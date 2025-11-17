Охота за селфи превратила свиней в мишень: британский Нью-Форест ставит туристам жёсткий барьер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:08
Туризм

В одном из самых живописных уголков Великобритании — Нью-Форесте — местные жители обратились к путешественникам с неожиданным, но очень строгим требованием: перестать охотиться за селфи со свободно гуляющими свиньями. Для многих гостей региона встреча с этими животными стала своеобразной туристической забавой, но для самих свиней — источником стресса, шума и реальной опасности.

Поросята на ферме
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поросята на ферме

Почему в национальном парке заговорили о "туристах-свиньях"

Каждый год в Нью-Форест выпускают сотни свиней — это позволяет им свободно двигаться по лесу и питаться желудями и орехами, которые вредны для коров и лошадей. Это делает животных частью природного ритма парка, но одновременно привлекает толпы туристов, стремящихся запечатлеть себя рядом с бродящими поросятами.

Жители начали замечать, что ведут себя приезжие всё более навязчиво: подбираются к животным слишком близко, хватают их за уши, подзывают для фото, бегают за поросятами и даже устраивают селфи-охоту на автостоянках.

Активистка по защите животных Джилли Джонс рассказала, что видела десятки подобных случаев, и выступила на суде Вердерерса с требованием защитить животных.

Её слова повлияли на решение местных управителей: парк официально напомнил, что брать на руки свиней, кормить их и преследовать — запрещено по кодексу Нового леса.

Председатель Ассоциации защиты жителей Нью-Фореста Эндрю Пэрри-Нортон также попросил туристов сохранять дистанцию: животные — украшение леса, но наблюдать за ними нужно "издалека".

Что именно запрещено: краткий разбор правил

Ограничения касаются всех посетителей Нью-Фореста — от случайных туристов до блогеров, снимающих контент.

Нельзя:

  • брать поросят на руки;
  • кормить животных;
  • подходить слишком близко;
  • преследовать свиней ради фотографий;
  • мешать движению животных вдоль дорог;
  • выкладывать видео с нарушениями, стимулируя повтор поведения.

Разрешено:

  • наблюдать за свиньями на дистанции;
  • фотографировать животных без приближения;
  • оставаться на тропах и не загонять свиней в угол.

А что если туристы продолжат нарушать

Если проблема не исчезнет:

  • парк может ввести штрафы;
  • участки леса станут закрывать на время откорма;
  • будут установлены барьеры и зоны ограниченного доступа;
  • местные бизнесы потеряют возможность привлекать путешественников к "лесным маршрутам"

Это уже обсуждается на уровне районного совета.

Плюсы и минусы запрета селфи

Плюсы

Минусы

Защита животных от стресса

Туристам сложнее получить желаемые фото

Снижение аварий с участием животных

Снижение вирусного контента для бизнеса

Дальнейшая сохранность традиции откорма свиней

Возможные жалобы блогеров

Безопасность детей

Меньше прямых взаимодействий с животными

FAQ

Можно ли фотографировать свиней вообще?

Да, но только с безопасного расстояния.

Могут ли блогеры получить специальное разрешение?

Нет. Правила одинаковы для всех, включая СМИ и инфлюенсеров.

Можно ли кормить свиней принесёнными фруктами?

Категорически нельзя — это нарушает природный рацион и может навредить животным.

Мифы и правда

Миф: свиньи в Нью-Форесте — туристический аттракцион.
Правда: свиньи принадлежат землевладельцам и являются частью экосистемы, а не развлекательного парка.

Миф: если животное само подходит, можно трогать.
Правда: приближение не означает согласие — контакт запрещён.

Интересный факт

Нью-Форест — один из немногих регионов Европы, где традиция выпаса свиней сохраняется более тысячи лет.

Исторический контекст

  1. В XI веке Уильям Завоеватель объявил лес королевским.
  2. В XX-XXI вв. Нью-Форест стал национальным парком, а выпас — частью культурного наследия.
  3. В 2020-х туристический бум усилил давление на животных, что привело к современным запретам.
Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
