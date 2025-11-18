Туристы пьют то, что не стоит пить: подделки на курортах становятся смертельно опасными

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:37
Туризм

 

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Российские путешественники всё чаще сталкиваются с тем, что привычные правила безопасности в поездках требуют пересмотра. Даже в странах, которые кажутся благополучными и знакомыми, важно внимательно относиться к тому, что вы пьёте — особенно если речь идёт об алкоголе непонятного происхождения.

Поводом для разговора стали новые рекомендации Министерства иностранных дел Великобритании: оно обновило перечень государств, где туристам стоит опасаться возможного отравления спиртным. И хотя часть решений выглядит политически мотивированной, само предупреждение остаётся актуальным — случаи метанольных отравлений происходят в разных регионах мира каждый год.

Почему британские власти обновили список стран риска

Расширенный перечень включает Таиланд, Лаос, Вьетнам, Эквадор, Кению, Японию, Мексику, Нигерию, Перу, Уганду и Россию. Формальный повод — рост числа инцидентов, связанных с употреблением незаконного, разбавленного или поддельного алкоголя. Опасность реальна: в Лаосе трагедия унесла жизни шести туристов, а эксперты подчёркивают, что метанол способен вызвать необратимые последствия буквально за часы.

По данным токсикологов, этот технический спирт опасен даже в малых дозах: он поражает зрительный нерв, вызывает тяжелую интоксикацию и может стать причиной смерти, если медпомощь оказана поздно. Именно поэтому предупреждения, которые касаются риска отравления суррогатным алкоголем, важны для любых путешественников — не только британских.

Главное правило: не пить всё подряд

Чтобы снизить риски, туристы должны внимательнее относиться к тому, что им предлагают в барах, отелях и уличных лавках. Отдельные страны не регулируют рынок алкоголя так строго, как европейские государства, что создаёт пространство для подделок.

"Самый безопасный подход – пить только из запечатанных бутылок, избегать бесплатных или немаркированных напитков и никогда не оставлять свой напиток без присмотра", — отметила специалист по туристическому страхованию MoneySuperMarket Алисия Хемпстед.

Этот совет универсален и подходит для отдыха в любой стране.

Признаки, по которым можно заметить подделку

Туристу приходится ориентироваться на косвенные признаки, ведь метанол невозможно распознать по запаху или цвету. Но некоторые маркеры должны насторожить:

  1. Цена заметно ниже средней по рынку.

  2. Этикетка наклеена криво или напечатана некачественно.

  3. На бутылке отсутствует акцизная марка (если она обязательна).

  4. Пробка выглядит странно или будто вскрывалась.

  5. Напиток мутный или содержит осадок.

  6. Алкоголь покупают «с рук» или в сомнительном месте.

Эти сигналы — повод отказаться от покупки.

Таблица сравнения: безопасный алкоголь vs. сомнительный алкоголь

Критерий Безопасный вариант Подозрительный вариант
Место продажи Сертифицированные магазины, бары, duty free Уличные киоски, пляжные торговцы
Упаковка Чистая, целая, качественная печать Смятая, кривые наклейки
Цена Обычная рыночная Сильно заниженная
Условия хранения Холодильники, стеллажи Нагретое солнцем пространство
Доступ к напитку Вы открываете сами Открывают без вас

Как действовать, если вы почувствовали симптомы

Метанольное отравление развивается быстро. Важно знать, как выглядит начало интоксикации:

  • Затуманенное зрение или «сетка» перед глазами
  • Резкая слабость
  • Спутанное сознание
  • Рвота
  • Головокружение
  • Боли в животе
  • Нарушение дыхания

При подобных симптомах нужно срочно обращаться за медицинской помощью. В этом случае нельзя ждать, что «само пройдёт».

Советы шаг за шагом: как защитить себя в поездке

  1. Покупайте алкоголь только в лицензированных магазинах.

  2. Осматривайте бутылку перед тем, как открыть.

  3. Не принимайте напитки от незнакомцев.

  4. Не заказывайте «домашний ром» и «местную настойку», если нет уверенности в их происхождении.

  5. Следите за напитком в баре — не оставляйте его даже на минуту.

  6. Пейте умеренно и не смешивайте разные виды спиртного.

  7. Держите под рукой витамины и сорбенты — стандартный тревел-набор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка алкоголя на улице.
    Последствие: высокий риск подделки.
    Альтернатива: duty free или сетевой супермаркет.

  • Ошибка: принятие напитков от незнакомцев.
    Последствие: риск подмешанных веществ.
    Альтернатива: заказывайте напиток сами.

  • Ошибка: игнорирование плохого самочувствия.
    Последствие: позднее лечение, опасные осложнения.
    Альтернатива: сразу обращаться к врачу или звонить в страховую.

А что если неприятность случится за границей

Хорошая страховка — обязательный элемент путешествия. Большинство страховок покрывают случаи алкогольного отравления, если оно не связано с нарушением местных законов. Путешественнику важно:

  • Сохранить упаковку подозрительного напитка
  • Сфотографировать место покупки
  • Как можно быстрее обратиться в страховую службу

Медицинские центры в туристических зонах обычно знакомы с такими ситуациями и действуют быстро.

Плюсы и минусы покупок алкоголя в разных местах

Место Плюсы Минусы
Duty free Качество, проверенная продукция Более высокая цена
Супермаркет Контроль качества, выбор Риск подделок ниже, но всё же есть
Бар отеля Дополнительный контроль персонала Цена выше, чем в магазине
Уличные торговцы Низкая стоимость Максимальный риск

FAQ

Как выбрать безопасный алкоголь в путешествии?
Покупайте только в лицензированных магазинах, избегайте подозрительных продавцов и проверяйте упаковку.

Что делать, если уже стало плохо?
Немедленно вызвать врача. Метанольное отравление опасно задержками.

Можно ли обезопасить себя заранее?
Да — проверенная страховка, умеренность и внимательность снижают риски почти до нуля.

Мифы и правда

Миф: Метанол можно определить по запаху.
Правда: Он не имеет запаха и вкуса.

Миф: Дешёвый алкоголь всегда плохой.
Правда: Не всегда — но именно низкая цена чаще всего указывает на подделку.

Миф: Домашний алкоголь на курортах безопасен.
Правда: Наоборот: он часто делается вне контроля качества.

3 факта о метаноле

  1. Метанол даже в малых дозах разрушает зрительный нерв.

  2. Смертельная доза меньше рюмки.

  3. Симптомы могут наступить спустя 12–24 часа.

Исторический контекст: крупные случаи метанольных отравлений

  1. Лаос — гибель шести туристов в 2024 году.

  2. Индонезия — более 100 отравлений за последние годы.

  3. Чехия — крупный алкогольный скандал с массовыми смертями в 2012 году.

Эти инциденты напоминают: риск существует в любой стране, и осторожность должна быть частью культуры путешествий.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
