Российские туристы штурмуют Хайнань ради процедур, недоступных в Европе

Расширение медцентров подтвердил представитель туруправления Хайнаня

Остров Хайнань всё активнее превращается в одно из ключевых направлений для российских туристов, сочетая пляжный отдых, насыщенную культурную программу и расширяющийся сектор лечебно-оздоровительных услуг. Сегодня регион делает заметную ставку на медицинский туризм, привлекая путешественников современными клиниками, уникальными процедурами и высокой доступностью медицинской инфраструктуры.

Фото: freepik.com

Хайнань как центр оздоровления

Остров давно рассматривается китайскими властями как перспективная зона для развития международных медицинских услуг. На фоне роста интереса к оздоровительным поездкам из России здесь создаётся комплексная система, объединяющая современные процедуры, восточные методики и комфортную туристическую среду.

Особое внимание привлекает Пилотная зона международного медицинского туризма Боао — первый в Китае объект такого масштаба, где гости могут пройти диагностику, получить лечение, пройти восстановительные и реабилитационные программы.

Зона работает по особым правилам: здесь разрешены технологии и препараты, ещё не внедрённые на территории всего Китая, что делает направление уникальным для зарубежных туристов.

В Хайкоу и Санье принимают иностранных гостей государственные медицинские центры, а среди оздоровительных учреждений популярностью пользуются клиники традиционной китайской медицины.

Местные специалисты применяют персонализированные программы реабилитации, иглоукалывание, массажные техники, фитотерапию и сбалансированные терапевтические комплексы.

"Крайне важно, чтобы посетители ориентировались на официально одобренные оздоровительные центры, имеющие надежную репутацию и подтвержденный опыт работы", — отметил представитель Управления по туризму Хайнаня Сунь Ши.

Что ждёт туристов в ближайшие годы

По планам туротрасли острова, к пику сезона Хайнань рассчитывает принимать до 50 тысяч российских туристов ежемесячно. А летом 2025 года общий поток может превысить полмиллиона человек. На фоне растущего интереса власти активно расширяют инфраструктуру отдыха, добавляя новые курорты, магазины, зоны развлечений и медцентры.

С 11 ноября 2025 года доступен новый курорт "Чжунлю Чжулань", расположенный в бухте Чжиюэ. Он предлагает пляжи, активности для любителей серфинга и скейтбординга, а также современную гостиничную базу.

С 1 ноября действует обновлённая беспошлинная политика: лимит покупок — до 100 000 юаней в год на человека. Ассортимент DF-магазинов существенно расширен, что делает шопинг одним из ключевых мотивов посещения острова.

Сравнение направлений Хайнаня

Направление Особенности Для кого подходит Ялунвань Пляжи высокого уровня, премиальные отели Семьи, любители комфорта Дадунхай Активный отдых, водные виды спорта Молодёжь, активные туристы Саньявань Длинная пляжная линия, широкий выбор жилья Туристы с разным бюджетом Хайтанвань Современные курорты, торговые центры Ценители новых локаций

Как организовать поездку: пошаговое руководство

Выбор сезона. Лучшие месяцы — ноябрь-март, когда температура комфортна для пляжного и активного отдыха. Подбор размещения. Семьям подойдут отели Ялунваня, любителям городской среды — Саньявань и Дадунхай. Страховка с медицинским покрытием. Для посещения медцентров обязательна расширенная страховка; подойдут программы с оплатой лечения на месте. Выбор процедур. Для реабилитации — клиники в Боао, для ТКМ — центры Хайкоу и Саньи. Шопинг и таможенные правила. Следите за лимитом 100 000 юаней при покупке DF-товаров. Транспорт. Для перемещений удобны такси, аренда электробайков и междугородние автобусы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Обращение в нелицензированную клинику

• риск некорректного лечения →

• выбирайте учреждения из официальных списков Управления по туризму.

Экономия на страховке

• невозможность покрытия дорогостоящих процедур →

• используйте полисы с покрытием от 30 000 долларов.

Покупка экскурсий на улице

• переплата или некачественная услуга →

• выбирайте сертифицированные туркомпании при отелях.

А что если планировать поездку с упором на медицину

Туристы всё чаще комбинируют SPA-отдых, диагностику и лёгкие восстановительные программы. Хайнань предлагает пакеты, включающие проживание, консультации специалистов и оздоровительные процедуры. Это удобно тем, кто хочет совместить отпуск с реальной пользой для здоровья.

Плюсы и минусы Хайнаня

Плюсы Минусы круглогодичный пляжный сезон высокая загрузка в зимний период развитая мединфраструктура сложность выбора среди множества клиник доступ к ТКМ стоимость некоторых услуг выше, чем в материковом Китае расширенная беспошлинная зона необходимость внимательного изучения страховых условий удобная логистика быстрый рост цен в популярных районах

FAQ

Сколько стоит отдых на Хайнане?

Бюджет поездки от 120-150 тыс. рублей на человека за неделю при размещении в комфортном отеле.

Как выбрать медцентр?

Лучше ориентироваться на учреждения в Боао, а также крупные клиники Хайкоу и Саньи. Проверяйте лицензии.

Чем Хайнань отличается от других пляжных направлений?

Это сочетание тропиков, медицины и китайской культуры — уникальный микс, которого нет ни в Таиланде, ни во Вьетнаме.

Мифы и правда

Миф: Традиционная китайская медицина — это только травы.

Правда: Это комплекс, включающий физиотерапию, массажи, иглоукалывание и индивидуальные программы восстановления.

Миф: На Хайнане слишком дорого.

Правда: Цены выше, чем в ЮВА, но ниже, чем на европейских курортах премиум-уровня.

Миф: Медицинские услуги доступны только китайцам.

Правда: Иностранцев принимают официально, в т. ч. по английским и русскоязычным программам.

Интересные факты

Хайнань — единственный тропический остров Китая. В Боао работают десятки клиник, подключённых к международным центрам исследований. Остров считается одной из "чистейших" зон Китая по уровню экологии.

Исторический контекст

1988 — Хайнань становится отдельной провинцией. 2013 — запускается проект Боао как зоны медицинского туризма. 2020-е — остров активно развивается как международный курорт с беспошлинной торговлей.