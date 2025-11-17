Ловушка начинается с флирта: опьяненные туристы теряют всё за минуты — и даже не помнят как

Схема с коктейлем "Спокойной ночи, Золушка" давно стала частью криминального фольклора курортных стран — от Бразилии до Таиланда. Но в последние годы она набрала обороты: туристы теряют деньги, предметы роскоши и телефоны, а самое опасное — память о случившемся.
Мошенницы используют сильнодействующие седативные препараты, которые превращают встречу с "красивой незнакомкой" в потерянную ночь. Разбираемся, как работает схема, где она распространена и что должен знать мужчина, путешествующий в одиночку.
Название Goodnight, Cinderella не относится к какому-то конкретному рецепту. Напиток — всего лишь способ доставки препарата. В разных странах используются разные седативные, но в основе часто — ГГБ или лекарства вроде "Рагипнола". Всё это вызывает расслабление, эйфорию и очень быстрое отключение сознания.
Жертва обычно знакомится с девушкой в баре или на пляже, принимает алкоголь, в который незаметно подмешано средство, а через несколько минут теряет ориентацию. Иногда наркотик наносят прямо на тело — чтобы он попал на слизистые во время интимного контакта. Утром человек просыпается без денег, техники и с провалами в памяти, поэтому часто даже не может объяснить полиции, что произошло.
Рио-де-Жанейро называют столицей "коктейльного" криминала. Здесь работают целые группы, которые охотятся за иностранцами. Значительная часть случаев происходит в барных районах и на пляжах.
"После выхода из заведения меня вырвало прямо на тротуар. Мне было очень-очень плохо. Я не мог встать до обеда. Никогда в жизни я себя так не чувствовал", — рассказал отдыхавший в Польше Джон Девералл.
По его словам, ночь в стрип-клубе обошлась ему в 5 тысяч долларов, а память провалилась почти полностью.
В Варшаве и Кракове туристов опаивают в стрип-клубах, после чего предъявляют счета вдвое больше ожидаемого. Многие иностранцы только дома понимают, что их ограбили.
Здесь мошенничество становится частью более крупной схемы: туристу подмешивают седативное, приглашают на "вечеринку", а затем выставляют огромный счет или заявляют о нарушении местных законов.
В Таиланде встречаются как схемы с наркотиками, так и длительные финансовые мошенничества. Один из самых громких случаев — история трансгендерной мошенницы Эми, которая годами вытягивала из японских мужчин деньги, придумывая болезни и несуществующие бизнес-проекты.
Истории пострадавших похожи.
Британец из Суиндона рассказывал, что познакомился с женщиной, привёл её в номер, а во время близости она заставила его облизать наркотик с груди.
"Она мне очень понравилась, и я подчинился, но через несколько мгновений я почувствовал сильное головокружение и дезориентацию. Комната закружилась, а она просто смотрела на меня. Должно быть, вскоре после этого я потерял сознание", — рассказал пострадавший 27-летний британец.
Проснувшись, он обнаружил пропажу телефона, часов и денег — а полиция не приняла историю всерьёз.
"Я сообщил обо всем полиции, а они начали надо мной смеяться. Они явно не восприняли проблему всерьез и сочли ее забавной", — рассказал пострадавший.
|
Страна
|
Типичные локации
|
Особенности схемы
|
Бразилия
|
пляжи, клубы, бары
|
наркотик в напитке или на теле
|
Польша
|
стрип-клубы
|
подмена счета + опаивание
|
ОАЭ
|
яхт-вечеринки
|
подмешивание → арест за алкоголь
|
Таиланд
|
бары, улицы
|
коктейли или длительные денежные схемы
Если вы почувствовали резкую слабость, тошноту, потемнение в глазах:
Даже минимальная память о событиях помогает позже восстановить цепочку и доказать преступление.
|
Активность
|
Плюсы
|
Минусы
|
Ночные клубы
|
новые знакомства, музыка
|
риск опаивания, кражи
|
Стрип-клубы
|
яркое шоу
|
двойные счета, криминал
|
Круизы на яхтах
|
красивый опыт
|
подставы, незаконный алкоголь
|
Уличные бары
|
дешевле, атмосфернее
|
отсутствие контроля
Как понять, что в напитке был наркотик?
Через 5-20 минут наступает головокружение, спутанность сознания, резкая слабость, нечёткая речь.
Стоит ли идти в полицию?
Да, даже если есть провалы в памяти. В отелях помогают оформить заявление.
Что делать, если украли телефон?
Заблокировать через сервис производителя (Apple, Samsung), сменить пароли, вывести местоположение через трекер.
Миф: такие схемы встречаются только в "опасных странах".
Правда: случаи фиксируются даже в Европе.
Миф: жертвы выглядят пьяными и сами винятся.
Правда: действие ГГБ отличается — симптомы развиваются слишком быстро.
Миф: это происходит только с мужчинами.
Правда: иногда жертвами становятся и женщины.
