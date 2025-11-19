Туристов продолжают рассаживать с детьми: авиакомпании игнорируют правило о соседних местах

Трудно представить себе семейное путешествие, в котором родители оказываются в одном конце салона, а дети — в другом. Но, как показывают многочисленные жалобы туристов, такая ситуация на российских рейсах случается куда чаще, чем хотелось бы. Несмотря на действующие нормы, гарантирующие совместное размещение детей и сопровождающих, реальность пока далека от порядка. Людям приходится спорить, просить пассажиров поменяться местами, обращаться к сотрудникам аэропортов и писать претензии — просто чтобы оказаться рядом со своим ребенком.
В российском законодательстве прямым текстом прописано: если ребенку нет 12 лет, он должен сидеть рядом с сопровождающим взрослым. Причем не через проход и не в другом ряду. Эта норма зафиксирована в приказе Минтранса № 462. На практике же перевозчики часто рассаживают пассажиров автоматически — особенно если рейс полностью загружен, произошло изменение борта или бронирование "слетело" при регистрации.
Из рассказов туристов становится ясно: даже самые маленькие дети оказываются в одиночестве, а родителям приходится решать проблему буквально за минуты до взлёта или уже в самом самолёте.
"Возвращались этим летом из Сочи, мне дали разные места с детьми 3 и 5 лет. Пришлось устроить в аэропорту скандал. В итоге нас "засунули” на самый последний ряд, где кресла не раскладываются", — рассказала пассажирка.
Даже заранее купленные места не всегда спасают. Замена борта, изменение конфигурации салона — и посадка сбивается.
"Я написала претензию в авиакомпанию. Но отрицают, что нарушили правила перелета родителей и детей", — рассказала мать 7-летнего ребёнка.
У пострадавших пассажиров есть реальный шанс добиться компенсации.
"Налицо нарушение требований к качеству услуг… успех этого мероприятия видится вполне реальным", — отметил руководитель юротдела Вадим Погорелов.
|Ситуация
|Что требует закон
|Что часто происходит
|Ребёнок до 12 лет
|Усадить рядом, бесплатно
|Разделяют на несколько рядов
|Оплаченные места
|Гарантия размещения вместе
|При замене борта схема меняется
|Заполнение самолёта
|Приоритет детям
|Выдача случайных мест
|Конфликты
|Перевозчик должен решить
|Родители ищут пассажиров для обмена
Перевозчик обязан посадить хотя бы одного взрослого рядом с младшим ребёнком, а второго — возможно, через место или рядом в этом же ряду.
Даже в этом случае перевозчик обязан переставить других пассажиров — это правило безопасности.
Ребёнок до 2 лет размещается на руках или в люльке, но родитель всё равно должен находиться рядом.
|Действие
|Плюсы
|Минусы
|Ранний выбор
|выше шанс сидеть вместе, можно получить удобный ряд
|иногда бесполезен при замене борта
|Платные места
|более точная гарантия, документы-доказательства
|дополнительные расходы
|Регистрация заранее
|возможность скорректировать посадку
|не всегда доступно при чартере
Лучший вариант — ранний выбор мест + проверка перед вылетом. Если перевозчик заменяет борт, требуйте пересадку на регистрацию.
Обратитесь к сотрудникам аэропорта, затем — в бортовую бригаду. После полёта подайте письменную претензию.
Да, если был нарушен приказ № 462. Можно вернуть деньги за оплаченные места и потребовать компенсацию морального вреда.
Раздельная посадка — это ещё и психологический стресс. Для маленького ребёнка незнакомые люди вокруг, шум, страх отрыва от родителей могут стать тяжёлым опытом. Психологи напоминают: дети в самолёте ориентируются на взрослого, и отрыв от него повышает уровень тревожности, особенно при турбулентности или задержке рейса.
Истории туристов показывают: пока авиакомпании не начнут строго следовать нормам, пассажирам придётся самим контролировать свои права — проверять посадку, требовать пересадку и добиваться компенсаций. Но чем чаще люди будут отстаивать интересы семей, тем меньше останется шансов, что подобные проблемы станут "обычной практикой". Правила существуют не на бумаге — они созданы, чтобы защищать безопасность детей, и именно к этому постепенно должен прийти весь рынок авиаперевозок.
