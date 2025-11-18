Отдых на райском курорте Индии привёл к потере денег — виной всему стал обычный QR-код

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
О росте онлайн-мошенничества предупредили туристические власти Кералы
8:26
Туризм

Керала давно стала одним из самых притягательных уголков Индии для тех, кто ищет тёплый океан, вкусную кухню, неторопливый ритм жизни и аюрведические практики. Но с ростом популярности региона изменился и характер рисков: всё чаще туристы сталкиваются с онлайн-мошенничеством при бронировании жилья.

индия
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
индия

Об этом предупреждает Общество туризма и гостеприимства штата Керала (KTM), заметив всплеск подобных случаев в период подготовки к высокому сезону.

Почему Керала сталкивается с волной мошенничества

В последние месяцы главные туристические точки штата — Кочи, Кумараком и их окрестности — оказались в центре внимания злоумышленников. Они используют простой, но результативный метод: связываются с гостем, который уже оформил бронирование, и под видом сотрудников отеля убеждают внести предоплату. Для достоверности злоумышленники присылают поддельные удостоверения и ведут переписку так, будто действительно работают в гостинице.

"Несколько туристов пожаловались на то, что потеряли огромные суммы. Это побудило нас (KTM) выступить с предупреждением", — заявил президент KTM Хосе Прадип.

По информации организации, мошенники активно используют QR-коды и платёжные ссылки. Если турист отказывается переводить деньги, в ход идут угрозы: отмена брони, повышение стоимости номера или отказ в заселении. Чаще всего схема нацелена на гостей из других стран — в том числе россиян.

Как работают мошенники: основные схемы

В основе большинства случаев лежит одинаковый сценарий: человек получает звонок или сообщение якобы от администратора отеля. Затем ему сообщают о "проблеме" — например, о необходимости срочной доплаты или подтверждения бронирования. Давление, тревожные формулировки и ощущение срочности — привычный инструментарий таких схем.

Мошенники нередко используют логотипы отелей, имена реальных сотрудников и убедительные электронные письма. Турист, увлечённый подготовкой к поездке, редко ожидает подвоха, поэтому вероятность ошибки возрастает. Особенно если речь идёт о популярных курортах с высоким загрузом в сезон.

Такие ситуации становятся частыми именно зимой: поток путешественников увеличивается, а спрос на жильё в Керале стабильно растёт. Это создаёт простор для обмана, которому подвержены как самостоятельные туристы, так и путешественники, бронирующие жильё через малоизвестные сайты.

Отличаем липу от правды

Критерий Официальные сайты и проверенные сервисы Объявления мошенников
Способ оплаты Безопасные платёжные системы QR-коды, личные переводы, сомнительные ссылки
Подтверждение Автоматическое, с документами Нечёткие сообщения, отсутствие гарантий
Возврат средств В рамках правил сервиса Почти невозможен
Риск мошенничества Минимальный Высокий

Как избежать обмана

  1. Выбирайте только проверенные платформы для бронирования — крупные агрегаторы или официальные сайты отелей.

  2. Проверяйте адрес сайта: мошенники часто копируют дизайн популярных сервисов.

  3. Не переходите по ссылкам, полученным в мессенджерах или SMS.

  4. Сохраняйте переписку и подтверждения брони.

  5. Если поступил странный звонок — перезвоните в отель по номеру, указанному на официальной странице.

  6. Не сообщайте данные паспорта и банковских карт в незащищённых чатах.

  7. Не сканируйте QR-коды, если не уверены в источнике.

А что если мошенники всё-таки связались

Если вы получили подозрительное сообщение, главное — сохранять спокойствие. Чаще всего злоумышленники пытаются создать ощущение срочности и давления. Лучшее решение — оборвать диалог и связаться с отелем напрямую. Если звонок исходит от реального сотрудника, он подтвердит информацию. Если нет — ситуация сразу станет ясной.

При фактической потере денег необходимо обратиться в полицию Индии или России (в зависимости от обстоятельств), а также уведомить администрацию гостиницы. Многие отели помогают клиентам фиксировать мошеннические действия.

Разоблачение мифов о бронировании отелей

Миф: мошенники атакуют только тех, кто бронирует через новые сайты.
Правда: злоумышленники чаще всего связываются с теми, кто уже оформил бронь — данные можно получить незаконным способом.

Миф: QR-код всегда безопасен.
Правда: мошенники активно используют поддельные QR-коды для хищения средств.

Миф: отели Индии сами требуют доплат перед заселением.
Правда: официальные гостиницы так не работают. Все платежи проходят только через подтверждённые каналы.

Интересные факты о Керале

  1. Это один из наиболее "зелёных" регионов Индии: треть территории покрыта кокосовыми пальмами.

  2. Штат называют "страной богов" за необычное сочетание религий и древней архитектуры.

  3. Аюрведа здесь не туристическая прихоть, а часть системы здравоохранения.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
