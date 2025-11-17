Путешествие без паники: как не потеряться в аэропорту и вылететь без стресса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Чтобы не потеряться в большом аэропорту и избежать стресса перед полетом, важно правильно спланировать маршрут и время прибытия. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

По словам эксперта, впервые оказавшись в незнакомом аэропорту, многие путешественники теряются из-за его масштабов и сложной структуры. Чтобы избежать неприятных ситуаций, он советует подготовиться заранее — изучить терминалы, пути передвижения и особенности местного транспорта.

"Первое, что стоит сделать, — приехать заранее. На внутренние рейсы лучше прибывать за два часа до вылета, а на международные — за три. Если хотите чувствовать себя спокойнее и не торопиться, добавьте к этому времени еще 15–20 минут. У крупных аэропортов есть подробные сайты со схемами, где можно заранее уточнить терминал и спланировать маршрут. Если схемы нет, стоит поискать обзоры путешественников или спросить совет у знакомых, которые уже летали через этот аэропорт", — отметил Синельников.

Он добавил, что особое внимание стоит уделить тому, как добраться до аэропорта. По его словам, в крупных городах, таких как Москва, аэроэкспрессы ходят регулярно, но в регионах транспорт может быть ограничен по расписанию, и это нужно учитывать заранее. В этом случае, подчеркнул эксперт, лучше заранее рассмотреть альтернативы, например, такси — иногда именно оно может спасти путешествие и сэкономить время, нервы и деньги.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
