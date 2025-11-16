Пхукет и Самуи уходят от формата Турции: за кулисами тайского туризма меняются старые правила

Таиланд давно стал для россиян символом расслабленного отдыха: мягкий климат, яркая кухня, доступный транспорт и бесчисленные курорты. Однако у этого туристического рая есть одна особенность, которая удивляет многих путешественников: сегмент отелей с All Inclusive в стране остаётся малым и развиваться в массовый продукт не собирается. По данным туроператоров, доля отелей с "всё включено" составляет около 10%, и отельеры не планируют активно расширять эту концепцию.
Причина — не в нежелании соответствовать мировым трендам, а в том, что сама модель тайского туризма исторически и экономически устроена иначе. Здесь туристы предпочитают свободу выбора, насыщенные экскурсии, локальную кухню и персонализированный отдых.
В профессиональной среде отношение к All Inclusive неоднозначное.
"Массовое распространение "всё включено” превращает курорты в безликие комбинаты", — отметил директор по обслуживанию клиентов Илья Морозов.
Представители крупных принимающих компаний подтверждают, что многие отельеры сознательно не внедряют эту модель.
В ином формате эксперты объясняют: концепция экономически малоэффективна для тайских курортов, где инфраструктура рядом с отелями развита сильнее, чем в большинстве других стран АТР.
|
Тип курорта
|
Наличие инфраструктуры
|
Выполнимость All Inclusive
|
Предпочтения туристов
|
Май Кхао, Као Лак, Самуи
|
Невысокая
|
Возможен, но ограниченно
|
Предпочитают полный пансион
|
Пхукет (Патонг, Карон, Ката)
|
Максимальная
|
Экономически невыгоден
|
Ходят в кафе, ездят в 7-Eleven
|
Краби
|
Средняя
|
Может работать точечно
|
Любят экскурсии и локальные рынки
|
Самуи (Чавенг)
|
Высокая
|
Не востребован
|
Комбинируют пляж, кафе, ночные рынки
Если рядом есть рынок, кафе и круглосуточные магазины — "завтраки" выгоднее.
Семьи с маленькими детьми нередко выбирают полный пансион, чтобы не искать еду вне отеля.
В Таиланде стоимость ужина в кафе часто оказывается ниже, чем доплата за All Inclusive.
Экскурсии, трансферы, поездки по острову — всё это снижает выгоду большого пакета питания.
Некоторые отели предлагают гибридные пакеты — например, "полный пансион + вечерние напитки".
В уединённых регионах, таких как Као Лак, полный пансион может быть удобен.
All Inclusive теряет смысл: большую часть времени вы будете вне отеля.
7-Eleven и кафе — объективно дешевле, чем доплата за большой пакет.
|
Формат
|
Плюсы
|
Минусы
|
Завтраки
|
Дешево, свобода выбора
|
Нужно искать еду самостоятельно
|
Полный пансион
|
Удобно для пляжного отдыха
|
Не охватывает напитки и вечерние активности
|
All Inclusive
|
Максимальный комфорт
|
Переплата 45-50%; отсутствует гибкость
Потому что в стране развита внешняя инфраструктура, и отели конкурируют не с собой, а с огромным количеством кафе и рынков.
В среднем — на 100-150 долларов США в сутки с человека.
Только в отдалённых районах: Май Кхао, Наитон, Найтхарн.
Тем, кто не планирует активных выездов и предпочитает отдыхать только на территории отеля.
Миф: Таиланд "обязан" внедрить массовый All Inclusive, как Турция.
Правда: модель тайского туризма основана на локальной кухне и перемещениях гостей вне отеля.
Миф: Туристы хотят только All Inclusive.
Правда: большинство путешественников приезжают за вкусной уличной едой и экскурсиями.
Миф: All Inclusive удобнее и выгоднее.
Правда: в Таиланде цены в кафе ниже, чем доплата за пакет питания.
Туристы, выбирающие свободный формат питания, отмечают, что гастрономические выезды снижают стресс, создают эффект "погружения в новое" и улучшают эмоциональный фон поездки. В отличие от закрытого формата All Inclusive, такие поездки способствуют ощущению новизны, что положительно влияет на качество отдыха.
