Артисты в Россию не едут — и россияне развернули массовую миграцию к артистам

Зафиксирован рост спроса на концертные поездки заграницу — эксперт Чучмаева

Концертные и спортивные поездки становятся одним из самых заметных путешественных трендов среди россиян. Многие поклонники музыки и спорта всё чаще совмещают отдых с желанием увидеть любимых артистов и команды на крупнейших мировых площадках. Ограниченное количество гастролей в России лишь усиливает интерес: люди готовы лететь за тысячи километров, чтобы оказаться на шоу своей мечты.

Музыкальный концерт

Туроператоры отмечают: сегмент событийного туризма растёт, а сами поездки становятся всё разнообразнее — от выступлений легенд сцены до футбольных матчей и этапов "Формулы-1".

"Концертные туры в этом году заказывали сотни россиян, спортивные — тысячи. Это в прямом смысле "звездные тренды” текущего года", — сказала заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании Любовь Чучмаева.

Почему событийные туры растут в популярности

За последний год россияне посещали концерты Стинга в Риме и Сингапуре, Måneskin — в Париже, Дженнифер Лопес — в Шарм-эль-Шейхе и Ереване. Взорванный спрос отмечают и на ближайшие мероприятия: концерт Лары Фабиан в Стамбуле обещает аншлаг.

Популярен и спортивный отдых: футбол, европейские дерби, гонки "Формулы-1", где билеты разлетаются за месяцы. Туроператоры подтверждают: направление растёт, потому что сочетает впечатления с полноценным путешествием.

В PAC Group рассказали: спрос на такие поездки увеличивается год от года. Их удобство — в форматах. Один турист выбирает готовый пакет туроператора, другой предпочитает "конструктор" из отдельных услуг.

"Популярность зависит от исполнителя, но в последние годы спросы на такие туры увеличились", — добавили в PAC Group.

Сравнение форматов событийных туров

Формат Что входит Для кого подходит Групповой пакет Отель, перелёт, билет, трансфер до площадки Для тех, кто хочет "под ключ" и без рисков Индивидуальный тур Можно взять только билет, или билет + отель Для самостоятельных путешественников Комбинированный Событие + отдых на пляже/экскурсии Для тех, кто совмещает отпуск с впечатлениями Круизный формат Билеты включены в стоимость круиза Для любителей нестандартных путешествий

Как организовать событийный тур: пошаговое руководство

Определите цель поездки: концерт, матч, финал, гран-при. Заранее проверьте наличие билетов и условия возврата. Сравните авиабилеты и отели — во время крупных событий цены растут. Забронируйте билет только на официальных площадках. Используйте сервисы тревел-страховки и возвратных тарифов. При поездках на стадионы заранее изучите правила безопасности, ограничения на вход и схему трибун. Если билетов нет — рассмотрите альтернативы, например, круиз с включёнными местами на трибуне.

Ошибки туристов → последствия → что делать

Покупка билетов на сомнительных сайтах → риск подделки

→ Альтернатива: официальные сайты Ticketmaster, Eventim, национальные билетные платформы.

→ риск подделки → Альтернатива: официальные сайты Ticketmaster, Eventim, национальные билетные платформы. Бронирование отеля "впритык" → резкий рост цен или отсутствие мест

→ Альтернатива: бронировать за 4-8 месяцев, использовать возвратные тарифы.

→ резкий рост цен или отсутствие мест → Альтернатива: бронировать за 4-8 месяцев, использовать возвратные тарифы. Игнорирование возможных переносов → отмена мероприятия без возврата путешествия

→ Альтернатива: брать страховые продукты с защитой от отмены событий.

→ отмена мероприятия без возврата путешествия → Альтернатива: брать страховые продукты с защитой от отмены событий. Покупка тура "в последний момент" → цена выше на 40-150%

→ Альтернатива: раннее планирование или гибкие направления с прямыми рейсами.

А что если билетов нет

На популярные гонки и финалы билеты исчезают почти за год. В таких ситуациях:

Рассмотрите VIP-пакеты или фан-зоны

Выбирайте соседние города — иногда билет + поездка выходят дешевле

Ищите туры с гарантированными квотами

Рассматривайте те же круизные решения, как было на этапе в Монте-Карло

Плюсы и минусы событийных туров

Плюсы Минусы Яркие впечатления и уникальный опыт Высокий риск полного солдаута Возможность увидеть артистов, которые не приезжают в Россию Рост цен на отели и перелёты Комбинация отдыха и развлечений Переносы и отмены мероприятий Более высокая рентабельность для турагентств Требует раннего планирования

FAQ

1. Сколько стоит событийный тур?

Цена зависит от города и формата: концерт в Турции — от 60-120 тыс. руб., "Формула-1" в Абу-Даби — от 150-250 тыс. руб., футбольные матчи — от 40-90 тыс. руб.

2. Когда лучше покупать билеты?

Для топ-артистов — за 6-12 месяцев, для "Формулы-1" — за 8-10 месяцев, для футбола — за 3-6 месяцев.

3. Что лучше взять — пакетный тур или самостоятельное бронирование?

Если важна надёжность и гарантированные билеты — пакет. Если нужен контроль и гибкость — самостоятельный вариант.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: события за границей доступны только VIP-путешественникам.

Правда: есть недорогие варианты — концерты в Турции и ЮВА, матчи местных клубов.

Миф: билеты можно легко купить в любой момент.

Правда: на топ-события места заканчиваются за месяцы, а иногда и за год.

Миф: пакетные туры всегда дороже.

Правда: при росте цен на перелёт и отели пакет может быть выгоднее.

Интересные факты

Билеты на "Формулу-1" в Монте-Карло в 2025 году раскупили за 8 месяцев. В дни футбольных матчей в Алматы отели подорожали в 1,5 раза. Некоторые круизные компании включают билеты на Гран-при прямо в стоимость путешествия.

Исторический контекст

До 2020 года россияне чаще ездили на фестивали Европы — Tomorrowland, Sziget, Primavera. После пандемии и сокращения гастролей поток сместился в Турцию и ОАЭ. С 2024 года туроператоры начали формировать специализированные лайн-ап туры под отдельные концерты.