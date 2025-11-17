Охота за селфи превратила свиней в мишень: британский Нью-Форест ставит туристам жёсткий барьер

В одном из самых живописных уголков Великобритании — Нью-Форесте — местные жители обратились к путешественникам с неожиданным, но очень строгим требованием: перестать охотиться за селфи со свободно гуляющими свиньями. Для многих гостей региона встреча с этими животными стала своеобразной туристической забавой, но для самих свиней — источником стресса, шума и реальной опасности.
Каждый год в Нью-Форест выпускают сотни свиней — это позволяет им свободно двигаться по лесу и питаться желудями и орехами, которые вредны для коров и лошадей. Это делает животных частью природного ритма парка, но одновременно привлекает толпы туристов, стремящихся запечатлеть себя рядом с бродящими поросятами.
Жители начали замечать, что ведут себя приезжие всё более навязчиво: подбираются к животным слишком близко, хватают их за уши, подзывают для фото, бегают за поросятами и даже устраивают селфи-охоту на автостоянках.
Активистка по защите животных Джилли Джонс рассказала, что видела десятки подобных случаев, и выступила на суде Вердерерса с требованием защитить животных.
Её слова повлияли на решение местных управителей: парк официально напомнил, что брать на руки свиней, кормить их и преследовать — запрещено по кодексу Нового леса.
Председатель Ассоциации защиты жителей Нью-Фореста Эндрю Пэрри-Нортон также попросил туристов сохранять дистанцию: животные — украшение леса, но наблюдать за ними нужно "издалека".
Ограничения касаются всех посетителей Нью-Фореста — от случайных туристов до блогеров, снимающих контент.
Нельзя:
Разрешено:
Если проблема не исчезнет:
Это уже обсуждается на уровне районного совета.
|
Плюсы
|
Минусы
|
Защита животных от стресса
|
Туристам сложнее получить желаемые фото
|
Снижение аварий с участием животных
|
Снижение вирусного контента для бизнеса
|
Дальнейшая сохранность традиции откорма свиней
|
Возможные жалобы блогеров
|
Безопасность детей
|
Меньше прямых взаимодействий с животными
Можно ли фотографировать свиней вообще?
Да, но только с безопасного расстояния.
Могут ли блогеры получить специальное разрешение?
Нет. Правила одинаковы для всех, включая СМИ и инфлюенсеров.
Можно ли кормить свиней принесёнными фруктами?
Категорически нельзя — это нарушает природный рацион и может навредить животным.
Миф: свиньи в Нью-Форесте — туристический аттракцион.
Правда: свиньи принадлежат землевладельцам и являются частью экосистемы, а не развлекательного парка.
Миф: если животное само подходит, можно трогать.
Правда: приближение не означает согласие — контакт запрещён.
Нью-Форест — один из немногих регионов Европы, где традиция выпаса свиней сохраняется более тысячи лет.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.