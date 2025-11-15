Забытые жемчужины Бутана: что стоит увидеть, кроме монастыря Гнездо тигрицы

Национальный музей Бутана открыл свои двери для туристов в 1968 году

8:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бутан — это маленькая, но удивительно загадочная страна, расположенная в Восточных Гималаях, между Индией и Китаем. Это место известно своей уникальной культурой и потрясающими природными пейзажами. Здесь отсутствуют крупные мегаполисы, зато царит спокойствие и гармония, где традиции переплетаются с природной красотой. Важной особенностью Бутана является его философия "валового национального счастья", которая ставит на первое место не только экономический рост, но и духовное благополучие народа. Страна также стала первым государством, которое добилось отрицательных углеродных выбросов, сделав шаг к устойчивому будущему.

Фото: commons.wikimedia.org by Christopher J. Fynn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тхимпху, Бутан

Национальный музей Бутана

Находится в старинной сторожевой башне на возвышенности, в 15 минутах от города Паро. Это одно из самых интересных и познавательных мест в стране. Башня была построена в 1641 году как оборонительное сооружение для защиты города от вторжения с севера. В 1968 году по указанию короля Джигме Дорджи Вангчука она была преобразована в музей.

Музей представляет собой несколько этажей, каждый из которых посвящен разным темам. На нижнем этаже можно увидеть оружие и бытовые предметы, на первом этаже — посуду из бамбука, на втором этаже — предметы для буддийских ритуалов, а на третьем — этнографическую коллекцию. Вход в музей всегда вызывает интерес у туристов, но стоит помнить, что внутри запрещено фотографировать.

Друкгьял-дзонг

Друкгьял-дзонг — это древняя монастырская крепость, расположенная на западном краю Бутана, недалеко от города Паро. Построенная в 1649 году, она служила для защиты страны от тибетских захватчиков. В 1951 году крепость была разрушена, но с тех пор часть её была восстановлена, и теперь это важный туристический объект.

Друкгьял-дзонг является отправной точкой для многих горных маршрутов, включая знаменитые тропы, ведущие в Тибет. Крепость и её руины, расположенные на фоне горных пейзажей, создают захватывающее зрелище для туристов и паломников.

Пунакха-дзонг

Пунакха-дзонг, или "Дворец великого счастья", — одна из самых впечатляющих крепостей Бутана. Расположенная на слиянии рек Пхо Чу и Мо Чу, она была построена в XVII веке и долгое время служила политическим и духовным центром Бутана. За свою долгую историю Пунакха-дзонг пережила несколько пожаров и наводнений, но каждый раз была восстановлена монахами.

Чтобы попасть в Пунакха-дзонг, нужно пройти через старинный Консольный мост, построенный в 1637 году. Мост пережил множество разрушений, но в 2006 году был восстановлен с помощью немецких спонсоров. Внутри Пунакха-дзонга находится мемориальный храм, мавзолей и богатая библиотека, что делает его не только важной культурной достопримечательностью, но и местом паломничества для буддистов.

Такцанг-лакханг

Монастырь Такцанг-лакханг, также известный как "Гнездо тигрицы", — это одно из самых известных мест в Бутане. Монастырь был основан в 1692 году на высоте 3120 метров. Его уникальная архитектура, расположенная прямо на скале, привлекает внимание тысяч туристов. Легенда гласит, что гуру Падмасамбхава прилетел сюда на спине тигрицы для медитации.

Путь к монастырю лежит через сосновый лес, украшенный гирляндами и молитвенными флажками. Преодолеть маршрут до монастыря можно за 2-4 часа, в зависимости от физической подготовки. Этот монастырь не только известен своей архитектурой, но и потрясающими видами на окрестности.

Перевал Дочула Пасс и Друк Вангьял Чортенс

Перевал Дочула Пасс расположен на пути в Пунакха, на высоте 3100 метров. Здесь находится мемориал из 108 ступ (чортенов), посвящённый памяти погибших в конфликте 2003 года. Мемориал был возведён королевой Аши Дорджи Вангмо Вангчук. Также на перевале стоит храм Друк Вангьял Лакханг, построенный в честь 100-летия королевской династии.

Перевал привлекает множество туристов, особенно в декабре, когда здесь проводится культурный фестиваль. Мемориал и храм — это важные культурные и исторические объекты Бутана.

Дворец Деченчолинг

Деченчолинг — резиденция короля Бутана, построенная в 1953 году. Комплекс выполнен в традиционном бутанском стиле и включает трёхэтажное здание, окружённое прудами и садами. Этот дворец служит для приёма иностранных делегаций и проведения официальных мероприятий.

Хотя доступ внутрь дворца для туристов ограничен, можно посетить территорию комплекса в составе организованных туров. Это место важно как для исторической, так и для культурной жизни Бутана.

Будда Дорденма

Статуя Будды Дорденма в Тхимпху — одна из крупнейших статуй Будды в мире, высотой более 50 метров. Она была построена в 2010 году в честь 100-летия монархии Бутана. Внутри статуи находится храм, в котором расположены 100 000 позолоченных изображений Будды. Статуя является важной духовной достопримечательностью и привлекает множество туристов.

Советы для туристов

При посещении Бутана стоит учитывать несколько особенностей.

Разрешения для путешествий. Для посещения некоторых районов Бутана требуется специальное разрешение, особенно в отдалённые регионы. Лучше всего путешествовать с гидом, чтобы облегчить процесс получения разрешений. Горные дороги. В некоторых районах дороги могут быть закрыты или ограничены по времени. Планируйте поездки ранним утром для безопасного и комфортного путешествия. Одежда. Одежда должна соответствовать климату региона, поскольку температура может значительно варьироваться в зависимости от местности. Язык и общение. Местные жители приветливы, но большинство говорит на диалектах, что может затруднить общение. Валюта. В Бутане используется нгултрум, но также принимаются индийские рупии и доллары США в крупных городах.

Таблица: Плюсы и минусы достопримечательностей Бутана

Плюсы Минусы Уникальная культура и архитектура. Нужна подготовка для путешествий в отдалённые районы. Великолепные природные пейзажи. Требуются разрешения для посещения некоторых мест. Множество исторических памятников и монастырей. Рельеф и климат могут создавать трудности для туристов.

FAQ

Как долго можно отдыхать в Бутане?

Время путешествия зависит от интересующих вас мест, но для полноценного знакомства с основными достопримечательностями потребуется минимум 7-10 дней.

Как правильно подготовиться к путешествию в Бутан?

Необходимо получить визу, разрешения для посещения определённых регионов и иметь гид, чтобы облегчить процесс организации поездки.

Какие сувениры можно привезти из Бутана?

Популярными сувенирами являются изделия из шерсти, серебряные украшения, а также традиционные буддийские амулеты и статуэтки.

Мифы и правда о Бутане

Миф 1: Бутан — это полностью закрытая страна для туристов

Правда: для посещения Бутана требуется виза, но страна открыта для иностранных туристов, особенно с помощью лицензированных туристических агентств.

Миф 2: в Бутане нельзя фотографировать

Правда: в некоторых местах, например, в музеях и храмах, фото- и видеосъёмка запрещена, но в остальном страны фотографии приветствуются.

Миф 3: в Бутане запрещена телекоммуникация

Правда: в стране доступен интернет и мобильная связь, хотя в некоторых отдалённых районах могут возникать проблемы с сигналом.