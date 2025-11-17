Отели России открывают двери питомцам: мелким собакам постелили лежанки, крупным оставили весовой барьер

Россия выпустила стандарт путешествий с питомцами Роскачество

2:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Все больше российских путешественников выбирают отели, готовые принимать животных, и это уже заметно меняет рынок. В стране насчитывается более 10 тысяч гостиниц, допускающих проживание с питомцами, и эта цифра продолжает расти.

Новая норма для туристической отрасли

Pet-friendly-формат закрепляется как привычная составляющая сервиса. Владельцы животных становятся устойчивой аудиторией: они стремятся к условиям, в которых учтены потребности семьи целиком, включая питомца. Эксперты отмечают, что растущая мобильность владельцев собак, особенно небольших пород, делает такие услуги востребованными в любых регионах. В отелях размещение с животными сопровождается базовым набором удобств — от лежанок до гипоаллергенных средств уборки.

На фоне повышенного спроса звучит и профессиональная оценка самой перемены.

"Меняется отношение к питомцам: все больше людей воспринимают их как полноценных членов семьи. Хозяева не хотят расставаться со своими любимцами во время прогулок по городу или путешествий", — отметила эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Именно такое восприятие, по словам специалистов, формирует ожидание качественного и предсказуемого сервиса.

Ограничения и барьеры

Инфраструктура остается слабым местом отрасли. Номера, лифты и общие зоны не всегда рассчитаны на размещение животных разного размера. Представители гостиничного сегмента говорят, что многие сложности связаны не только с пространством, но и с отсутствием единых стандартов, а также с опасением последствий от приема крупных собак. Эксперты подчеркивают: прежние сомнения о целесообразности pet-friendly-политики сменяются вопросом о том, насколько широким должен быть перечень допускаемых животных.

Особенно уязвимыми остаются владельцы собак весом более 20 кг. На рынке по-прежнему преобладают ограничения, редко превышающие 15 кг, а дополнительные тарифы делают размещение менее доступным. Тем не менее отдельные гостиницы готовы идти навстречу и разрешают проживание крупных питомцев индивидуально, после уточнения условий.

Движение к единым правилам

Рынок постепенно формирует общие нормы обслуживания гостей с животными. В 2025 году появился первый национальный стандарт, описывающий требования к таким услугам, и уже двадцать отелей получили сертификаты соответствия. Сейчас готовится ГОСТ, который расширит сферу регулирования и позволит подключить больше участников, включая предприятия общественного питания.