Ближневосточный шенген готовится к запуску: путешествия по Персидскому заливу станут доступнее

Россияне смогут путешествовать по 6 странам Персидского залива с одной визой

С 2026 года путешествия по странам Персидского залива могут стать проще, чем когда-либо. Регион готовится к запуску единой туристической визы "GCC Grand Tours", которая позволит свободно перемещаться между шестью государствами — ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном, Кувейтом и Оманом.

Для российских туристов это означает новый уровень мобильности, сниженные расходы, экономию времени и возможность планировать путешествия гибко, не оглядываясь на сложное визовое оформление в каждую страну по отдельности.

Разработка визы велась четыре года, и теперь ближневосточный "шенген" из концепции превращается в реальный инструмент, способный изменить туристическую карту региона. Онлайн-подача заявок, разные сроки пребывания и выбор сразу нескольких стран в одном маршруте — всё это открывает большие возможности как для отдыха, так и для длительных поездок.

GCC VISA: как будет устроен формат

Единая виза создаётся с расчётом на то, что путешественники смогут перемещаться по региону в едином туристическом пространстве. Ожидается внедрение цифровой платформы, через которую можно будет подать документы — без посещения визовых центров.

Предварительные данные говорят, что срок действия визы составит 30-90 дней, а доступ можно будет выбрать либо в одну страну, либо сразу в несколько.

Страны ССЗ стремятся упростить путешествия для резидентов, цифровых кочевников, бизнес-гостей и туристов, которые уже давно облюбовали Дубай, Доху и Маскат как удобные транспортные узлы.

Новая виза должна снизить общие расходы и заменить необходимость оформления сразу шести отдельных документов, сообщает "Турпром".

Сравнение стран

Страна Визитная карточка Особенности поведения Уровень цен ОАЭ Мегаполисы, роскошь, инновации Дресс-код, правила Рамадана Высокие Саудовская Аравия Святыни ислама, исторические районы Консервативные нормы Ниже средних Катар Архитектура, культура, отдых премиум-класса Скромная одежда Высокие Бахрейн История + современность, Формула-1 Либеральнее соседей Средние Кувейт Музеи, архитектура, море Жаркий климат Высокие из-за валюты Оман Природа, традиции, спокойствие Консервативные обычаи Средние

Как спланировать путешествие

Определитесь с маршрутом. Новая виза даст возможность составлять длинные перелётные цепочки и комбинировать страны по интересам: пляжи, пустыни, музеи, мегаполисы. Проверьте климат. Лучшее время — октябрь-апрель, когда жара спадает и возможен комфортный отдых на воздухе. Забронируйте жильё заранее. Особенно если планируете пиковые даты: Новый год, февральские каникулы, Рамадан.

• В ОАЭ — удобны районы рядом с метро;

• В Омане — выбирайте курорты у побережья;

• В Катаре — лучше брать отели возле Корниша. Соблюдайте местные нормы. В большинстве стран действует строгий дресс-код. Лучше выбирать одежду, закрывающую плечи и колени. Следите за визовыми новостями. Хотя запуск намечен на 2026 год, детали ещё обсуждаются, включая сроки пребывания и стоимость. Продумайте транспорт. Между странами удобнее перемещаться самолётами, но Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия развивают скоростные автотрассы. Изучите валютные особенности. Самые дорогие валюты — у Бахрейна, Кувейта и Омана; в ОАЭ перерасходы чаще связаны с уровнем сервиса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: рассчитывать, что с запуском GCC VISA исчезнут все ограничения.

Последствие: риск недоразумений при въезде, особенно на первых этапах внедрения.

Альтернатива: проверять актуальные требования каждого государства перед поездкой.

• Ошибка: бронировать поездку на летние месяцы.

Последствие: экстремальная жара делает большинство активностей невозможными.

Альтернатива: планировать туры на зиму или начало весны.

• Ошибка: игнорировать местные культурные нормы.

Последствие: штрафы и неприятные ситуации в общественных местах.

Альтернатива: выбирать одежду, соответствующую правилам региона, и избегать публичных проявлений эмоций.

А что если …

А что если единая виза превратит регион в новый центр длинных маршрутов наподобие европейских круговых туров? Тогда путешественники смогут проводить в странах Залива по месяцам, комбинируя обучение, удалённую работу, отдых и переезды.

Для российских туристов появится реальная альтернатива дорогим европейским шенгенам, а Дубай и Доха фактически превратятся в главные транспортные узлы Евразии.

FAQ

С какой даты начнёт действовать единая виза GCC?

Плановый запуск — 2026 год.

Можно будет путешествовать по всем шести странам без дополнительных виз?

Да, если выбрать мультидоступ при подаче заявки.

Какой срок пребывания предусмотрен?

Обсуждается диапазон 30-90 дней.

Как подавать документы?

Через цифровую платформу GCC, полностью онлайн.

Будет ли виза дороже обычных виз отдельных стран?

Предполагается, что она будет дешевле оформления шести отдельных документов.

Мифы и правда

Миф: будет действовать полный безвиз.

Правда: виза всё равно нужна, она просто единая и проще в оформлении.

Миф: всё пространство ССЗ — единая по нормам зона.

Правда: различия между странами остаются, особенно в поведении, дресс-коде и культурных правилах.

Миф: туристов ждут одинаковые цены.

Правда: стоимость отдыха сильно варьируется — от дорогих ОАЭ до бюджетной Саудовской Аравии.

Три интересных факта

Введение визы GCC станет крупнейшей туристической реформой региона за последние 20 лет. Аналогичная идея обсуждалась ещё в 2000-х, но впервые получила реальное одобрение только в 2023 году. После запуска визы в ОАЭ планируют открыть единый туристический маршрут, соединяющий все семь эмиратов.

Исторический контекст

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива образовался в 1981 году, и с тех пор идея экономического и транспортного сближения обсуждается регулярно.

Туризм долго развивался неравномерно: ОАЭ и Катар стали мировыми центрами, тогда как Оман и Саудовская Аравия сохраняли более строгие подходы.

Проект "GCC Grand Tours" станет первым шагом к созданию единого туристического пространства, подобного европейскому. Его цель — перераспределение турпотоков, рост внутреннего рынка, развитие инфраструктуры и увеличение доходов стран региона.