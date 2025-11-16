Китай открылся без виз, но закрыл кошельки: СМС-ловушка для российских туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поток российских путешественников в Китай стремительно растёт, но вместе с новыми возможностями туристы всё чаще сталкиваются с неожиданными сложностями. Несмотря на введённый безвизовый режим, который должен был упростить поездки, многие сервисы внутри страны оказываются недоступными именно в тот момент, когда они нужны больше всего. Платёжные приложения, авиасайты и банковские инструменты работают иначе, чем привычные российским пользователям, и любая мелочь — например, отсутствие СМС с подтверждением — превращается в препятствие.

Девушка на платформе
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на платформе

Особенно заметные трудности возникают у людей, которые впервые пытаются подключить местные электронные кошельки или оформить временные пластиковые карты для оплаты транспорта, еды или покупок. И хотя сами китайские платформы развиваются стремительно, их алгоритмы фильтрации сообщений становятся всё строже, что неожиданно ударило именно по туристам.

Почему возникают проблемы

Главная причина сбоев — отсутствие СМС-кодов на российские номера. Пользователи на форумах пишут, что сообщения от AliPay, WeChat и китайских авиаперевозчиков либо не приходят вовсе, либо задерживаются настолько, что становятся бесполезными. Без этого никто не может подтвердить аккаунт, пройти двухфакторную аутентификацию или добавить банковский инструмент.

Эксперты считают, что ситуация усугубилась после усиления проверки сообщений. Фильтры отслеживают подозрительный или вредоносный контент, а иностранные номера часто вызывают подозрения. Добавьте к этому то, что рассылка кодов обычно проходит через агрегаторов, и вероятность блокировок становится ещё выше.

На фоне этих затруднений интерес россиян к Китаю только растёт, о чём говорит и туристический рынок.

"Турция остается лидером по выездному туризму, но её догоняет Китай", — заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Советы шаг за шагом: как минимизировать проблемы в Китае

  1. Приготовьте альтернативные способы связи. Попробуйте использовать виртуальный номер от международных операторов, поддерживающих приём СМС из КНР.

  2. Установите приложения заранее. Некоторые функции AliPay и WeChat разрешают первоначальную настройку ещё в России.

  3. Подготовьте наличные. В крупных городах от них практически отказались, но небольшие магазины или уличные рынки всё ещё могут их принимать.

  4. Пользуйтесь картами UnionPay. Российские банки выпускают такие карты, они легче интегрируются в китайские сервисы.

  5. Скачайте офлайн-навигацию и переводчики. В случае проблем с интернетом поможет быстрее разобраться на месте.

А что если проблемы сохраняются

Если даже с несколькими номерами СМС по-прежнему не приходят, стоит рассмотреть временное оформление китайской SIM-карты. Это можно сделать в аэропорту или в салонах связи крупных операторов: China Mobile, China Unicom, China Telecom. Для этого потребуется паспорт. Такой вариант открывает доступ ко всем местным сервисам и обычно решает проблему в течение нескольких минут.

Плюсы и минусы оформления местной SIM-карты

Плюсы Минусы
Мгновенная приёмка всех СМС Необходимость показать паспорт
Полная совместимость с китайскими сервисами Тарифы отличаются от российских
Устойчивый интернет в КНР Карта может не работать за пределами Китая

Три интересных факта

• QR-оплата в Китае появилась раньше массового распространения банковских карт.
• Некоторые торговые автоматы принимают только WeChat Pay.
• В приграничных городах нередко встречаются магазины, где туристам устанавливают AliPay прямо на месте.

Исторический контекст

  1. Вслед за ним WeChat превратился из мессенджера в многофункциональную экосистему.

  2. Усиление фильтрации международного трафика началось после расширения кибербезопасности в КНР.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
