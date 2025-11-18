Популярные курорты трещат по швам: новые туристические хиты подошли к пределу возможностей

Новые туристические хиты, которые в последние годы стремительно набирают популярность, могут оказаться жертвами собственного успеха. Об этом рассказывает издание Турпром, опираясь на анализ немецкого специалиста по туризму Морица Линднера. Его исследование показывает: мировая карта путешествий меняется быстрее, чем страны успевают строить инфраструктуру, а отдельные регионы уже близки к пределу возможностей.
По данным Всемирной туристской организации ООН, международные потоки снова достигли уровней до пандемии. Но распределяются они неравномерно: это создаёт давление на города, побережья и природные зоны. Как сообщается в исследовании Evaneos и Roland Berger, индекс чрезмерного туризма позволяет оценить состояние 70 крупнейших направлений по шкале от 1 до 5. Максимально уязвимые страны получают от 24 до 28% ВВП за счёт туризма, а плотность достигает 240 человек на квадратный километр.
Именно такие показатели в ближайшие годы могут привести к ограничению доступа для иностранцев, росту налогов или пересмотру туристической стратегии.
Аналитики фиксируют у Вьетнама индекс 3,0 — один из самых высоких в мире. За год страну посетили 17,5 млн иностранных гостей, а вместе с внутренним турпотоком — 127,5 млн путешественников. Линднер подчёркивает: в стране стремительно растёт сегмент люксовых отелей, а легендарная бухта Халонг принимает до 6 млн человек ежегодно. Перегрузка морских маршрутов уже наносит вред экосистеме.
При этом в стране остаются "тихие уголки" — старинный Хюэ или маленькие города к югу от Хойана. Они пока не испытывают давления массовых экскурсий.
Марокко возглавляет рейтинг уязвимости — индекс 3,1. В 2024 году страну посетили 17,4 млн человек. Линднер указывает, что развитие аэропортов и курортных зон стимулирует турпоток, но за пределами крупных городов страна остаётся бедной. Результат — рост цен, дефицит жилья и давление на водные ресурсы. В Марракеше и Фесе уже появляются первые признаки перенаселённости.
При этом Линднер считает, что путешественнику всё ещё доступна подлинная культура страны, особенно в районах, находящихся вдали от побережья.
Исландия имеет индекс 2,9 — высокий, но ниже, чем у стран Южной Азии и Африки. Однако именно она показывает самую высокую плотность туристов: 5,2 гостей на одного жителя. За год страну посетили 2,3 млн человек.
Линднер обращает внимание, что интерес растёт из-за активного маркетинга и доступных перелётов через Европу. Власти уже повышают туристический налог: отели обязаны платить 600 крон за номер, круизные пассажиры — 1000 крон.
Северные и восточные регионы пока остаются менее загруженными и подходят для спокойных маршрутов.
Индекс Египта — 2,7. Сюда регулярно приезжают около 15,78 млн туристов. Массовый туризм сформировал Хургаду и Шарм-эль-Шейх десятилетия назад, но сейчас растёт интерес к историческим маршрутам: Луксор, Каир, древние храмы Верхнего Египта.
Линднер подчёркивает, что страна зависит от валютной выручки, поэтому ограничивать турпоток власти не планируют. В менее развитых регионах путешествовать сложнее, но именно там можно увидеть "нетронутый" Египет.
Албания за год приняла 11,7 млн гостей — прирост более чем на 15%. Туристы ищут тишину и низкие цены, которых всё меньше на раскрученных курортах Хорватии и Черногории. Однако рост арендных ставок в Тиране (до 800 евро за квартиру) уже показывает: бум может иметь долгосрочные последствия.
Линднер прогнозирует, что Албания пройдёт путь соседних Балканских стран — от "бюджетной жемчужины" до высококонкурентного рынка.
|Страна
|Индекс риска
|Рост турпотока
|Основная проблема
|Потенциал для "тихого" отдыха
|Вьетнам
|3,0
|+39,5%
|Перегрузка бухты Халонг
|Старый Хюэ, юг Хойана
|Марокко
|3,1
|+20%
|Дефицит воды, рост цен
|Центр страны, регион Касабланки
|Исландия
|2,9
|+2,2%
|Налоговая нагрузка, перенаселённость юга
|Север и восток
|Египет
|2,7
|+6%
|Перегруженные курорты
|Районы Верхнего Египта
|Албания
|растёт
|+15,2%
|Рост аренды
|Менее раскрученные побережья
Оцените сезонность: если страна перегружена летом — выбирайте межсезонье.
Изучите региональную карту: избегайте "топ-10" точек в путеводителях.
Сравните экологическую нагрузку: проверьте локальные ограничения.
Рассмотрите альтернативу рядом: многие регионы предлагают аналогичный климат и инфраструктуру.
Ориентируйтесь на длительность перелёта и бюджет — в пик сезона цены растут вдвое.
Есть подход, который выбирают опытные туристы: идти туда, куда пока не направились миллионы. В Албании это горные регионы. В Египте — оазисы и Нубия. В Исландии — северные рыбацкие поселки. В Марокко — берберские деревни Атласа. Такая стратегия снижает затраты, открывает доступ к локальному быту и минимизирует экологический след.
|Плюсы
|Минусы
|Развитая инфраструктура
|Рост цен
|Много готовых маршрутов
|Перенаселённость
|Лёгкость планирования
|Сезонные ограничения
|Большой выбор жилья
|Потеря аутентичности
1. Когда лучше ехать во Вьетнам?
В межсезонье — с февраля по апрель и с сентября по ноябрь.
2. Почему Исландия повышает туристический налог?
Чтобы компенсировать нагрузку на инфраструктуру и экологию.
3. Что выбрать в Египте помимо Хургады?
Луксор, Каир, Асуан — исторические маршруты менее перегружены.
Миф: массовый туризм опасен только для экологии.
Правда: он влияет и на рынок жилья, и на цены, и на доступность городских услуг.
Миф: если страна дешёвая — она останется такой.
Правда: как показывает Албания, бурный рост быстро меняет рынок.
Миф: перенаселённость есть только в Европе.
Правда: Вьетнам и Марокко демонстрируют обратное.
Исландия имеет самую высокую плотность туристов в мире — 5,2 на одного жителя.
Марокко увеличило турпоток на 20% всего за год.
Вьетнам за год прирос более чем на 39% иностранных гостей.
