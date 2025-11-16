Двери в Азию открыты: как Владивосток становится новым магнитом для южнокорейских туристов

Южная Корея постепенно возвращается к привычному ритму путешествий, и один из первых направлений, который вновь появляется в туристических планах жителей страны, — Владивосток.
После возобновления паромного маршрута между Сокчо и российским портом южнокорейский туроператор Kyowon Tour Travel Easy объявил о запуске новых программ. Для региона это важный шаг: туризм на Дальнем Востоке оживает, а интерес к коротким заграничным маршрутам в Корее только растёт.
Компания разработала специальную программу "Европа рядом, Владивосток, 4 дня", рассчитанную на путешественников, предпочитающих комфортный и насыщенный отдых.
Маршрут предлагает знакомство с главным транспортным узлом города — железнодорожным вокзалом, прогулку по туристической улице Арбат, посещение православного храма и музея легендарной подводной лодки С-56. Для корейских гостей такой набор объектов — возможность увидеть другой культурный пласт, не уезжая далеко от дома.
Возвращение организованных туров стало возможным благодаря открытию нового паромного сообщения, запущенного компанией GNL Ferry в сентябре. Теперь путь по морю стал альтернативой авиаперелётам и укрепляет связь между странами, тем более что безвизовый режим для россиян и корейцев действует уже несколько лет, пишет РБК.
|Способ путешествия
|Время в пути
|Особенности
|Паром Сокчо-Владивосток
|около суток
|Живописный маршрут, большой багаж, мягкое восстановление турпотока
|Авиаперелёт (возможен при восстановлении сообщений)
|2-3 часа
|Быстро, удобно, но зависит от политической ситуации
|Комбинированный тур (паром + внутрироссийские перелёты)
|по маршруту
|Открывает доступ к другим городам Дальнего Востока
• Ошибка: рассчитывать только на авиасообщение.
Последствие: возможная невозможность попасть в регион из-за отсутствия рейсов.
Альтернатива: выбирать паром как стабильный и предсказуемый вариант.
• Ошибка: недооценивать погодные условия Владивостока.
Последствие: дискомфорт, невозможность насладиться прогулками.
Альтернатива: заранее предусмотреть ветровку, удобную обувь и тёплые вещи.
• Ошибка: ограничиться только экскурсионной частью тура.
Последствие: упустить атмосферу приморского города.
Альтернатива: выделить время на набережную, морские виды и фоторяд.
А что если паромные маршруты станут основой для новых мини-круизов между Россией, Японией и Южной Кореей?
Возвращение интереса к Владивостоку может стать первым шагом к восстановлению крупного восточноазиатского туристического треугольника, где путешественники смогут за одну неделю посетить сразу несколько стран.
|Плюсы
|Минусы
|Удобное морское сообщение
|Время в пути больше, чем при перелёте
|Безвиз между странами
|Погодные риски на море
|Новые турпакеты от крупных операторов
|Ограниченное количество мест
|Рост интереса к Дальнему Востоку
|Туристический рынок ещё восстанавливается
Нужна ли виза корейцам для поездки во Владивосток?
Нет, действует безвизовый режим.
Можно ли добраться только паромом?
Да, маршрут Сокчо-Владивосток активно работает.
Сколько длится тур?
Классический пакет рассчитан на 4 дня.
Какие основные локации включены в программу?
Арбат, православный храм, музей подлодки С-56, железнодорожный вокзал.
Миф: паромы — устаревший вид путешествия.
Правда: современные суда обеспечивают комфорт и привлекательные маршруты.
Миф: Владивосток малоинтересен корейским туристам.
Правда: город сочетает европейскую архитектуру, морскую атмосферу и культурное разнообразие, что делает его ярким направлением.
Владивосток называют "воротами в Азию", но для корейцев он ещё и "ближайшая Европа", благодаря архитектуре конца XIX века.
Паромные маршруты между Кореей и Россией активно развивались ещё в 2000-х, и сейчас эта традиция возвращается.
Подлодка С-56 — один из самых посещаемых объектов города и уникальный корабль-музей на Тихом океане.
Связи между Кореей и российским Дальним Востоком имеют давние корни: от торговых контактов до культурных обменов. До пандемии туристические потоки были стабильными, а маршруты — востребованными.
Возобновление туров Kyowon Tour Travel Easy и запуск парома GNL Ferry — логичное продолжение многолетнего сотрудничества, открывающее новый этап взаимодействия стран в сфере путешествий.
