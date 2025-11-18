Курортный рай избавляется от лишних нулей: туристам предстоит перестроиться на новую систему

Путешественники, которые привыкли ощущать себя "миллионерами" по прилёте на Бали, скоро могут с этим попрощаться. Индонезия готовится к масштабной финансовой реформе — деноминации рупии. Для тех, кто регулярно посещает страну, это станет заметным, но, скорее, удобным изменением: исчезнут пачки банкнот с длинными рядами нулей, а расчёты станут понятнее и спокойнее.
Правительство Индонезии давно обсуждало необходимость упрощения системы денежных расчётов. В повседневной торговле, где ценники часто исчисляются десятками тысяч рупий, легко допустить ошибку. Деноминация призвана решить несколько задач одновременно: сделать расчёты прозрачнее, уменьшить вероятность путаницы и усложнить работу мошенникам, которые зарабатывают на разнице в курсах и ловких манипуляциях с пачками банкнот.
После изменения номиналов существующие купюры уменьшат значение ровно в тысячу раз. Так, 100 000 рупий превратятся в 100, а 1 000 — в 1. При этом реальная стоимость валюты останется прежней: стоимость еды, транспорта и жилья просто будет обозначаться меньшими цифрами.
Процесс планируется завершить примерно к 2027 году, а 2026-й станет, вероятно, последним годом "миллионных" расчётов для туристов.
На Бали схема с подменой части выданных купюр действует давно. Туристу демонстрируют правильную сумму и пересчитывают её вслух, но как только внимание отвлекается на подпись квитанции, кассир быстро "прячет" несколько банкнот. Многие путешественники замечают недостачу уже вне обменника, когда доказать что-то становится почти невозможно.
Основное правило, которое спасает от подобных ситуаций, простое: пересчитывать деньги именно в тот момент, когда они оказались в ваших руках.
Уровень расходов здесь остаётся умеренным. Туристы могут подобрать подходящий бюджет под любой формат отдыха — от скромного гестхауса до виллы у океана.
• Еда:
Уличные блюда вроде наси горенг стоят 15 000-30 000 рупий (1-2 доллара).
В обычных кафе — 50 000-150 000 рупий (3-10 долларов).
В ресторанах премиум-класса цены ощутимо выше.
• Транспорт:
Аренда байка — 50 000-70 000 рупий в день.
Такси и сервисы Gojek/Grab — один из самых удобных вариантов передвижения.
• Жильё:
Хостелы — от 100 000 рупий.
Отели — от 300 000 рупий.
Виллы — от 1 000 000 рупий в сутки.
• Услуги и развлечения:
Массаж — от 100 000 рупий.
Аренда доски для серфинга — от 50 000 рупий в час.
Экскурсии — от 300 000 рупий и выше.
После деноминации эти же цены будут обозначены меньшими цифрами — ориентироваться станет проще, а риск ошибки при оплате снизится.
|Старый номинал
|Новый номинал
|Что изменится
|1 000 рупий
|1 рупия
|Уменьшится запись цены
|10 000 рупий
|10 рупий
|Реальная стоимость сохранится
|50 000 рупий
|50 рупий
|Расчёты станут быстрее
|100 000 рупий
|100 рупий
|Меньше риска для туристов при обмене
Пересчитывайте деньги сами, желательно два раза — сразу и перед выходом из обменника.
Сравнивайте курс с несколькими пунктами рядом — слишком выгодный почти всегда скрывает подвох.
Используйте электронные платежи, если позволяют условия поездки: карты и приложения Gojek/Grab.
Сохраняйте чеки, особенно если оплата крупная или привязана к бронированию жилья.
Если реформу перенесут, туристам ещё пару лет придётся помнить, что "миллион" рупий — это всего лишь 60-70 долларов, а обед из двух блюд может стоить "150 тысяч". С другой стороны, психологический эффект крупных сумм давно стал частью туристического фольклора, и некоторые путешественники даже будут скучать по ощущению "богатства".
|Плюсы
|Минусы
|Удобство расчётов
|Период адаптации для продавцов и туристов
|Уменьшение мошенничества
|Замена купюр потребует времени
|Понятные ценники
|Возможны временные сбои на рынке
|Лучшая финансовая прозрачность
|Старые и новые купюры будут ходить параллельно
Станет ли отдых на Бали дешевле после деноминации?
Нет. Меняются только номиналы, цены останутся прежними в реальной стоимости.
Какие деньги будут принимать в переходный период?
И старые, и новые купюры — это стандартная практика.
Что лучше для обмена: наличные или карта?
Безопаснее карта, но курс у банков может отличаться. Для наличных выбирайте официальные обменники.
Миф: после реформы всё подорожает.
Правда: покупательная способность рупии не изменится.
Миф: деноминация нужна, чтобы скрыть инфляцию.
Правда: цель — упростить расчёты и устранить ошибки.
