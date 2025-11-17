Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ловушка начинается с флирта: опьяненные туристы теряют всё за минуты — и даже не помнят как

Рост случаев ограблений туристов после опаивания подтвердили правоохранители
7:36
Туризм

Схема с коктейлем "Спокойной ночи, Золушка" давно стала частью криминального фольклора курортных стран — от Бразилии до Таиланда. Но в последние годы она набрала обороты: туристы теряют деньги, предметы роскоши и телефоны, а самое опасное — память о случившемся.

Девушка
Фото: commons.wikimedia.org by Blemished Paradise, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка

Мошенницы используют сильнодействующие седативные препараты, которые превращают встречу с "красивой незнакомкой" в потерянную ночь. Разбираемся, как работает схема, где она распространена и что должен знать мужчина, путешествующий в одиночку.

Как устроена схема "Спокойной ночи, Золушка"

Название Goodnight, Cinderella не относится к какому-то конкретному рецепту. Напиток — всего лишь способ доставки препарата. В разных странах используются разные седативные, но в основе часто — ГГБ или лекарства вроде "Рагипнола". Всё это вызывает расслабление, эйфорию и очень быстрое отключение сознания.

Жертва обычно знакомится с девушкой в баре или на пляже, принимает алкоголь, в который незаметно подмешано средство, а через несколько минут теряет ориентацию. Иногда наркотик наносят прямо на тело — чтобы он попал на слизистые во время интимного контакта. Утром человек просыпается без денег, техники и с провалами в памяти, поэтому часто даже не может объяснить полиции, что произошло.

Где туристам опаснее всего

Бразилия: эпицентр схемы

Рио-де-Жанейро называют столицей "коктейльного" криминала. Здесь работают целые группы, которые охотятся за иностранцами. Значительная часть случаев происходит в барных районах и на пляжах.

"После выхода из заведения меня вырвало прямо на тротуар. Мне было очень-очень плохо. Я не мог встать до обеда. Никогда в жизни я себя так не чувствовал", — рассказал отдыхавший в Польше Джон Девералл.

По его словам, ночь в стрип-клубе обошлась ему в 5 тысяч долларов, а память провалилась почти полностью.

Польша

В Варшаве и Кракове туристов опаивают в стрип-клубах, после чего предъявляют счета вдвое больше ожидаемого. Многие иностранцы только дома понимают, что их ограбили.

Дубай

Здесь мошенничество становится частью более крупной схемы: туристу подмешивают седативное, приглашают на "вечеринку", а затем выставляют огромный счет или заявляют о нарушении местных законов.

Таиланд

В Таиланде встречаются как схемы с наркотиками, так и длительные финансовые мошенничества. Один из самых громких случаев — история трансгендерной мошенницы Эми, которая годами вытягивала из японских мужчин деньги, придумывая болезни и несуществующие бизнес-проекты.

Что происходит с жертвой

Истории пострадавших похожи.

Британец из Суиндона рассказывал, что познакомился с женщиной, привёл её в номер, а во время близости она заставила его облизать наркотик с груди.

"Она мне очень понравилась, и я подчинился, но через несколько мгновений я почувствовал сильное головокружение и дезориентацию. Комната закружилась, а она просто смотрела на меня. Должно быть, вскоре после этого я потерял сознание", — рассказал пострадавший 27-летний британец.

Проснувшись, он обнаружил пропажу телефона, часов и денег — а полиция не приняла историю всерьёз.

"Я сообщил обо всем полиции, а они начали надо мной смеяться. Они явно не восприняли проблему всерьез и сочли ее забавной", — рассказал пострадавший.

Сравнение: где схема наиболее распространена

Страна

Типичные локации

Особенности схемы

Бразилия

пляжи, клубы, бары

наркотик в напитке или на теле

Польша

стрип-клубы

подмена счета + опаивание

ОАЭ

яхт-вечеринки

подмешивание → арест за алкоголь

Таиланд

бары, улицы

коктейли или длительные денежные схемы

Как защититься: пошаговая инструкция

  1. Никогда не оставляйте напиток без присмотра - используйте крышку или берите напитки только у бармена.
  2. Не принимайте угощения от незнакомцев, даже если встреча кажется романтичной.
  3. Храните деньги и документы в сейфе. Металлические сейфы в отелях лучше пластиковых.
  4. Используйте трекеры на телефон и часы — AirTag, SmartTag и аналоги.
  5. Выходите из баров группой, особенно в странах с высоким уровнем криминала.
  6. Устанавливайте лимиты на карты, чтобы не списали крупную сумму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить из бокала, к которому прикасался кто-то другой.
  • Последствие: быстрый седативный эффект и отключение.
  • Альтернатива: пользоваться закрытыми бутылками или брать напитки только у официанта.
  • Ошибка: оставлять паспорт в сумке.
  • Последствие: его украдут, восстановление займет недели.
  • Альтернатива: хранить документы в сейфе, носить копию.
  • Ошибка: соглашаться ехать в "клуб" или "на яхту" с незнакомцем.
  • Последствие: кража, принуждение к оплате счета, арест.
  • Альтернатива: выбирать официальные экскурсии.

А что если вы всё-таки выпили

Если вы почувствовали резкую слабость, тошноту, потемнение в глазах:

  • Сразу позовите персонал бара
  • Попросите вызвать скорую
  • Постарайтесь не выходить из людного места
  • Предупредите друзей или отель

Даже минимальная память о событиях помогает позже восстановить цепочку и доказать преступление.

Плюсы и минусы популярных ночных развлечений для туристов

Активность

Плюсы

Минусы

Ночные клубы

новые знакомства, музыка

риск опаивания, кражи

Стрип-клубы

яркое шоу

двойные счета, криминал

Круизы на яхтах

красивый опыт

подставы, незаконный алкоголь

Уличные бары

дешевле, атмосфернее

отсутствие контроля

FAQ

Как понять, что в напитке был наркотик?
Через 5-20 минут наступает головокружение, спутанность сознания, резкая слабость, нечёткая речь.

Стоит ли идти в полицию?
Да, даже если есть провалы в памяти. В отелях помогают оформить заявление.

Что делать, если украли телефон?
Заблокировать через сервис производителя (Apple, Samsung), сменить пароли, вывести местоположение через трекер.

Мифы и правда

Миф: такие схемы встречаются только в "опасных странах".
Правда: случаи фиксируются даже в Европе.

Миф: жертвы выглядят пьяными и сами винятся.
Правда: действие ГГБ отличается — симптомы развиваются слишком быстро.

Миф: это происходит только с мужчинами.
Правда: иногда жертвами становятся и женщины.

3 факта, которые удивляют

  • ГГБ выводится из организма за несколько часов — его сложно обнаружить.
  • В некоторых странах коктейль продается нелегально под видом энергитоника.
  • В Таиланде и Бразилии есть целые группировки, специализирующиеся только на туристах.

Исторический контекст

  • Впервые о схеме заговорили в 1990-х, когда появились клубные наркотики.
  • В 2000-х случаи стали массовыми в Рио.
  • К 2020-м схема распространилась на Европу и Ближний Восток.
Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
