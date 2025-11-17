Артисты в Россию не едут — и россияне развернули массовую миграцию к артистам

Концертные и спортивные поездки становятся одним из самых заметных путешественных трендов среди россиян. Многие поклонники музыки и спорта всё чаще совмещают отдых с желанием увидеть любимых артистов и команды на крупнейших мировых площадках. Ограниченное количество гастролей в России лишь усиливает интерес: люди готовы лететь за тысячи километров, чтобы оказаться на шоу своей мечты.
Туроператоры отмечают: сегмент событийного туризма растёт, а сами поездки становятся всё разнообразнее — от выступлений легенд сцены до футбольных матчей и этапов "Формулы-1".
"Концертные туры в этом году заказывали сотни россиян, спортивные — тысячи. Это в прямом смысле "звездные тренды” текущего года", — сказала заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе компании Любовь Чучмаева.
За последний год россияне посещали концерты Стинга в Риме и Сингапуре, Måneskin — в Париже, Дженнифер Лопес — в Шарм-эль-Шейхе и Ереване. Взорванный спрос отмечают и на ближайшие мероприятия: концерт Лары Фабиан в Стамбуле обещает аншлаг.
Популярен и спортивный отдых: футбол, европейские дерби, гонки "Формулы-1", где билеты разлетаются за месяцы. Туроператоры подтверждают: направление растёт, потому что сочетает впечатления с полноценным путешествием.
В PAC Group рассказали: спрос на такие поездки увеличивается год от года. Их удобство — в форматах. Один турист выбирает готовый пакет туроператора, другой предпочитает "конструктор" из отдельных услуг.
"Популярность зависит от исполнителя, но в последние годы спросы на такие туры увеличились", — добавили в PAC Group.
|Формат
|Что входит
|Для кого подходит
|Групповой пакет
|Отель, перелёт, билет, трансфер до площадки
|Для тех, кто хочет "под ключ" и без рисков
|Индивидуальный тур
|Можно взять только билет, или билет + отель
|Для самостоятельных путешественников
|Комбинированный
|Событие + отдых на пляже/экскурсии
|Для тех, кто совмещает отпуск с впечатлениями
|Круизный формат
|Билеты включены в стоимость круиза
|Для любителей нестандартных путешествий
Определите цель поездки: концерт, матч, финал, гран-при.
Заранее проверьте наличие билетов и условия возврата.
Сравните авиабилеты и отели — во время крупных событий цены растут.
Забронируйте билет только на официальных площадках.
Используйте сервисы тревел-страховки и возвратных тарифов.
При поездках на стадионы заранее изучите правила безопасности, ограничения на вход и схему трибун.
Если билетов нет — рассмотрите альтернативы, например, круиз с включёнными местами на трибуне.
На популярные гонки и финалы билеты исчезают почти за год. В таких ситуациях:
|Плюсы
|Минусы
|Яркие впечатления и уникальный опыт
|Высокий риск полного солдаута
|Возможность увидеть артистов, которые не приезжают в Россию
|Рост цен на отели и перелёты
|Комбинация отдыха и развлечений
|Переносы и отмены мероприятий
|Более высокая рентабельность для турагентств
|Требует раннего планирования
1. Сколько стоит событийный тур?
Цена зависит от города и формата: концерт в Турции — от 60-120 тыс. руб., "Формула-1" в Абу-Даби — от 150-250 тыс. руб., футбольные матчи — от 40-90 тыс. руб.
2. Когда лучше покупать билеты?
Для топ-артистов — за 6-12 месяцев, для "Формулы-1" — за 8-10 месяцев, для футбола — за 3-6 месяцев.
3. Что лучше взять — пакетный тур или самостоятельное бронирование?
Если важна надёжность и гарантированные билеты — пакет. Если нужен контроль и гибкость — самостоятельный вариант.
Миф: события за границей доступны только VIP-путешественникам.
Правда: есть недорогие варианты — концерты в Турции и ЮВА, матчи местных клубов.
Миф: билеты можно легко купить в любой момент.
Правда: на топ-события места заканчиваются за месяцы, а иногда и за год.
Миф: пакетные туры всегда дороже.
Правда: при росте цен на перелёт и отели пакет может быть выгоднее.
Билеты на "Формулу-1" в Монте-Карло в 2025 году раскупили за 8 месяцев.
В дни футбольных матчей в Алматы отели подорожали в 1,5 раза.
Некоторые круизные компании включают билеты на Гран-при прямо в стоимость путешествия.
До 2020 года россияне чаще ездили на фестивали Европы — Tomorrowland, Sziget, Primavera.
После пандемии и сокращения гастролей поток сместился в Турцию и ОАЭ.
С 2024 года туроператоры начали формировать специализированные лайн-ап туры под отдельные концерты.
Клубника мельчает? Узнайте, как исправить эту проблему, устранив три ключевых причины.