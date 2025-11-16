Пхукет и Самуи уходят от формата Турции: за кулисами тайского туризма меняются старые правила

Низкую долю All Inclusive в Таиланде объяснил Морозов директор по обслуживанию

Таиланд давно стал для россиян символом расслабленного отдыха: мягкий климат, яркая кухня, доступный транспорт и бесчисленные курорты. Однако у этого туристического рая есть одна особенность, которая удивляет многих путешественников: сегмент отелей с All Inclusive в стране остаётся малым и развиваться в массовый продукт не собирается. По данным туроператоров, доля отелей с "всё включено" составляет около 10%, и отельеры не планируют активно расширять эту концепцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaiyathat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Национальный парк Као Сок

Причина — не в нежелании соответствовать мировым трендам, а в том, что сама модель тайского туризма исторически и экономически устроена иначе. Здесь туристы предпочитают свободу выбора, насыщенные экскурсии, локальную кухню и персонализированный отдых.

Базовые причины, почему All Inclusive не приживается в Таиланде

В профессиональной среде отношение к All Inclusive неоднозначное.

"Массовое распространение "всё включено” превращает курорты в безликие комбинаты", — отметил директор по обслуживанию клиентов Илья Морозов.

Представители крупных принимающих компаний подтверждают, что многие отельеры сознательно не внедряют эту модель.

В ином формате эксперты объясняют: концепция экономически малоэффективна для тайских курортов, где инфраструктура рядом с отелями развита сильнее, чем в большинстве других стран АТР.

Сравнение: где All Inclusive работает, а где — нет

Тип курорта Наличие инфраструктуры Выполнимость All Inclusive Предпочтения туристов Май Кхао, Као Лак, Самуи Невысокая Возможен, но ограниченно Предпочитают полный пансион Пхукет (Патонг, Карон, Ката) Максимальная Экономически невыгоден Ходят в кафе, ездят в 7-Eleven Краби Средняя Может работать точечно Любят экскурсии и локальные рынки Самуи (Чавенг) Высокая Не востребован Комбинируют пляж, кафе, ночные рынки

Как выбирать питание в Таиланде: пошаговая инструкция (HowTo)

Шаг 1. Оцените инфраструктуру вокруг отеля

Если рядом есть рынок, кафе и круглосуточные магазины — "завтраки" выгоднее.

Шаг 2. Учтите состав группы

Семьи с маленькими детьми нередко выбирают полный пансион, чтобы не искать еду вне отеля.

Шаг 3. Посмотрите цены в местах рядом

В Таиланде стоимость ужина в кафе часто оказывается ниже, чем доплата за All Inclusive.

Шаг 4. Сравните типы отдыха

Экскурсии, трансферы, поездки по острову — всё это снижает выгоду большого пакета питания.

Шаг 5. Уточните включения

Некоторые отели предлагают гибридные пакеты — например, "полный пансион + вечерние напитки".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Бронировать All Inclusive в оживлённом районе Пхукета.

Последствие: переплата 45-50% за услуги, которыми не пользуются.

Альтернатива: брать "завтраки" и питаться в кафе.

Бронировать All Inclusive в оживлённом районе Пхукета. переплата 45-50% за услуги, которыми не пользуются. брать "завтраки" и питаться в кафе. Ошибка: Выбирать ограниченный пакет, чтобы "сидеть в отеле".

Последствие: потеря части впечатлений от страны.

Альтернатива: комбинировать пляжный отдых и гастрономические вылазки.

Выбирать ограниченный пакет, чтобы "сидеть в отеле". потеря части впечатлений от страны. комбинировать пляжный отдых и гастрономические вылазки. Ошибка: Игнорировать экскурсии с включёнными обедами.

Последствие: дублирование расходов.

Альтернатива: выбирать питание, соответствующее плану поездок.

А что если…

Вы едете с детьми

В уединённых регионах, таких как Као Лак, полный пансион может быть удобен.

Вы активный турист

All Inclusive теряет смысл: большую часть времени вы будете вне отеля.

Вы хотите сэкономить

7-Eleven и кафе — объективно дешевле, чем доплата за большой пакет.

Плюсы и минусы моделей питания

Формат Плюсы Минусы Завтраки Дешево, свобода выбора Нужно искать еду самостоятельно Полный пансион Удобно для пляжного отдыха Не охватывает напитки и вечерние активности All Inclusive Максимальный комфорт Переплата 45-50%; отсутствует гибкость

FAQ

Почему All Inclusive в Таиланде такой дорогой?

Потому что в стране развита внешняя инфраструктура, и отели конкурируют не с собой, а с огромным количеством кафе и рынков.

Насколько дороже "все включено" по сравнению с завтраками?

В среднем — на 100-150 долларов США в сутки с человека.

Есть ли смысл брать All Inclusive на Пхукете?

Только в отдалённых районах: Май Кхао, Наитон, Найтхарн.

Каким туристам он подходит?

Тем, кто не планирует активных выездов и предпочитает отдыхать только на территории отеля.

Мифы и правда о тайском All Inclusive

Миф: Таиланд "обязан" внедрить массовый All Inclusive, как Турция.

Правда: модель тайского туризма основана на локальной кухне и перемещениях гостей вне отеля.

Миф: Туристы хотят только All Inclusive.

Правда: большинство путешественников приезжают за вкусной уличной едой и экскурсиями.

Миф: All Inclusive удобнее и выгоднее.

Правда: в Таиланде цены в кафе ниже, чем доплата за пакет питания.

Блок "Сон и психология"

Туристы, выбирающие свободный формат питания, отмечают, что гастрономические выезды снижают стресс, создают эффект "погружения в новое" и улучшают эмоциональный фон поездки. В отличие от закрытого формата All Inclusive, такие поездки способствуют ощущению новизны, что положительно влияет на качество отдыха.

Три интересных факта

В Таиланде более 13 000 круглосуточных магазинов 7-Eleven — они доступны почти на каждом курорте. Блюда в уличных кафе часто готовят перед клиентом — это повышает доверие к качеству еды. Большинство экскурсий включает полноценный обед, что снижает потребность в пакетном питании.

Исторический контекст

1990-е: быстрый рост инфраструктуры на Пхукете и Самуи.

быстрый рост инфраструктуры на Пхукете и Самуи. 2000-е: развитие малых отелей и частного сектора.

развитие малых отелей и частного сектора. 2010-е: укрепление репутации Таиланда как гастрономического направления.

укрепление репутации Таиланда как гастрономического направления. 2020+: ориентация на индивидуальный отдых и отказ от массовых моделей питания.