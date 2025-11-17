Охота за селфи превратила свиней в мишень: британский Нью-Форест ставит туристам жёсткий барьер

Туристам запретили приближаться к свиньям в Нью-Форесте — активистка Джонс

7:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одном из самых живописных уголков Великобритании — Нью-Форесте — местные жители обратились к путешественникам с неожиданным, но очень строгим требованием: перестать охотиться за селфи со свободно гуляющими свиньями. Для многих гостей региона встреча с этими животными стала своеобразной туристической забавой, но для самих свиней — источником стресса, шума и реальной опасности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Поросята на ферме

Почему в национальном парке заговорили о "туристах-свиньях"

Каждый год в Нью-Форест выпускают сотни свиней — это позволяет им свободно двигаться по лесу и питаться желудями и орехами, которые вредны для коров и лошадей. Это делает животных частью природного ритма парка, но одновременно привлекает толпы туристов, стремящихся запечатлеть себя рядом с бродящими поросятами.

Жители начали замечать, что ведут себя приезжие всё более навязчиво: подбираются к животным слишком близко, хватают их за уши, подзывают для фото, бегают за поросятами и даже устраивают селфи-охоту на автостоянках.

Активистка по защите животных Джилли Джонс рассказала, что видела десятки подобных случаев, и выступила на суде Вердерерса с требованием защитить животных.

Её слова повлияли на решение местных управителей: парк официально напомнил, что брать на руки свиней, кормить их и преследовать — запрещено по кодексу Нового леса.

Председатель Ассоциации защиты жителей Нью-Фореста Эндрю Пэрри-Нортон также попросил туристов сохранять дистанцию: животные — украшение леса, но наблюдать за ними нужно "издалека".

Что именно запрещено: краткий разбор правил

Ограничения касаются всех посетителей Нью-Фореста — от случайных туристов до блогеров, снимающих контент.

Нельзя:

брать поросят на руки;

кормить животных;

подходить слишком близко;

преследовать свиней ради фотографий;

мешать движению животных вдоль дорог;

выкладывать видео с нарушениями, стимулируя повтор поведения.

Разрешено:

наблюдать за свиньями на дистанции;

фотографировать животных без приближения;

оставаться на тропах и не загонять свиней в угол.

А что если туристы продолжат нарушать

Если проблема не исчезнет:

парк может ввести штрафы;

участки леса станут закрывать на время откорма;

будут установлены барьеры и зоны ограниченного доступа;

местные бизнесы потеряют возможность привлекать путешественников к "лесным маршрутам"

Это уже обсуждается на уровне районного совета.

Плюсы и минусы запрета селфи

Плюсы Минусы Защита животных от стресса Туристам сложнее получить желаемые фото Снижение аварий с участием животных Снижение вирусного контента для бизнеса Дальнейшая сохранность традиции откорма свиней Возможные жалобы блогеров Безопасность детей Меньше прямых взаимодействий с животными

FAQ

Можно ли фотографировать свиней вообще?

Да, но только с безопасного расстояния.

Могут ли блогеры получить специальное разрешение?

Нет. Правила одинаковы для всех, включая СМИ и инфлюенсеров.

Можно ли кормить свиней принесёнными фруктами?

Категорически нельзя — это нарушает природный рацион и может навредить животным.

Мифы и правда

Миф: свиньи в Нью-Форесте — туристический аттракцион.

Правда: свиньи принадлежат землевладельцам и являются частью экосистемы, а не развлекательного парка.

Миф: если животное само подходит, можно трогать.

Правда: приближение не означает согласие — контакт запрещён.

Интересный факт

Нью-Форест — один из немногих регионов Европы, где традиция выпаса свиней сохраняется более тысячи лет.

Исторический контекст

В XI веке Уильям Завоеватель объявил лес королевским. В XX-XXI вв. Нью-Форест стал национальным парком, а выпас — частью культурного наследия. В 2020-х туристический бум усилил давление на животных, что привело к современным запретам.