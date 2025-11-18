Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильная подготовка газона к зиме: шаги по уходу и стрижке
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Нехватка воды повышает риск тромбозов и инфарктов — терапевт Чернышова
Уехавший из России музыкант Кортнев заявил о мечте собрать стадион
Витамин D ниже 30 нг/мл повышает риск травм — врачи
Частый лай собак связан со стрессом и тревогой — зоопсихолог Наталья Кир
Частоту замены масла не стоит привязывать только к километражу, отметил автоэксперт
Менять мир к лучшему: Роза Хутор поддержит юных экологов Сочи
Польша объявила о подготовке к возможному нападению

Турция задыхается под своим же солнцем: туристам намекают на перемены, о которых пока говорят вполголоса

Падение рентабельности турецких отелей зафиксировали аналитики
5:58
Туризм

Турецкая туристическая отрасль вступает в период, который многие специалисты называют одним из самых тревожных за последние годы. На фоне обесценивания лиры, почти непрерывной инфляции и роста внутренних затрат сектор оказался в положении, где привычные механизмы перестали работать. Гостиничный бизнес все чаще говорит о снижении маржинальности, сокращении спроса и невозможности поддерживать прежнее качество услуг при существующих расходах.

Турецкий флга
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Турецкий флга

Что происходит в отрасли сейчас

Главной проблемой турецкого туризма стало расхождение валютных потоков. Отели продолжают принимать оплату в евро и долларах, но большая часть расходов — зарплаты, коммунальные услуги, продукты, инвентарь, ремонт — привязаны к лире. При этом курс искусственно удерживается, что разрушает экономическую модель.

"Доходы поступают в иностранной валюте, расходы — в турецких лирах, но обменный курс подавляется; это неустойчиво", — заявил президент ETİK Мехмет Ишлер.

Отели вынуждены поднимать цены ради выживания, но одновременно теряют конкурентное преимущество. Даже те путешественники, которые годами выбирали Турцию, замечают, что отпуск здесь стал заметно дороже.

Почему ситуация считается критической

По данным отрасли, прибыльность гостиниц, которая еще в 2021 году достигала около 20%, сейчас в отдельных регионах опустилась до 4-5%. На фоне инфляции, доходящей до 60%, это фактически означает нулевую доходность.

"Мы несем значительные потери прибыльности", — подчеркнул Мехмет Ишлер, комментируя текущее положение.

На фоне высокой стоимости отдыха туристы переориентируются на другие направления. Египет, Греция, Болгария — все эти страны стали популярны у тех, кто ищет "тот же уровень, но дешевле".

Особенно заметно снижение спроса среди россиян и немцев — двух крупнейших рынков для Турции.

Сравнение направлений

Направление Средний рост цен 2022-2024 Конкурентные преимущества Основные минусы
Турция +70-120% Большой выбор отелей, "всё включено", тепло круглый год Резкий рост цен, инфляция, снижение рентабельности
Египет +15-25% Стабильные цены, развитая система all inclusive Сезонность, меньший выбор премиальных отелей
Греция/Кипр +10-20% Европейский сервис, предсказуемость Дороже перелеты, нет массового all inclusive

Как туристу выбирать направление

  1. Определить бюджет и сравнить стоимость недельного отдыха в Египте, Турции и Греции.

  2. Проверить условия в турагентствах и на сайтах отелей — иногда прямое бронирование выгоднее.

  3. Учитывать дополнительные траты: экскурсии, питание вне отеля, трансферы.

  4. Проверять рейтинг отелей: в Турции последние два года качество сильно колеблется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Покупать тур в Турцию вслепую летом → риск получить завышенную цену и слабый сервис → рассмотреть Египет или Тунис.

  2. Бронировать отель с низким рейтингом → плохая кухня, очереди, экономия на персонале → выбирать 4-5* с оценкой от 8.5.

  3. Планировать поездку без анализа валютных рисков → итоговая стоимость может вырасти → выбирать направление с фиксированными тарифами.

А что если ситуация не изменится

Если курс продолжит удерживаться искусственно, эксперты прогнозируют:

  • Массовое сокращение персонала в отелях
  • Закрытие мелких гостиниц
  • Снижение интереса инвесторов
  • Переориентацию туристов на альтернативные страны

Именно поэтому звучат прогнозы, что 2026 год станет "годом разочарований" для туризма.

Плюсы и минусы отдыха в Турции сейчас

Плюсы Минусы
Большой выбор курортов Высокие цены на отели и питание
Привычный сервис all inclusive Снижение качества обслуживания
Тёплый климат Непредсказуемая экономическая ситуация
Богатая экскурсионная база Уменьшение рентабельности отрасли

FAQ

Почему Турция дорожает?

Из-за инфляции, роста внутренних цен и нестабильности лиры.

Что сейчас выгоднее — Турция или Египет?

При одинаковом бюджете Египет в среднем предлагает более высокий уровень сервиса.

Стоит ли ждать падения цен?

Только если экономическая политика будет изменена. Пока тенденция — рост.

Мифы и правда

Миф: Турция подняла цены из жадности.
Правда: Отели вынуждены компенсировать внутренние расходы, которые растут быстрее доходов в валюте.

Миф: Турецкий туризм стабилен и не боится кризисов.
Правда: Рентабельность отрасли сейчас минимальна.

3 факта о текущем сезоне

  • В Анталии стоимость проживания выросла почти вдвое за два года.
  • Спрос со стороны турецких туристов упал — они массово уезжают в Болгарию и Албанию.
  • Инвестиции в новые гостиницы практически остановились.

Исторический контекст

  • 2021: восстановление после пандемии, быстрый рост турпотока.
  • 2022: инфляция превышает 85%, первый удар по сектору.
  • 2023-2024: удержание курса лиры, замедление инвестиций.
  • 2025: критическое снижение рентабельности.
Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Популярное
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим

Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.

Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Джобс утвердил дизайн калькулятора за 10 минут — Энди Герцфельд Игорь Буккер Армения заняла 4-е место в индексе милитаризации — Брюссельский центр конфликтов Андрей Николаев Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ Любовь Степушова
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
В Амазонии появилась стая, перед которой отступают кайманы и анаконды: хищник меняет законы рек
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
Армения заняла 4-е место в индексе милитаризации — Брюссельский центр конфликтов
Витамин D ниже 30 нг/мл повышает риск травм — врачи
Частоту замены масла не стоит привязывать только к километражу, отметил автоэксперт
Частый лай собак связан со стрессом и тревогой — зоопсихолог Наталья Кир
Менять мир к лучшему: Роза Хутор поддержит юных экологов Сочи
Формировать сбережения нужно с первого заработка — эксперт Никитина
Польша объявила о подготовке к возможному нападению
Киркоров пропустит новогодние концерты – заявление главы ФПБК
Финляндия, страна с идеальными направлениями для отдыха по данным туроператоров
Связь солёных полуфабрикатов с утренним давлением выявили диетологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.