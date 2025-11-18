Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Популярные курорты трещат по швам: новые туристические хиты подошли к пределу возможностей

Рост перегрузки туристических направлений выявили туристические аналитики
2:27
Туризм

Новые туристические хиты, которые в последние годы стремительно набирают популярность, могут оказаться жертвами собственного успеха. Об этом рассказывает издание Турпром, опираясь на анализ немецкого специалиста по туризму Морица Линднера. Его исследование показывает: мировая карта путешествий меняется быстрее, чем страны успевают строить инфраструктуру, а отдельные регионы уже близки к пределу возможностей.

пляж
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляж

Глобальная нагрузка на направления растёт

По данным Всемирной туристской организации ООН, международные потоки снова достигли уровней до пандемии. Но распределяются они неравномерно: это создаёт давление на города, побережья и природные зоны. Как сообщается в исследовании Evaneos и Roland Berger, индекс чрезмерного туризма позволяет оценить состояние 70 крупнейших направлений по шкале от 1 до 5. Максимально уязвимые страны получают от 24 до 28% ВВП за счёт туризма, а плотность достигает 240 человек на квадратный километр.

Именно такие показатели в ближайшие годы могут привести к ограничению доступа для иностранцев, росту налогов или пересмотру туристической стратегии.

Где риски самые высокие: топ-5 направлений

Вьетнам: курс на повторение судьбы Таиланда

Аналитики фиксируют у Вьетнама индекс 3,0 — один из самых высоких в мире. За год страну посетили 17,5 млн иностранных гостей, а вместе с внутренним турпотоком — 127,5 млн путешественников. Линднер подчёркивает: в стране стремительно растёт сегмент люксовых отелей, а легендарная бухта Халонг принимает до 6 млн человек ежегодно. Перегрузка морских маршрутов уже наносит вред экосистеме.

При этом в стране остаются "тихие уголки" — старинный Хюэ или маленькие города к югу от Хойана. Они пока не испытывают давления массовых экскурсий.

Марокко: страна между инфраструктурным ростом и бедностью

Марокко возглавляет рейтинг уязвимости — индекс 3,1. В 2024 году страну посетили 17,4 млн человек. Линднер указывает, что развитие аэропортов и курортных зон стимулирует турпоток, но за пределами крупных городов страна остаётся бедной. Результат — рост цен, дефицит жилья и давление на водные ресурсы. В Марракеше и Фесе уже появляются первые признаки перенаселённости.

При этом Линднер считает, что путешественнику всё ещё доступна подлинная культура страны, особенно в районах, находящихся вдали от побережья.

Исландия: от "скрытой жемчужины" до туристического мегахита

Исландия имеет индекс 2,9 — высокий, но ниже, чем у стран Южной Азии и Африки. Однако именно она показывает самую высокую плотность туристов: 5,2 гостей на одного жителя. За год страну посетили 2,3 млн человек.

Линднер обращает внимание, что интерес растёт из-за активного маркетинга и доступных перелётов через Европу. Власти уже повышают туристический налог: отели обязаны платить 600 крон за номер, круизные пассажиры — 1000 крон.

Северные и восточные регионы пока остаются менее загруженными и подходят для спокойных маршрутов.

Египет: классический пример "вечного массового направления"

Индекс Египта — 2,7. Сюда регулярно приезжают около 15,78 млн туристов. Массовый туризм сформировал Хургаду и Шарм-эль-Шейх десятилетия назад, но сейчас растёт интерес к историческим маршрутам: Луксор, Каир, древние храмы Верхнего Египта.

Линднер подчёркивает, что страна зависит от валютной выручки, поэтому ограничивать турпоток власти не планируют. В менее развитых регионах путешествовать сложнее, но именно там можно увидеть "нетронутый" Египет.

Албания: "новая Черногория" с быстрым ростом цен

Албания за год приняла 11,7 млн гостей — прирост более чем на 15%. Туристы ищут тишину и низкие цены, которых всё меньше на раскрученных курортах Хорватии и Черногории. Однако рост арендных ставок в Тиране (до 800 евро за квартиру) уже показывает: бум может иметь долгосрочные последствия.

Линднер прогнозирует, что Албания пройдёт путь соседних Балканских стран — от "бюджетной жемчужины" до высококонкурентного рынка.

Таблица сравнения направлений

Страна Индекс риска Рост турпотока Основная проблема Потенциал для "тихого" отдыха
Вьетнам 3,0 +39,5% Перегрузка бухты Халонг Старый Хюэ, юг Хойана
Марокко 3,1 +20% Дефицит воды, рост цен Центр страны, регион Касабланки
Исландия 2,9 +2,2% Налоговая нагрузка, перенаселённость юга Север и восток
Египет 2,7 +6% Перегруженные курорты Районы Верхнего Египта
Албания растёт +15,2% Рост аренды Менее раскрученные побережья

Как выбрать направление: пошаговое руководство

  1. Оцените сезонность: если страна перегружена летом — выбирайте межсезонье.

  2. Изучите региональную карту: избегайте "топ-10" точек в путеводителях.

  3. Сравните экологическую нагрузку: проверьте локальные ограничения.

  4. Рассмотрите альтернативу рядом: многие регионы предлагают аналогичный климат и инфраструктуру.

  5. Ориентируйтесь на длительность перелёта и бюджет — в пик сезона цены растут вдвое.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать в популярные точки в высокий сезон.
    Последствие: перенаселённость, очереди, рост цен.
    Альтернатива: март-апрель или октябрь-ноябрь для большинства направлений.
  • Ошибка: выбирать только самые известные курорты.
    Последствие: потеря подлинности, скученные туристические зоны.
    Альтернатива: вторые линии побережья или внутренние регионы.
  • Ошибка: игнорировать ограничения и местные налоги.
    Последствие: внезапные расходы.
    Альтернатива: заранее проверять налоговые ставки и правила въезда.

А что если… путешествовать вразрез тренду

Есть подход, который выбирают опытные туристы: идти туда, куда пока не направились миллионы. В Албании это горные регионы. В Египте — оазисы и Нубия. В Исландии — северные рыбацкие поселки. В Марокко — берберские деревни Атласа. Такая стратегия снижает затраты, открывает доступ к локальному быту и минимизирует экологический след.

Плюсы и минусы популярных направлений

Плюсы Минусы
Развитая инфраструктура Рост цен
Много готовых маршрутов Перенаселённость
Лёгкость планирования Сезонные ограничения
Большой выбор жилья Потеря аутентичности

FAQ

1. Когда лучше ехать во Вьетнам?
В межсезонье — с февраля по апрель и с сентября по ноябрь.

2. Почему Исландия повышает туристический налог?
Чтобы компенсировать нагрузку на инфраструктуру и экологию.

3. Что выбрать в Египте помимо Хургады?
Луксор, Каир, Асуан — исторические маршруты менее перегружены.

Мифы и правда

Миф: массовый туризм опасен только для экологии.
Правда: он влияет и на рынок жилья, и на цены, и на доступность городских услуг.

Миф: если страна дешёвая — она останется такой.
Правда: как показывает Албания, бурный рост быстро меняет рынок.

Миф: перенаселённость есть только в Европе.
Правда: Вьетнам и Марокко демонстрируют обратное.

Три факта

  1. Исландия имеет самую высокую плотность туристов в мире — 5,2 на одного жителя.

  2. Марокко увеличило турпоток на 20% всего за год.

  3. Вьетнам за год прирос более чем на 39% иностранных гостей.

Исторический контекст

  • Египет начал формировать массовый туризм ещё в 70-х годах прошлого века.
  • Исландия стала популярной после издания глобальных рейтингов "самых необычных стран".
  • Марокко — после резкого роста авиасообщения и бюджетных перевозчиков.
Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
