Этот особняк будто шифрует послание: как фасад на Пятницкой оставляет загадку каждому прохожему

Зимний сад в особняке Коробкова устроили для выращивания экзотических растений

На Пятницкой улице, где сохранились здания разных эпох, стоит особняк, который заметно выделяется среди окружающей застройки за счёт цвета и декоративного оформления. Это бывший дом купца Трифона Коробкова, построенный в конце XIX века и относящийся к раннему московскому модерну. Сейчас здание известно в том числе благодаря редкой для центра Москвы лиловой окраске и выраженной пластике фасада.

Фото: Own work by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фиолетовый особняк на Пятницкой в Москве

В конце XIX века владелец участка решил возвести новое жилое строение и поручил проект архитектору Льву Кекушеву. Специалист был известен работой с формами модерна и вниманием к пластике деталей. В данном случае он использовал весь набор характерных для стиля элементов, включая объёмную лепнину, маскароны и развитые надоконные композиции. Так появился один из наиболее примечательных особняков района Замоскворечье.

Проект и этапы строительства

Строительство велось в два приёма: сначала была возведена левая часть с башней, затем — основное крыло вдоль улицы. Такое решение позволило распределить работы постепенно и уточнить декоративную программу по мере формирования композиции здания. Первый этаж выполнили под камень, а второй стал основной зоной декоративного насыщения.

Архитектор использовал маски, кариатиды, гермы и другие элементы, типичные для модерна 1890-х годов. По распространённой версии, женские лица на фасаде могли быть вдохновлены внешностью супруги владельца, однако документальных подтверждений этому нет. Достоверно известно лишь, что при работе над проектом Кекушев уделял значительное внимание индивидуальному оформлению каждого участка фасада.

Особенности цветового решения

Самым заметным элементом здания остаётся цвет. Лиловый тон фасада выделял особняк на фоне традиционной палитры той эпохи, включавшей преимущественно светлые или охристые оттенки. На фоне окраски особенно чётко воспринимается белая лепнина, что усиливает рельефность декоративных элементов.

Символика также включена в фасадную композицию: над окнами размещён кадуцей — жезл Меркурия, который традиционно связывают с торговлей, сфере деятельности Коробкова. Подобные элементы интерпретируются как типичный приём архитекторов модерна, включавших в декор аллюзии на профессию или интересы владельца.

Интерьер и организация пространства

Внутренняя структура особняка соответствовала функциональным потребностям жилого дома конца XIX века. Основные парадные помещения размещались на втором этаже. В интерьере использовали витражи, резные деревянные элементы и мраморный камин. Центральная лестница с ажурными перилами выполняла не только утилитарную, но и композиционную функцию.

Одним из примечательных помещений был зимний сад, где выращивали тропические растения. Подобные элементы интерьера встречались в состоятельных городских домах конца XIX — начала XX века, однако сохранились далеко не везде.

Кабинет хозяина обращался на запад, и архитектор предусмотрел систему защиты от яркого света: над окном размещалась маркиза, а боковые витражные вставки давали рассеянное освещение. Такое решение позволяло использовать пространство в разное время суток без значительных колебаний яркости.

Сравнение

Элемент Особняк Коробкова Другие особняки модерна Цвет фасада Фиолетовый, уникальный для центра Москвы Пастельные, терракотовые или белёные оттенки Декор Маски, кариатиды, символика Меркурия Цветочные орнаменты, геометрия Планировка Залы, зимний сад, кабинет с маркизой Традиционные гостиные и столовые Акценты Башня с куполом Плоские кровли, крупные окна

