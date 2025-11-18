Столица Греции получила почти идеальный балл и обошла все главные мегаполисы Европы

Лидером по удобству прогулок признали Афины аналитики Accor

Афины снова напомнили, почему остаются одним из самых приятных городов для путешественников, предпочитающих ходить пешком. Новое исследование Accor показало, что столица Греции стала абсолютным лидером по удобству прогулок и доступности транспорта, набрав почти идеальный балл.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Hagedorn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Греция

На фоне перегруженных мегаполисов Европы Афины неожиданно оказались эталоном городской среды, где можно обойти главные достопримечательности буквально за один день — и пешком, и с помощью трамваев, метро или поездов.

Почему Афины стали первыми в рейтинге

Эксперты Accor оценивали города по доле пешеходных зон, удобству транспорта, стоимости проезда и расстояниям между ключевыми объектами. Афины удивили сочетанием древности и современной логистики. Пешеходная зона вокруг Акрополя стала настоящей "артерией" города, откуда легко попасть в Плаку, Монастираки или Псири. Отсюда же можно пересесть на трамвай и выйти на побережье или доехать до аэропорта на метро.

Город занял 99,75 из 100 баллов, получив один из самых высоких рейтингов доступности транспорта — 97%.

На втором месте расположился Мюнхен, где пешие маршруты сочетаются с удобными переходами метро. Третье место у Лиссабона, который получил единственный 100%-й показатель разнообразия транспорта.

Основные различия городов

Город Основной плюс Балл Accor Удобство транспорта Особенность Афины Большие пешеходные зоны 99,75 97% Трамвай до моря, метро в аэропорт Мюнхен Простая навигация 97,7 94% Удобное соединение аэропорта и центра Лиссабон Максимальное разнообразие транспорта 91,28 100% Трамваи, метро, поезда, паромы София Низкая стоимость проезда 88,16 90% Суточный проездной ≈ 160 руб. Гамбург Большие пешеходные зоны 87,12 92% Много маршрутов без транспорта

Как организовать идеальный пеший день в Афинах (HowTo)

Начните утро с подъёма на холм Филиопаппу — отличный вид на Акрополь без толп. Спуститесь к пешеходной Дионисиу Ареопагиту и дойдите до Парфенона. После Акрополя загляните в район Анафиотика — один из самых фотогеничных уголков города. Пообедайте в Плаке или на Монастираки. Вечером поезжайте на трамвае №5 к морю и встречайте закат на набережной Фалиро. Вернитесь на метро — линии работают до позднего вечера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться ездить по Афинам на авто.

Последствие: пробки, поиск парковки, штрафы.

Альтернатива: трамвай + метро (суточный билет стоит дешевле парковки в центре).

Последствие: плохой сон.

Альтернатива: отели в Кукаки — тихо и рядом с Акрополем.

А что если…

Вы приехали всего на один день.

Тогда лучше взять маршрут "Акрополь — Плака — Монастираки — Псири". Это самый насыщенный район, где почти все ключевые объекты находятся в пределах 15-20 минут пешком друг от друга.

Плюсы и минусы Афин для пешеходов

Плюсы Минусы Большие пешеходные зоны Летом очень жарко Прямое метро из аэропорта На окраинах тротуары иногда узкие Исторический центр компактный На холмы подниматься тяжело в жару Много парков и обзорных точек Толпы в высокий сезон

FAQ

Где лучше селиться, если хочешь гулять пешком?

В районах Кукаки, Плака, Синтагма или Псири — всё рядом.

Сколько стоит общественный транспорт?

Билет на 90 минут ≈ 55-60 рублей, суточный — около 160-170 рублей.

Какой район самый живописный?

Анафиотика — это кусочек кикладской деревни под Акрополем.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: "В Афинах сложно ориентироваться".

Правда: центральные районы просты и логичны, почти все знаковые места соединены пешеходными маршрутами.

Правда: метро современное, трамваи удобные, большинство табло — на английском.

Три интересных факта

Пешеходная зона вокруг Акрополя — одна из крупнейших в Европе. Метро Афин строили с археологами: каждый найденный артефакт отправляли в музей. На холме Ликавит есть капелла, откуда видны все районы города.

Исторический контекст

В 1980–1990-е в Афинах начались первые масштабные пешеходные проекты.

К Олимпийским играм 2004 город получил новую транспортную сеть.

После 2020 года в центре появились "зелёные маршруты" и новые зоны отдыха.