Ближневосточный шенген готовится к запуску: путешествия по Персидскому заливу станут доступнее

С 2026 года путешествия по странам Персидского залива могут стать проще, чем когда-либо. Регион готовится к запуску единой туристической визы "GCC Grand Tours", которая позволит свободно перемещаться между шестью государствами — ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном, Кувейтом и Оманом.
Для российских туристов это означает новый уровень мобильности, сниженные расходы, экономию времени и возможность планировать путешествия гибко, не оглядываясь на сложное визовое оформление в каждую страну по отдельности.
Разработка визы велась четыре года, и теперь ближневосточный "шенген" из концепции превращается в реальный инструмент, способный изменить туристическую карту региона. Онлайн-подача заявок, разные сроки пребывания и выбор сразу нескольких стран в одном маршруте — всё это открывает большие возможности как для отдыха, так и для длительных поездок.
Единая виза создаётся с расчётом на то, что путешественники смогут перемещаться по региону в едином туристическом пространстве. Ожидается внедрение цифровой платформы, через которую можно будет подать документы — без посещения визовых центров.
Предварительные данные говорят, что срок действия визы составит 30-90 дней, а доступ можно будет выбрать либо в одну страну, либо сразу в несколько.
Страны ССЗ стремятся упростить путешествия для резидентов, цифровых кочевников, бизнес-гостей и туристов, которые уже давно облюбовали Дубай, Доху и Маскат как удобные транспортные узлы.
Новая виза должна снизить общие расходы и заменить необходимость оформления сразу шести отдельных документов, сообщает "Турпром".
|Страна
|Визитная карточка
|Особенности поведения
|Уровень цен
|ОАЭ
|Мегаполисы, роскошь, инновации
|Дресс-код, правила Рамадана
|Высокие
|Саудовская Аравия
|Святыни ислама, исторические районы
|Консервативные нормы
|Ниже средних
|Катар
|Архитектура, культура, отдых премиум-класса
|Скромная одежда
|Высокие
|Бахрейн
|История + современность, Формула-1
|Либеральнее соседей
|Средние
|Кувейт
|Музеи, архитектура, море
|Жаркий климат
|Высокие из-за валюты
|Оман
|Природа, традиции, спокойствие
|Консервативные обычаи
|Средние
Определитесь с маршрутом. Новая виза даст возможность составлять длинные перелётные цепочки и комбинировать страны по интересам: пляжи, пустыни, музеи, мегаполисы.
Проверьте климат. Лучшее время — октябрь-апрель, когда жара спадает и возможен комфортный отдых на воздухе.
Забронируйте жильё заранее. Особенно если планируете пиковые даты: Новый год, февральские каникулы, Рамадан.
• В ОАЭ — удобны районы рядом с метро;
• В Омане — выбирайте курорты у побережья;
• В Катаре — лучше брать отели возле Корниша.
Соблюдайте местные нормы. В большинстве стран действует строгий дресс-код. Лучше выбирать одежду, закрывающую плечи и колени.
Следите за визовыми новостями. Хотя запуск намечен на 2026 год, детали ещё обсуждаются, включая сроки пребывания и стоимость.
Продумайте транспорт. Между странами удобнее перемещаться самолётами, но Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия развивают скоростные автотрассы.
Изучите валютные особенности. Самые дорогие валюты — у Бахрейна, Кувейта и Омана; в ОАЭ перерасходы чаще связаны с уровнем сервиса.
• Ошибка: рассчитывать, что с запуском GCC VISA исчезнут все ограничения.
Последствие: риск недоразумений при въезде, особенно на первых этапах внедрения.
Альтернатива: проверять актуальные требования каждого государства перед поездкой.
• Ошибка: бронировать поездку на летние месяцы.
Последствие: экстремальная жара делает большинство активностей невозможными.
Альтернатива: планировать туры на зиму или начало весны.
• Ошибка: игнорировать местные культурные нормы.
Последствие: штрафы и неприятные ситуации в общественных местах.
Альтернатива: выбирать одежду, соответствующую правилам региона, и избегать публичных проявлений эмоций.
А что если единая виза превратит регион в новый центр длинных маршрутов наподобие европейских круговых туров? Тогда путешественники смогут проводить в странах Залива по месяцам, комбинируя обучение, удалённую работу, отдых и переезды.
Для российских туристов появится реальная альтернатива дорогим европейским шенгенам, а Дубай и Доха фактически превратятся в главные транспортные узлы Евразии.
С какой даты начнёт действовать единая виза GCC?
Плановый запуск — 2026 год.
Можно будет путешествовать по всем шести странам без дополнительных виз?
Да, если выбрать мультидоступ при подаче заявки.
Какой срок пребывания предусмотрен?
Обсуждается диапазон 30-90 дней.
Как подавать документы?
Через цифровую платформу GCC, полностью онлайн.
Будет ли виза дороже обычных виз отдельных стран?
Предполагается, что она будет дешевле оформления шести отдельных документов.
Миф: будет действовать полный безвиз.
Правда: виза всё равно нужна, она просто единая и проще в оформлении.
Миф: всё пространство ССЗ — единая по нормам зона.
Правда: различия между странами остаются, особенно в поведении, дресс-коде и культурных правилах.
Миф: туристов ждут одинаковые цены.
Правда: стоимость отдыха сильно варьируется — от дорогих ОАЭ до бюджетной Саудовской Аравии.
Введение визы GCC станет крупнейшей туристической реформой региона за последние 20 лет.
Аналогичная идея обсуждалась ещё в 2000-х, но впервые получила реальное одобрение только в 2023 году.
После запуска визы в ОАЭ планируют открыть единый туристический маршрут, соединяющий все семь эмиратов.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива образовался в 1981 году, и с тех пор идея экономического и транспортного сближения обсуждается регулярно.
Туризм долго развивался неравномерно: ОАЭ и Катар стали мировыми центрами, тогда как Оман и Саудовская Аравия сохраняли более строгие подходы.
Проект "GCC Grand Tours" станет первым шагом к созданию единого туристического пространства, подобного европейскому. Его цель — перераспределение турпотоков, рост внутреннего рынка, развитие инфраструктуры и увеличение доходов стран региона.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.