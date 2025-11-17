Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гидрокостюм превращает человека в яркий поплавок: где попробовать самое необычное зимнее развлечение

Айс-флоатинг позволяет безопасно находиться в ледяной воде длительное время
Туризм

Айс-флоатинг называют одним из самых выразительных северных впечатлений последних лет. Для многих путешественников это не просто эксперимент с холодом, а возможность увидеть знакомый мир иначе: лёд, море, звук ветра и ощущение собственной защищённости создают редкую атмосферу доверия к природе.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёд

Погружение происходит в гидрокостюме, поэтому тело не получает шокового охлаждения — вместо экстремального испытания человек попадает в состояние мягкой невесомости.

Что представляет собой айс-флоатинг

Основой практики является плавание среди льдин в специальном костюме, разработанном для спасателей. Он полностью герметичен и удерживает человека на поверхности, позволяя долго находиться в воде без риска переохлаждения. В отличие от традиционного зимнего купания, здесь нет резкого охлаждения: организм сохраняет комфорт, а внимание переключается на звуки, медленное движение и контакт с северной стихией.

Скандинавские страны стали родиной этого необычного способа отдыха. Там давно проводят сплавы в замёрзших озёрах и морских заливах, а путешественники часами плавают между льдинами. Россия подхватила эту практику сравнительно недавно, и особенно активно она развивается в Мурманской области и на Белом море — регионах, где сочетание арктической воды, спокойных бухт и мягкого света создаёт почти кинематографическую атмосферу.

Сезон длится с ноября по май. Самые фотогеничные месяцы — март и апрель: солнце стоит высоко, а море вскрывается, и льдины начинают движение. Это время, когда контраст между холодной водой и ярким небом создаёт эффект непрерывного северного спектакля.

Сравнение: айс-флоатинг и зимнее купание

Параметр Айс-флоатинг Зимнее купание
Защита тела Полный гидрокостюм Открытое тело
Ощущения Невесомость, расслабление Резкий холодовой стресс
Продолжительность До 2 часов Несколько секунд-минут
Уровень риска Минимальный при соблюдении инструкции Средний, зависит от подготовки
Место Море, озёра, заливы среди льдин Прорубь, естественные водоёмы

Экипировка и подготовка

Гидрокостюм для айс-флоатинга шьют из плотного неопрена с усиленной теплоизоляцией. Он защищает голову, руки, ноги и не пропускает воду внутрь, даже если человек полностью погружается. В таких костюмах способны работать спасатели при температурах воды до -1,5 °C и воздуха до -50 °C. Для туристической практики этого запаса прочности более чем достаточно.

Надевание костюма занимает около десяти минут. Инструктор помогает каждому участнику: проверяет, чтобы штанины были натянуты до конца, капюшон плотно облегал голову, а молния была застёгнута безопасно. Двигать руками в таком костюме можно, но тонкие манипуляции вроде фотографирования невозможны — внутренняя поверхность превращает ладони в мягкие "клешни".

Под костюм надевают обычную зимнюю одежду: тёплое термобельё, куртку, штаны, носки, перчатки и бафф. Костюм полностью изолирует их от воды, поэтому даже после двух часов погружения одежда остаётся сухой.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к айс-флоатингу

  1. Выберите регион: Мурманск, Кандалакша, Териберка, Карелия или Байкал. Обратите внимание на сезон и прогноз погоды.

  2. Сообщите организатору свои параметры: рост, вес, размеры одежды и обуви. Это важно для правильного подбора костюма.

  3. Возьмите запасные перчатки и носки — пригодятся после выхода на берег.

  4. Перед погружением внимательно слушайте инструкцию: как дышать, как держаться на воде и как подавать сигнал помощи.

  5. В воде двигайтесь медленно, позволяя костюму удерживать тело на поверхности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать инструктаж.
    Последствие: дискомфорт, повышенный стресс.
    Альтернатива: внимательно следовать указаниям инструктора.

  2. Выбирать слишком свободную одежду под костюм.
    Последствие: давление мокрого воздуха внутри костюма и снижение тепла.
    Альтернатива: использовать термобельё и плотные зимние вещи.

  3. Пытаться активно плавать.
    Последствие: риск переворота и попадания воды внутрь.
    Альтернатива: лежать на спине и доверять плавучести костюма.

А что если…

Если на море поднимаются волны, организаторы отменяют выход. Это не прихоть, а важная мера безопасности: сильное течение лишает ощущение спокойствия и может нарушить правильное положение тела. В такие дни туры переносят на следующую дату или предлагают альтернативные активности: прогулки по сопкам, наблюдение за льдом, катание на снегоходах.

FAQ

Как выбрать место для айс-флоатинга?

Ориентируйтесь на регион с устойчивой зимней погодой: Белое море считается одним из лучших вариантов благодаря спокойным бухтам.

Сколько стоит экскурсия?

Цена зависит от региона и формата тура, обычно составляет от 5 до 15 тысяч рублей за одно погружение.

Что лучше — айс-флоатинг или прорубь?

Если важны эмоции без стресса, лучше айс-флоатинг. Если цель — закаливание, классическое купание подойдёт больше.

Мифы и правда

Миф: айс-флоатинг опасен для сердца.
Правда: костюм предотвращает резкое охлаждение, поэтому нагрузки минимальны.

Миф: вода неизбежно попадёт внутрь.
Правда: при правильном положении костюм остаётся полностью сухим.

Миф: это развлечение только для экстремалов.
Правда: практика подходит и новичкам, в том числе детям.

Три интересных факта

  1. Неопреновые костюмы создавались для спасателей и только затем стали туристическим продуктом.

  2. В Кандалакше организаторы используют ярко-оранжевые костюмы, чтобы их было видно среди льдин.

  3. На Белом море во время погружений иногда встречаются нерпы — они наблюдают за людьми с безопасного расстояния.

Исторический контекст

  1. Первые спасательные костюмы появились в 1970-х годах в Северной Европе.

  2. Туристический айс-флоатинг в России начал развиваться после 2015 года, когда северные регионы стали популярными для зимних поездок.

  3. Со временем активность стала частью больших туров, объединяющих катание на лыжах, ужины северной кухни и поиски северного сияния.

Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
