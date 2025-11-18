Столица Греции получила почти идеальный балл и обошла все главные мегаполисы Европы

Афины снова напомнили, почему остаются одним из самых приятных городов для путешественников, предпочитающих ходить пешком. Новое исследование Accor показало, что столица Греции стала абсолютным лидером по удобству прогулок и доступности транспорта, набрав почти идеальный балл.
На фоне перегруженных мегаполисов Европы Афины неожиданно оказались эталоном городской среды, где можно обойти главные достопримечательности буквально за один день — и пешком, и с помощью трамваев, метро или поездов.
Эксперты Accor оценивали города по доле пешеходных зон, удобству транспорта, стоимости проезда и расстояниям между ключевыми объектами. Афины удивили сочетанием древности и современной логистики. Пешеходная зона вокруг Акрополя стала настоящей "артерией" города, откуда легко попасть в Плаку, Монастираки или Псири. Отсюда же можно пересесть на трамвай и выйти на побережье или доехать до аэропорта на метро.
Город занял 99,75 из 100 баллов, получив один из самых высоких рейтингов доступности транспорта — 97%.
На втором месте расположился Мюнхен, где пешие маршруты сочетаются с удобными переходами метро. Третье место у Лиссабона, который получил единственный 100%-й показатель разнообразия транспорта.
|Город
|Основной плюс
|Балл Accor
|Удобство транспорта
|Особенность
|Афины
|Большие пешеходные зоны
|99,75
|97%
|Трамвай до моря, метро в аэропорт
|Мюнхен
|Простая навигация
|97,7
|94%
|Удобное соединение аэропорта и центра
|Лиссабон
|Максимальное разнообразие транспорта
|91,28
|100%
|Трамваи, метро, поезда, паромы
|София
|Низкая стоимость проезда
|88,16
|90%
|Суточный проездной ≈ 160 руб.
|Гамбург
|Большие пешеходные зоны
|87,12
|92%
|Много маршрутов без транспорта
Начните утро с подъёма на холм Филиопаппу — отличный вид на Акрополь без толп.
Спуститесь к пешеходной Дионисиу Ареопагиту и дойдите до Парфенона.
После Акрополя загляните в район Анафиотика — один из самых фотогеничных уголков города.
Пообедайте в Плаке или на Монастираки.
Вечером поезжайте на трамвае №5 к морю и встречайте закат на набережной Фалиро.
Вернитесь на метро — линии работают до позднего вечера.
Вы приехали всего на один день.
Тогда лучше взять маршрут "Акрополь — Плака — Монастираки — Псири". Это самый насыщенный район, где почти все ключевые объекты находятся в пределах 15-20 минут пешком друг от друга.
|Плюсы
|Минусы
|Большие пешеходные зоны
|Летом очень жарко
|Прямое метро из аэропорта
|На окраинах тротуары иногда узкие
|Исторический центр компактный
|На холмы подниматься тяжело в жару
|Много парков и обзорных точек
|Толпы в высокий сезон
Где лучше селиться, если хочешь гулять пешком?
В районах Кукаки, Плака, Синтагма или Псири — всё рядом.
Сколько стоит общественный транспорт?
Билет на 90 минут ≈ 55-60 рублей, суточный — около 160-170 рублей.
Какой район самый живописный?
Анафиотика — это кусочек кикладской деревни под Акрополем.
Пешеходная зона вокруг Акрополя — одна из крупнейших в Европе.
Метро Афин строили с археологами: каждый найденный артефакт отправляли в музей.
На холме Ликавит есть капелла, откуда видны все районы города.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.