермерских хозяйств. Расширение событийной программы.

Новые фестивали, ярмарки, музыкальные проекты, работающие круглый год.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: ориентироваться только на классические достопримечательности.

→ Туристы приезжают один раз, интерес быстро падает.

→ Альтернатива: ввести креативные программы — гастрономические туры, ремесленные мастер-классы, интерактивные музеи.

• Ошибка: уделять внимание только крупным городам.

→ Мелкие населённые пункты теряют туристический потенциал.

→ Альтернатива: развивать малые территории, создавая сеть локальных точек притяжения.

• Ошибка: делать ставку только на летний сезон.

→ Туристический поток нестабилен.

→ Альтернатива: развивать зимние и межсезонные маршруты, внедрять событийные форматы.

А что если…

…ввести тематические туристические недели? Например:

— неделя "Тульского пряника",

— неделя народных промыслов,

— неделя литературных экскурсионных маршрутов.

Такой подход делает туризм регулярным и повышает вовлечённость аудитории.

FAQ

Что привлекает туристов в Тулу сейчас?

Музеи, ремесленные центры, исторические объекты, гастрономия, Ясная Поляна и фестивали.

Какие туристические продукты могут появиться?

Интерактивные маршруты, VR-прогулки, ремесленные кластеры, новые событийные площадки.

Когда ожидаются первые изменения?

После пересмотра рекламной кампании и внедрения обновлённых маршрутов — ориентировочно с ближайшего сезона.

Мифы и правда о региональном туризме

• Миф: туристы едут только в крупные города.

Правда: всё чаще путешественники выбирают малые исторические территории.

• Миф: туристов привлекают только музеи.

Правда: растёт интерес к гастрономии, мастер-классам и природным маршрутам.

• Миф: регион не может конкурировать с федеральными курортами.

Правда: уникальные локальные продукты создают сильную туристическую идентичность.

Три факта о туристическом потенциале Тульской области

• Регион входит в топ направлений для путешествий на уикенд.

• Каждый год в области проводится более 300 событийных мероприятий.

• В малых городах области сохранились уникальные ремесленные традиции.