Гидрокостюм превращает человека в яркий поплавок: где попробовать самое необычное зимнее развлечение

Айс-флоатинг называют одним из самых выразительных северных впечатлений последних лет. Для многих путешественников это не просто эксперимент с холодом, а возможность увидеть знакомый мир иначе: лёд, море, звук ветра и ощущение собственной защищённости создают редкую атмосферу доверия к природе.
Погружение происходит в гидрокостюме, поэтому тело не получает шокового охлаждения — вместо экстремального испытания человек попадает в состояние мягкой невесомости.
Основой практики является плавание среди льдин в специальном костюме, разработанном для спасателей. Он полностью герметичен и удерживает человека на поверхности, позволяя долго находиться в воде без риска переохлаждения. В отличие от традиционного зимнего купания, здесь нет резкого охлаждения: организм сохраняет комфорт, а внимание переключается на звуки, медленное движение и контакт с северной стихией.
Скандинавские страны стали родиной этого необычного способа отдыха. Там давно проводят сплавы в замёрзших озёрах и морских заливах, а путешественники часами плавают между льдинами. Россия подхватила эту практику сравнительно недавно, и особенно активно она развивается в Мурманской области и на Белом море — регионах, где сочетание арктической воды, спокойных бухт и мягкого света создаёт почти кинематографическую атмосферу.
Сезон длится с ноября по май. Самые фотогеничные месяцы — март и апрель: солнце стоит высоко, а море вскрывается, и льдины начинают движение. Это время, когда контраст между холодной водой и ярким небом создаёт эффект непрерывного северного спектакля.
|Параметр
|Айс-флоатинг
|Зимнее купание
|Защита тела
|Полный гидрокостюм
|Открытое тело
|Ощущения
|Невесомость, расслабление
|Резкий холодовой стресс
|Продолжительность
|До 2 часов
|Несколько секунд-минут
|Уровень риска
|Минимальный при соблюдении инструкции
|Средний, зависит от подготовки
|Место
|Море, озёра, заливы среди льдин
|Прорубь, естественные водоёмы
Гидрокостюм для айс-флоатинга шьют из плотного неопрена с усиленной теплоизоляцией. Он защищает голову, руки, ноги и не пропускает воду внутрь, даже если человек полностью погружается. В таких костюмах способны работать спасатели при температурах воды до -1,5 °C и воздуха до -50 °C. Для туристической практики этого запаса прочности более чем достаточно.
Надевание костюма занимает около десяти минут. Инструктор помогает каждому участнику: проверяет, чтобы штанины были натянуты до конца, капюшон плотно облегал голову, а молния была застёгнута безопасно. Двигать руками в таком костюме можно, но тонкие манипуляции вроде фотографирования невозможны — внутренняя поверхность превращает ладони в мягкие "клешни".
Под костюм надевают обычную зимнюю одежду: тёплое термобельё, куртку, штаны, носки, перчатки и бафф. Костюм полностью изолирует их от воды, поэтому даже после двух часов погружения одежда остаётся сухой.
Выберите регион: Мурманск, Кандалакша, Териберка, Карелия или Байкал. Обратите внимание на сезон и прогноз погоды.
Сообщите организатору свои параметры: рост, вес, размеры одежды и обуви. Это важно для правильного подбора костюма.
Возьмите запасные перчатки и носки — пригодятся после выхода на берег.
Перед погружением внимательно слушайте инструкцию: как дышать, как держаться на воде и как подавать сигнал помощи.
В воде двигайтесь медленно, позволяя костюму удерживать тело на поверхности.
Игнорировать инструктаж.
Последствие: дискомфорт, повышенный стресс.
Альтернатива: внимательно следовать указаниям инструктора.
Выбирать слишком свободную одежду под костюм.
Последствие: давление мокрого воздуха внутри костюма и снижение тепла.
Альтернатива: использовать термобельё и плотные зимние вещи.
Пытаться активно плавать.
Последствие: риск переворота и попадания воды внутрь.
Альтернатива: лежать на спине и доверять плавучести костюма.
Если на море поднимаются волны, организаторы отменяют выход. Это не прихоть, а важная мера безопасности: сильное течение лишает ощущение спокойствия и может нарушить правильное положение тела. В такие дни туры переносят на следующую дату или предлагают альтернативные активности: прогулки по сопкам, наблюдение за льдом, катание на снегоходах.
Как выбрать место для айс-флоатинга?
Ориентируйтесь на регион с устойчивой зимней погодой: Белое море считается одним из лучших вариантов благодаря спокойным бухтам.
Сколько стоит экскурсия?
Цена зависит от региона и формата тура, обычно составляет от 5 до 15 тысяч рублей за одно погружение.
Что лучше — айс-флоатинг или прорубь?
Если важны эмоции без стресса, лучше айс-флоатинг. Если цель — закаливание, классическое купание подойдёт больше.
Миф: айс-флоатинг опасен для сердца.
Правда: костюм предотвращает резкое охлаждение, поэтому нагрузки минимальны.
Миф: вода неизбежно попадёт внутрь.
Правда: при правильном положении костюм остаётся полностью сухим.
Миф: это развлечение только для экстремалов.
Правда: практика подходит и новичкам, в том числе детям.
Неопреновые костюмы создавались для спасателей и только затем стали туристическим продуктом.
В Кандалакше организаторы используют ярко-оранжевые костюмы, чтобы их было видно среди льдин.
На Белом море во время погружений иногда встречаются нерпы — они наблюдают за людьми с безопасного расстояния.
Первые спасательные костюмы появились в 1970-х годах в Северной Европе.
Туристический айс-флоатинг в России начал развиваться после 2015 года, когда северные регионы стали популярными для зимних поездок.
Со временем активность стала частью больших туров, объединяющих катание на лыжах, ужины северной кухни и поиски северного сияния.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.