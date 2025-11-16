Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александра Пахмутова начала писать музыку с раннего детства
Модернизацию заводов VW поставили под вопрос сообщил Bild
Фитолампы спасают для зимнего освещения комнатных растений — цветоводы
Малый бизнес получит мораторий на налоги на пять лет заявил Гриб
Многоуровневое освещение повышает уют в жилых интерьерах — дизайнер Охмат
Изолированная галактика смогла выжить, продолжает рождать звёзды — астрономы
Антибиотики на фермах Тасмании заставляют туристов менять планы — Pravda
Подъём по лестнице на семь этажей без остановок является нормой — профессор
Белый цвет сала является признаком свежего продукта

Пляжи без толпы и искусство мирового уровня: почему Абу-Даби внезапно выигрывает у соседа-гиганта

Возрастающий спрос на отели Абу-Даби выделили эксперты туриндустрии
0:38
Туризм

Абу-Даби зачастую остается в тени яркого Дубая, но именно столица Эмиратов предлагает путешественнику более спокойный и доступный отдых. Здесь ниже цены на отели, меньше туристической суеты, а вместо высотной гонки — музеи, мангровые рощи, набережные и просторные пляжи. Это город, где роскошь сочетается с природой, а культурные проекты легко конкурируют с европейскими.

Абу-Даби
Фото: commons.wikimedia.org by Darthjipsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абу-Даби

Как добраться

Из России в Абу-Даби проще всего попасть прямым рейсом из Москвы. Из Санкт-Петербурга доступны маршруты с пересадкой, чаще всего — в Москве или Стамбуле. В среднем билет туда-обратно стоит от 20 000 рублей, но стоимость меняется в зависимости от сезона.

Полезные советы путешественникам

  • Банковские карты "МИР" не работают — берите доллары или рубли для обмена.
  • При оплате иностранной картой выбирайте расчёт именно в AED — так курс будет выгоднее.
  • Абу-Даби — город больших расстояний; большинство объектов находятся на разных островах.
  • Такси заметно дешевле, чем в Дубае: короткая поездка стоит около 20-25 AED.
  • Автобусы по проездному Hafilat — всего 2 AED.
  • Для посещения мечетей нужна закрытая одежда; на входе выдают платки.
  • Лучшие пляжи — вдоль набережной Корниш: общественные зоны бесплатные.
  • Сувениры выгоднее покупать в супермаркетах Carrefour и LuLu.
  • На улицах встречаются кондиционируемые остановки — ими стоит пользоваться.
  • Алкоголь продают только в лицензированных заведениях и специальных магазинах.

Что посмотреть

  • Лувр Абу-Даби

Один из самых амбициозных музеев Ближнего Востока, созданный в коллаборации с Францией. Эмираты заплатили за право использовать название "Лувр" 400 млн евро и получили возможность показывать работы Мане, Гогена, Рембрандта и десятков других мастеров.

Под куполом Жана Нувеля скрывается более 600 экспонатов — от античной скульптуры до абстракции XX века. Экспозиции объединяют по эпохам и темам, что делает маршрут интуитивным и логичным. Музей стоит посещать утром: мягкий свет через металлический "ажурный" купол создаёт идеальные условия для фотографий.

  • Мечеть Шейха Заида

Одна из самых красивых мечетей в мире и визитная карточка столицы. Белый мрамор, гигантская люстра из кристаллов Swarovski, уникальный ручной ковёр — всё это создаёт атмосферу величия. Вход бесплатный, но требуется регистрация в Visitor Center. Дресс-код — строгий: плечи, ноги и волосы должны быть закрыты.

  • Крепость Каср аль-Хосн

Символ исторического Абу-Даби. Крепость стояла на месте единственного пресного источника и служила защитным форпостом. Сегодня внутри — музей, где представлены карты, украшения, оружие и предметы быта прежних жителей эмирата.

  • Деревня ремесленников

Реконструкция традиционного уклада жизни до нефтяной эпохи. Здесь можно увидеть работу кузнецов, гончаров и ткачей, попробовать плести корзины или лепить кувшины, а после — выпить кофе с кардамоном в стилизованной бедуинской палатке.

  • Мангровый лес Абу-Даби

Заповедная территория в 15 минутах от центра. В густых рощах живут фламинго, цапли и морские черепахи. Туристы могут арендовать каяк или SUP — прогулки по каналам мангров занимают от часа до целого дня.

  • Пляж Аль-Батин

Общественный пляж с прозрачной водой и видом на мост Худайрийят. Идеален для отдыха с детьми: мягкий песок, спасатели, прокат сапбордов, душевые и раздевалки. Для женщин есть закрытая зона Ladies Beach.

  • Музей teamLab Phenomena

Интерактивное пространство, где искусство реагирует на движение, температуру и даже ритм шагов. Некоторые зоны "влажные" — обувь оставляют в шкафчиках. Рядом строится филиал Гуггенхайма.

  • Галерея Manarat Al Saadiyat

Бесплатные выставки, кинопоказы и мастер-классы. Это одно из немногих мест, где можно спокойно работать с ноутбуком в тишине — атмосфера располагает.

  • Галерея Bassam Freiha

Частная коллекция ориенталистской живописи, размещённая в эффектном минималистичном здании над водой. Вход свободный.

  • Пространство Abrahamic Family

Архитектурный комплекс из мечети, синагоги и христианской церкви, символизирующий единство трёх авраамических религий. Вход бесплатный, но требуется онлайн-регистрация.

  • Тропа в мангровой роще Jubail

Более "цивилизованный" вариант прогулки среди мангров: деревянные настилы, удобства, кафе, парковка. Хороший выбор для тех, кто хочет спокойной и безопасной природной прогулки.

Сравнение основных локаций Абу-Даби

Локация

Подходит для

Особенности

Лувр Абу-Даби

Любителей искусства

600+ экспонатов, выдающаяся архитектура

Мечеть шейха Заида

Культурный туризм

Дресс-код, бесплатные экскурсии

Мангровый лес

Природа, спорт

Каяки, SUP, фламинго

Аль-Батин

Пляжный отдых

Голубой флаг, рядом центр

Саадият

Искусство, музеи

Галереи, teamLab, музей Гуггенхайма

FAQ

Стоит ли выбирать Абу-Даби вместо Дубая?

Да, если вам важны музеи, простор, тишина и более низкие цены.

Можно ли купаться круглый год?

Да, вода теплая почти во все сезоны.

Где лучше жить туристу?

Ближе к Корниш или Саадият — так проще добираться до пляжей и музеев.

Мифы и правда о столице ОАЭ

Миф: Абу-Даби — скучный город.
Правда: Здесь сосредоточены лучшие культурные проекты страны и огромные природные территории.

Миф: Отдых очень дорогой.
Правда: Отели и такси зачастую дешевле, чем в Дубае.

Миф: Перемещаться сложно.
Правда: Такси недорогое, а остановки с кондиционерами делают поездки комфортными.

Исторический контекст

  • XVIII век — строительство крепости Каср аль-Хосн.
  • XX век — трансформация города благодаря нефтяной индустрии.
  • 2000-е — развитие острова Саадият как культурного кластера.
  • 2017 — открытие Лувра Абу-Даби.
  • 2020+ - создание интерактивных музеев и экологических троп.
Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Наука и техника
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
Последние материалы
Натыкание стопы увеличивает риск травм при беге: тренеры
Мульчирование почвы повышает выживаемость многолетних растений в мороз
Возрастающий спрос на отели Абу-Даби выделили эксперты туриндустрии
Секреты собачьей нежности: 7 жестов, которые растопят ваше сердце — вы точно это замечали
Рис или гречка: какая крупа полезнее, рассказал терапевт Демидик
Jaecoo создал внедорожник с салоном под нужды собак
С чем носить широкие джинсы зимой 2025-2026 рассказали стилисты
Уксусный барьер помогает избавиться от мышей в доме
Кокосовое масло делает текстуру маффинов мягкой и ароматной — эксперт
Киркоров с благодарностью вспомнил о поддержке Гурченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.