Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг главных актёров десятилетия
Прямые рейсы из России упростили путешествия в Санью — турэксперты
Древнеримский мост возрастом 2000 лет раскопан в Швейцарии — археологи
Солисты "Иванушек" готовы принять уволенных танцоров Булановой
Горячие и холодные компрессы повышают эластичность кожи
Соджу дешевеет и захватывает российский рынок — A. List
Простые закуски украсят новогоднее меню за 10 минут, поделились шеф-повара
Совместная собственность требует согласия супругов на продажу по данным юристов
Уникальная плоская форма Бриллиантового кольца встретилась впервые

От монастырских тишин до дачных грядок: как разные поколения ищут отдых вдали от шума

Выявлена тяга поколения Х к дачному отдыху — социологи
1:03
Туризм

В разные периоды жизни люди ищут отдыха по-разному — кто-то стремится к тишине, кто-то к уединению, кто-то к активности. Но если убрать стереотипы, окажется, что современные поколения стали намного ближе друг к другу: всех объединяет желание держаться подальше от лишнего стресса и отдохнуть без лишних трат.

Загородный дом
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загородный дом

Исследования последних лет показывают: отдых перестал быть демонстрацией статуса, теперь он скорее способ восстановить силы, притормозить и хотя бы на время отключиться от шума городов. И каждое поколение делает это по-своему — иногда неожиданно.

Как отдыхают разные поколения

Зумеры (13-28 лет) удивили даже исследователей: они гораздо чаще других выбирают поездки в монастыри. Им не нужны длительные ретриты или погружение в религиозную жизнь — для них это скорее возможность посмотреть на необычную среду.

Тишина, неспешность, большие пространства, звон колоколов и отсутствие городской спешки — всё это создаёт атмосферу, где можно выдохнуть. Для поколения, которое живёт в постоянном информационном шуме, такая "остановка" становится почти роскошью.

Миллениалы (30-44 года) придерживаются более классических увлечений. Рыбалка по-прежнему остаётся одним из главных видов отдыха среди мужчин этой возрастной группы. Простота, доступность, возможность поговорить и отвлечься — в этом для них ценность.

Поколение X (45-60 лет) тяготеет к дачам. Это уже не просто "огород выходного дня", а место, где можно создать собственное маленькое пространство: от выращивания цветов до необычных сортов овощей. Здесь отдых сочетается с хобби и ощущением личного порядка в мире, который постоянно меняется.

Молодые люди — те же зумеры — тоже ездят на дачи, но по иной причине: им нужно укрытие от людей, и зелёные зоны на природе дают возможность побыть в одиночестве.

Почему поколенческие различия сглаживаются

Во всех группах чётко прослеживается общий тренд: важен бюджет. Люди не стремятся тратить большие суммы на отпуск, даже если имеют такую возможность. Гораздо важнее выбрать формат, который приносит удовольствие и помогает восстановиться, а не выглядит как гонка за внешними эффектами.

Сравнения поколений

Поколение Предпочтения Мотивация Особенности
Зумеры Монастыри, уединённые дачи Пауза от коммуникаций Нуждаются в тишине
Миллениалы Рыбалка, простые поездки Простота и общение Отдых как перезагрузка
Поколение X Дачи, сад, огород Личное пространство, рукотворность Хобби и отдых в одном
Boomers (косвенно) Тихие форматы Экономия и привычность Снижение активности

Советы шаг за шагом: Как выбрать отдых "для себя"

  1. Определите, что нужно именно сейчас: тишина, смена обстановки, общение, природа.
  2. Составьте список простых, но приятных вариантов — от поездки в область до выходных на даче.
  3. Подберите сопутствующие "мелочи": термос, плед, удобные кроссовки, хороший рюкзак.
  4. Выберите бюджет: сегодня большинство спокойных форматов почти бесплатны.
  5. Сформируйте график отдыха так, чтобы он не стал очередной гонкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать отдых "как у всех".
  • Последствие: он не приносит восстановления.
  • Альтернатива: пробовать тихие поездки, монастыри, дачи, пешие маршруты.
  • Ошибка: переплачивать за отпуск ради статуса.
  • Последствие: стресс и разочарование.
  • Альтернатива: локальные маршруты, однодневные выезды, недорогие форматы.
  • Ошибка: планировать слишком плотный график.
  • Последствие: усталость сильнее, чем до отдыха.
  • Альтернатива: 1-2 активности в день, сочетание природы и спокойствия.

А что, если пробовать новые форматы отдыха?

Возможно, вам подойдёт именно то, что выбирают зумеры: тишина и другое пространство, где можно перезагрузиться. Или наоборот: формат поколения X — творить свой уют.

Главное — не бояться экспериментировать.

Плюсы и минусы популярных форматов отдыха

Формат Плюсы Минусы
Монастырские экскурсии Тихо, дешево, необычная атмосфера Подходит не всем по мировоззрению
Рыбалка Нетребовательность, простота, природа Нужны снасти и погода
Дачный отдых Полная смена темпа, полезное хобби Требует времени и ухода
Уединение на природе Минимальные траты Может быть скучно, если нет привычки

FAQ

Как выбрать недорогой отдых на выходные?

Лучшие варианты — дача, пригородные маршруты, музеи в будни, пешие прогулки и короткие выезды.

Что лучше для восстановления сил — активность или тишина?

Если есть эмоциональное выгорание, лучше тишина. При усталости от рутины — смена ритма и новые впечатления.

Сколько стоит "бюджетный отдых"?

При грамотном подходе — минимально: транспорт + перекус. Многие форматы бесплатны.

Мифы и правда

  • Миф: достойный отдых — только дальние поездки.
  • Правда: сегодня большинство людей выбирают близкие и спокойные локации.
  • Миф: дача — удел пожилых.
  • Правда: молодые поколения тоже туда стремятся — но ради уединения.
  • Миф: монастыри посещают только верующие.
  • Правда: их выбирают ради атмосферы, истории и тишины.

Сон и психология

Тихий отдых помогает быстрее выйти из состояния перегрузки. Монотонные звуки природы, отсутствие суеты и цифровой детокс дают мозгу время на переработку информации и улучшение качества сна уже через пару дней.

Исторический контекст

  • В 60-70-е годы дача была скорее местом необходимого хозяйства, а не отдыха.
  • Монастыри как туристические точки начали активно развиваться уже в XXI веке.
  • Переход от статусных поездок к простым форматам совпал с глобальным снижением доходов и ростом урбанистического стресса по всему миру.

Три интересных факта

  1. Молодёжь стала чаще выбирать "ретриты" без интернета, даже короткие — на 1 день.
  2. Дачный туризм растёт быстрее, чем городской: люди устают от плотного информационного поля.
  3. Рыбалка остаётся самым стабильным хобби среди мужчин всех поколений.

Сегодня отдых перестал быть гонкой за впечатлениями — он стал способом сбалансировать жизнь. И не так важно, к какому поколению принадлежат люди: все они стремятся уйти от напряжения, найти место для спокойствия и выбрать формат, который даёт ощущение собственной территории и внутреннего равновесия.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Джек-рассел-терьер признан самой долгоживущей породой собак — учёные
Автомобиль Ефремова выставлен на продажу в Белгородской области
Погребняк призвала расширить льготы для многодетных семей на все регионы
Риски метанольного отравления после употребления алкоголя
Крахмал делает тефтели сочнее при длительном тушении
Лимонная кислота растворяет минеральные отложения в унитазе — сантехники
Неправильный рацион собаки может быть причиной запаха – кинолог
Алебастровые статуэтки признаны главным сувениром сезона — турэксперты
Закон об обязательной работе выпускников в системе ОМС вступает в силу — Минздрав
Китайский спрос взвинтил цены на российский уголь — NEFT Research
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.