Сочи Парк ищет необычного сотрудника: вакансия ведёт в мир, где работа перестаёт быть скучной

Сочи Парк открыл вакансию Бабы Яги с зарплатой от 250 тысяч рублей
3:03
Туризм

В "Сочи Парке" объявили редкую вакансию, которая уже привлекла внимание любителей нестандартной работы. Теперь здесь ищут человека, готового временно стать Бабой Ягой — со всеми её сказочными обязанностями, но с вполне реальной зарплатой от 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на hh. ru и в Telegram-канале парка, и вызывает живой интерес у поклонников тематических развлечений.

Сочи Парк Молния
Фото: commons.wikimedia.org by AnatolySP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сочи Парк Молния

Что стоит за необычной вакансией

В "Сочи Парке" позиция Бабы Яги — это не просто роль в костюме, а настоящий набор задач, связанных с общением с гостями, участием в шоу и поддержанием атмосферы русской мифологии. Сотрудник работает в сменном графике 2/2 по 11 часов и выполняет весь "сказочный" функционал: следит за порядком в избушке, вовлекает посетителей в интерактивы, помогает поддерживать работу аттракционов и контролирует персонажей вроде Змея Горыныча.

При этом от будущего исполнителя роли ждут не только артистичности, но и дисциплины. Баба Яга должна будет вести тематический Telegram-канал и отслеживать KPI подчинённых персонажей — Кощея, Лешего и Кикиморы. Именно ей чаще всего придётся отвечать на популярный вопрос от гостей: "А вы настоящая?".

Основные факты о вакансии

Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и возможность жить прямо в "избе", что усиливает эффект полного погружения. Такая подача вакансии подчёркивает стремление парка развивать направление тематического туризма и создавать уникальные рабочие места.

Сравнение: чем роль отличается от обычной работы в тематическом парке

Параметр Роль Бабы Яги в "Сочи Парке" Обычная работа аниматора
Обязанности Управление персонажами, участие в шоу, контроль KPI Проведение интерактивов, фото с гостями
Рабочая среда Тематическая "изба", зоны аттракционов Площадки и сцены по программе
Требования Артистичность + организационные навыки Артистичность, коммуникация
Жильё Предоставляется Обычно не предоставляется
Доход От 250 тыс. рублей Средний по рынку ниже

Мифы и правда

Миф: чтобы играть Бабу Ягу, нужен театральный диплом.
Правда: вакансия не требует профессионального образования — важнее харизма и умение работать с публикой.

Миф: это лёгкая работа, в которой надо только фотографироваться с гостями.
Правда: в обязанности входит участие в интерактивах, контроль показателей и поддержание атмосферы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
