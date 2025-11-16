Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потери крупных аэропортов при закрытиях подсчитали аналитики авиации
Регулярный силовой тренинг улучшает метаболическую устойчивость
Советы по выбору стиральной машины: характеристики и ошибки
Выявили первые карстовые пещеры на Марсе —ученые Шэньчжэньского университета
Стресс снижает влечение у женщин сильнее, чем у мужчин — ученые
Сериал "Тьма" признан одним из лучших проектов Netflix
Скулёж у собак чаще всего связан с эмоциональным возбуждением
Экзотический фрукт тихо перестраивает организм: эффект заметнее с каждым днём
Из-за санкций против России итальянцы платят за продукты больше, чем раньше — IFQ

Красный остров меняет правила туризма: маршруты, которые дают больше, чем обычный пляжный отдых

Дворец Рува обновил экспозиции для посетителей Антананариву
2:19
Туризм

Мадагаскар часто остаётся за рамками популярных туристических направлений Индийского океана, однако его природное разнообразие, климатические зоны и уникальная фауна делают остров одной из самых необычных точек региона. Здесь соседствуют тропические леса, каньоны, горные массивы и известняковые плато, а культурное наследие отражает историю нескольких народов, проживавших на территории острова.

Туристы в аэропорту
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туристы в аэропорту

Почему Мадагаскар называют Красным островом

В ряде районов встречаются почвы насыщенного красного оттенка — именно они стали причиной появления неофициального названия. Такая окраска объясняется высоким содержанием железа и минералов в грунте, а также эрозионными процессами. На севере и в центральной части острова можно увидеть целые территории, покрытые красным известняком, что формирует характерный для Мадагаскара ландшафт.

Национальный парк Раномафана

Парк расположен в центральной части страны и занимает территорию около 410 квадратных километров. Основная часть площади покрыта влажным тропическим лесом с водопадами и холмистыми участками. Здесь обитают 26 видов лемуров, включая эндемиков. Посетители также могут увидеть редких птиц, бабочек, хамелеонов, папоротники, бамбук и множество орхидей.

Стоимость посещения — 55 000 ариари. Услуги гида оплачиваются отдельно — около 100 000 ариари. Ночные маршруты позволяют наблюдать активность видов, которые не появляются днём.

Аллея баобабов

Одна из наиболее узнаваемых природных зон Мадагаскара находится между Морондавой и Белони. На участке дороги растут около 20 баобабов высотой до 30 метров. В сезон дождей с ноября по март деревья покрыты зелёными ветвями, а в сухой период приобретают более скульптурный вид. На рассвете и закате аллея особенно фотогенична. Днём вдоль дороги продают изделия ручной работы, фрукты и продукты из баобаба.

Королевский холм Амбохиманга

На одном из холмов вокруг столицы расположены укрепления и здания традиционной архитектуры, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории находятся исторические дворцы, дома, гробницы и храмы. Экспозиции музеев рассказывают о правителях народа мерина и ритуальных практиках XV-XIX веков. Вход стоит около 15 000 ариари. На смотровой площадке открывается панорама окрестностей.

Заповедник Цинги-де-Бемараха

Заповедник известен необычной карстовой формацией — известняковыми "иглами" высотой до 40 метров. Эти структуры образуют сложный рельеф, который в ряде мест можно проходить только с использованием страховочного оборудования. Внизу находятся каньоны, ущелья и река Монамболо. На территории обитают лемуры, рептилии и редкие амфибии. Вход — 55 000 ариари; услуги гида оплачиваются отдельно.

Дворец Рува

Здание, расположенное в Антананариву, построено в XIX веке и сочетает черты нескольких архитектурных традиций. Первоначально дворец был деревянным, позже его облицевали камнем. Внутри работают музей и библиотека, рядом расположены часовня, сад и гробницы. Входной билет стоит 20 000 или 40 000 ариари в зависимости от формата экскурсии.

Долина Тсарануру

Долина окружена горами Андрингитра, Тсарануру и Хамелеон. Местность известна крупными валунами и отвесными скалами. Туристы могут подниматься по местным маршрутам, заниматься скалолазанием и парапланеризмом. Въезд — 10 000 ариари, возможна необходимость найма гида.

Озеро Тритрива

Вулканическое озеро расположено в кратере на высоте около 1750 метров. Водоём окружён вертикальными скалами, а голубой оттенок воды делает его одной из самых заметных природных точек региона. Купание запрещено по соображениям безопасности и традиционным обычаям. Посещение — около 30 000 ариари вместе с услугами гида.

Парк Цинги Руж

На севере острова находится зона с красными известняковыми образованиями, которые формируют "марсианские" виды. Пики состоят из песка, кварца и железистых пород и подвержены разрушению. Вход стоит 35 000 ариари, услуги гида — около 100 000 ариари.

Национальный парк Масоала

Самый крупный парк острова расположен на северо-востоке. Здесь соседствуют болотные участки, мангровые леса, тропики и прибрежные зоны. В парке обитают несколько видов лемуров, включая вари и ночного лемура Ай-Ай. У побережья находятся коралловые рифы. В сезон здесь можно наблюдать горбатых китов, мигрирующих из Антарктиды.

Национальный парк Андасибе-Мантадия

Парк находится недалеко от столицы и известен тем, что на его территории живёт крупнейший эндемичный вид лемуров — индри. Помимо лемуров, здесь встречаются хамелеоны, птицы, амфибии и редкие растения. Вход — 45 000 ариари, гид оплачивается отдельно.

Национальный парк Исало

Отличается ландшафтами с песчаником, каньонами и дюнами. В парке есть водопады и небольшие озёра для отдыха после походов. Среди растительности встречаются пальмы и бамбук, в том числе в районе Обезьяньего каньона. Билет стоит 65 000 ариари, услуги гида — около 250 000 ариари.

Сравнение

Локация Основная особенность Уровень сложности маршрутов
Раномафана Влажные леса и лемуры Средний
Аллея баобабов Природная аллея Низкий
Цинги-де-Бемараха Карстовые "иглы" Высокий
Исало Песчаниковые каньоны Средний

Советы шаг за шагом

  1. Проверять состояние дорог и маршрутов перед поездкой.

  2. Бронировать услуги гидов заранее.

  3. Учитывать сезонность: некоторые дороги доступны только в сухой период.

  4. Использовать защиту от солнца и насекомых.

  5. Планировать поездки с учётом ограниченности банковских сервисов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неправильный выбор сезона → сложность передвижения → планировать поездку с мая по октябрь.
  • Ожидание пляжного отдыха по всему острову → разочарование → выбирать Нуси-Бе или Нуси-Бураха.
  • Ориентация только на карты → потеря маршрута → пользоваться навигацией и советами местных.

А что если…

…ограничиться только столицей? Тогда можно увидеть музеи и исторические объекты, но природного разнообразия, характерного для острова, поездка не раскроет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальная флора и фауна Сложная транспортная логистика
Разнообразие природных зон Ограниченный банковский сервис
Возможности экотуризма Нехватка инфраструктуры в ряде регионов

FAQ

Нужна ли виза?
Да, оформить можно онлайн или по прибытии.

Как передвигаться по острову?
На машине сложно из-за состояния дорог; рекомендуются услуги водителей.

Когда лучше ехать?
Оптимальный сезон — сухой период с мая по октябрь.

Мифы и правда

Миф: на Мадагаскаре все маршруты доступны круглый год.
Правда: в сезон дождей часть дорог размывает.

Миф: лемуры встречаются повсюду.
Правда: большинство видов можно увидеть только в заповедниках.

Сон и психология

Разнообразные природные зоны и отсутствие городской суеты помогают восстановить режим сна и снизить уровень стресса, что делает поездку полезной для отдыха.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Последние материалы
Дворец Рува обновил экспозиции для посетителей Антананариву
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Три породы собак для занятых людей
Восстановление пересушенных растений возможно замачиванием — флористы
Финансовый рынок зафиксировал всплеск интереса к депозитам — аналитики
Кулинары: кислоты барбариса балансируют жирность плова
Повторная посадка свёклы на одном месте снижает урожай
Как старый смартфон превращается в полноценный бортовой информер для автомобиля
Ходьба улучшила подвижность суставов у больных артритом — исследователи
Стрижки средней длины с мягкими слоями рекомендуют парикмахеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.