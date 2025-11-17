Сочи Парк ищет необычного сотрудника: вакансия ведёт в мир, где работа перестаёт быть скучной

В "Сочи Парке" объявили редкую вакансию, которая уже привлекла внимание любителей нестандартной работы. Теперь здесь ищут человека, готового временно стать Бабой Ягой — со всеми её сказочными обязанностями, но с вполне реальной зарплатой от 250 тысяч рублей. Вакансия опубликована на hh. ru и в Telegram-канале парка, и вызывает живой интерес у поклонников тематических развлечений.
В "Сочи Парке" позиция Бабы Яги — это не просто роль в костюме, а настоящий набор задач, связанных с общением с гостями, участием в шоу и поддержанием атмосферы русской мифологии. Сотрудник работает в сменном графике 2/2 по 11 часов и выполняет весь "сказочный" функционал: следит за порядком в избушке, вовлекает посетителей в интерактивы, помогает поддерживать работу аттракционов и контролирует персонажей вроде Змея Горыныча.
При этом от будущего исполнителя роли ждут не только артистичности, но и дисциплины. Баба Яга должна будет вести тематический Telegram-канал и отслеживать KPI подчинённых персонажей — Кощея, Лешего и Кикиморы. Именно ей чаще всего придётся отвечать на популярный вопрос от гостей: "А вы настоящая?".
Работодатель предлагает не только высокую зарплату, но и возможность жить прямо в "избе", что усиливает эффект полного погружения. Такая подача вакансии подчёркивает стремление парка развивать направление тематического туризма и создавать уникальные рабочие места.
|Параметр
|Роль Бабы Яги в "Сочи Парке"
|Обычная работа аниматора
|Обязанности
|Управление персонажами, участие в шоу, контроль KPI
|Проведение интерактивов, фото с гостями
|Рабочая среда
|Тематическая "изба", зоны аттракционов
|Площадки и сцены по программе
|Требования
|Артистичность + организационные навыки
|Артистичность, коммуникация
|Жильё
|Предоставляется
|Обычно не предоставляется
|Доход
|От 250 тыс. рублей
|Средний по рынку ниже
Миф: чтобы играть Бабу Ягу, нужен театральный диплом.
Правда: вакансия не требует профессионального образования — важнее харизма и умение работать с публикой.
Миф: это лёгкая работа, в которой надо только фотографироваться с гостями.
Правда: в обязанности входит участие в интерактивах, контроль показателей и поддержание атмосферы.
