Курорт Роза Хутор признан лидером во внедрении инноваций для устойчивого развития среди горных курортов страны

Торжественная церемония награждения лауреатов IV Национальной премии "Горы России", которую называют "горнолыжным Оскаром", состоялась в Москве. Премия ежегодно отмечает лучшие проекты и практики, определяющие развитие отрасли и формирующие стандарты качественного отдыха на горных курортах России.

Курорт Роза Хутор стал победителем Национальной премии Горы России
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор by Владимир Клюшкин
Курорт Роза Хутор стал победителем Национальной премии Горы России

Отбор победителей проходит в формате открытого онлайн-голосования, что обеспечивает прозрачность подведения итогов и позволяет учитывать мнение широкой аудитории любителей зимних видов спорта. Организатором премии выступает АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" при поддержке Министерства экономического развития РФ.

В номинации "Умный курорт. За внедрение инноваций для устойчивого развития", учреждённой консорциумом "Устойчивый туризм" и туристической платформой "Погнали!", за победу боролись ведущие горные курорты страны: "Роза Хутор", "Шерегеш", "Эльбрус", "Красная Поляна", "Манжерок".

По итогам голосования победителем стал "Роза Хутор" — один из самых посещаемых и технологичных горных курортов России, крупнейший объект XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Инфраструктура "Роза Хутор" соответствует современным международным стандартам и обеспечивает комфортный круглогодичный отдых, сочетая продуманные пешеходные маршруты, самую большую и разнообразную зону катания на горных лыжах и сноуборде, сервис высокого уровня и уникальный природный рельеф Главного Кавказского хребта.

Победа в номинации "Умный курорт" стала признанием системной работы "Роза Хутор" по внедрению инноваций и решений в сфере устойчивого развития — от природоохранных проектов и развития всесезонного туризма до цифровых сервисов прогнозирования загрузки канатных дорог и системы Yeti. Coach. Она стала своеобразной революцией в обучении катанию на горных лыжах. Система, основанная на технологиях искусственного интеллекта и компьютерного зрения, помогает горнолыжникам оценивать свою технику катания и предоставляет рекомендации для улучшения навыков.

"Для нас устойчивое развитие — не модный тренд, а стратегический принцип, на котором построено управление курортом, — отметил генеральный директор "Роза Хутор" Константин Нестеров. — "Роза Хутор” инвестирует в технологии, которые делают отдых удобнее, экологичнее и безопаснее: от интеллектуальных систем мониторинга до программ сохранения экосистем Сочинского национального парка в условиях антропогенной нагрузки. Наша цель — быть курортом будущего, который объединяет комфорт гостей и ответственное отношение к природе. Именно поэтому мы благодарны за доверие и поддержку аудитории, благодаря которой получили награду".

Сейчас "Роза Хутор" готовится к открытию зимнего сезона. Он стартует 1 декабря для пеших прогулок в горах. Катание на лыжах и сноуборде курорт планирует запустить с 19 декабря. С этого дня, если позволят погодные условия, будут открыты для катания горнолыжные трассы.

В сезоне 2025/2026 "Роза Хутор" традиционно предложит гостям качественную горнолыжную и туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России — 105 километров трасс. Их обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей горных лыж и сноуборда будут подготовлены 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и вся горнолыжная инфраструктура.

Автор Александр Приходько
