Пляжи без толпы и искусство мирового уровня: почему Абу-Даби внезапно выигрывает у соседа-гиганта

Абу-Даби зачастую остается в тени яркого Дубая, но именно столица Эмиратов предлагает путешественнику более спокойный и доступный отдых. Здесь ниже цены на отели, меньше туристической суеты, а вместо высотной гонки — музеи, мангровые рощи, набережные и просторные пляжи. Это город, где роскошь сочетается с природой, а культурные проекты легко конкурируют с европейскими.
Из России в Абу-Даби проще всего попасть прямым рейсом из Москвы. Из Санкт-Петербурга доступны маршруты с пересадкой, чаще всего — в Москве или Стамбуле. В среднем билет туда-обратно стоит от 20 000 рублей, но стоимость меняется в зависимости от сезона.
Один из самых амбициозных музеев Ближнего Востока, созданный в коллаборации с Францией. Эмираты заплатили за право использовать название "Лувр" 400 млн евро и получили возможность показывать работы Мане, Гогена, Рембрандта и десятков других мастеров.
Под куполом Жана Нувеля скрывается более 600 экспонатов — от античной скульптуры до абстракции XX века. Экспозиции объединяют по эпохам и темам, что делает маршрут интуитивным и логичным. Музей стоит посещать утром: мягкий свет через металлический "ажурный" купол создаёт идеальные условия для фотографий.
Одна из самых красивых мечетей в мире и визитная карточка столицы. Белый мрамор, гигантская люстра из кристаллов Swarovski, уникальный ручной ковёр — всё это создаёт атмосферу величия. Вход бесплатный, но требуется регистрация в Visitor Center. Дресс-код — строгий: плечи, ноги и волосы должны быть закрыты.
Символ исторического Абу-Даби. Крепость стояла на месте единственного пресного источника и служила защитным форпостом. Сегодня внутри — музей, где представлены карты, украшения, оружие и предметы быта прежних жителей эмирата.
Реконструкция традиционного уклада жизни до нефтяной эпохи. Здесь можно увидеть работу кузнецов, гончаров и ткачей, попробовать плести корзины или лепить кувшины, а после — выпить кофе с кардамоном в стилизованной бедуинской палатке.
Заповедная территория в 15 минутах от центра. В густых рощах живут фламинго, цапли и морские черепахи. Туристы могут арендовать каяк или SUP — прогулки по каналам мангров занимают от часа до целого дня.
Общественный пляж с прозрачной водой и видом на мост Худайрийят. Идеален для отдыха с детьми: мягкий песок, спасатели, прокат сапбордов, душевые и раздевалки. Для женщин есть закрытая зона Ladies Beach.
Интерактивное пространство, где искусство реагирует на движение, температуру и даже ритм шагов. Некоторые зоны "влажные" — обувь оставляют в шкафчиках. Рядом строится филиал Гуггенхайма.
Бесплатные выставки, кинопоказы и мастер-классы. Это одно из немногих мест, где можно спокойно работать с ноутбуком в тишине — атмосфера располагает.
Частная коллекция ориенталистской живописи, размещённая в эффектном минималистичном здании над водой. Вход свободный.
Архитектурный комплекс из мечети, синагоги и христианской церкви, символизирующий единство трёх авраамических религий. Вход бесплатный, но требуется онлайн-регистрация.
Более "цивилизованный" вариант прогулки среди мангров: деревянные настилы, удобства, кафе, парковка. Хороший выбор для тех, кто хочет спокойной и безопасной природной прогулки.
|
Локация
|
Подходит для
|
Особенности
|
Лувр Абу-Даби
|
Любителей искусства
|
600+ экспонатов, выдающаяся архитектура
|
Мечеть шейха Заида
|
Культурный туризм
|
Дресс-код, бесплатные экскурсии
|
Мангровый лес
|
Природа, спорт
|
Каяки, SUP, фламинго
|
Аль-Батин
|
Пляжный отдых
|
Голубой флаг, рядом центр
|
Саадият
|
Искусство, музеи
|
Галереи, teamLab, музей Гуггенхайма
Стоит ли выбирать Абу-Даби вместо Дубая?
Да, если вам важны музеи, простор, тишина и более низкие цены.
Можно ли купаться круглый год?
Да, вода теплая почти во все сезоны.
Где лучше жить туристу?
Ближе к Корниш или Саадият — так проще добираться до пляжей и музеев.
Миф: Абу-Даби — скучный город.
Правда: Здесь сосредоточены лучшие культурные проекты страны и огромные природные территории.
Миф: Отдых очень дорогой.
Правда: Отели и такси зачастую дешевле, чем в Дубае.
Миф: Перемещаться сложно.
Правда: Такси недорогое, а остановки с кондиционерами делают поездки комфортными.
