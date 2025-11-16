Подъём, похожий на русскую рулетку: почему этот маршрут Эвереста называют невозможным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:04
Туризм

Южная и Юго-Западная стены Эвереста считаются самыми недоступными направлениями на вершину. Эти гигантские каменно-ледовые плиты, уходящие вверх почти на три километра, десятилетиями остаются пределом человеческих возможностей.

Поход в горы
Фото: commons.wikimedia.org by Юрій Шушкевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поход в горы

Многочисленные экспедиции пытались пройти по этим маршрутам в разных стилях, однако опыт горных команд показывает: существует граница, за которой даже мастерство альпинистов уступает суровости горы.

Особое внимание специалисты уделяют различию между так называемым альпийским и осадным стилями, ведь именно стиль выбранного восхождения определяет шансы на успех.

На Эвересте стиль — это не просто методика прохождения. Это философия, проявление уважения к горе и возможности человека противостоять высоте. Поэтому разговор о Южной и Юго-Западной стенах всегда сопровождается дискуссией: возможен ли здесь чистый альпийский стиль? Многолетняя практика показывает, что ответ отрицательный — и причина кроется не только в сложности маршрута.

Базовые утверждения: что такое альпийский и осадный стиль

Под альпийским стилем понимают максимально лёгкий подъём: 2-3 альпиниста идут напрямую, берут только самое необходимое, не устанавливают промежуточных лагерей и не возвращаются за припасами. Такой подход требует невероятной скорости, силы и опыта, ведь каждая ошибка может стать последней. В отличие от него, осадный стиль — это работа большой группы, которая поднимает снаряжение выше и выше, устанавливает лагеря, прокладывает страховочные верёвки и создаёт безопасный коридор для восхождения.

Осадный метод дал миру множество исторических побед, включая экспедицию 1953 года, когда Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые достигли вершины Эвереста. За их успехом стояла огромная команда, работавшая на маршруте три месяца. Этот пример показывает принцип: сложнейшие участки требуют огромного количества ресурсов, людей и времени.

Таблица "Сравнение" стилей восхождения

Характеристика

Альпийский стиль

Осадный стиль

Количество людей

2-3

Десятки и сотни

Снаряжение

Минимум

Большие запасы

Промежуточные лагеря

Нет

Да

Возврат в базу

Нет

Регулярно

Скорость

Максимальная

Умеренная

Риски

Очень высокие

Ниже благодаря поддержке

Подходит для

Лёгких и средних маршрутов

Сверхсложных стен

"Советы шаг за шагом" (HowTo): как вообще планируются такие экспедиции

  1. Выбрать стиль и маршрут — заранее оценить риски и наличие ресурсов.
  2. Проанализировать погоду и сезон: на Юго-Западной стене окна стабильности очень короткие.
  3. Подготовить команду и распределить обязанности.
  4. Создать систему лагерей (для осадного стиля).
  5. Провести акклиматизацию по установленному графику.
  6. Проверить снаряжение, включая страховочные системы.
  7. Выбрать день штурма с учётом прогноза ветра.
  8. Планировать спуск заранее: на стене это критически важно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Попытка пройти стену с перегруженным рюкзаком → падение, потеря сил → минимизация веса, но без критических потерь по безопасности.
  • Переоценка собственных сил на высоте → горная болезнь → слаженная работа команды и акклиматизация.
  • Недостаток верёвок и точек страховки → невозможность спуска → использование осадного метода на сложнейших участках.
  • Попытка штурма без анализа погоды → попадание в шторм → перенос выхода.
  • Желание пройти "чистой линией" на грани возможностей → фатальные ошибки → гибридные схемы восхождения.

А что если попробовать пройти Юго-Западную стену иначе

История показывает, что даже смешанные схемы — когда часть пути совершается самостоятельно, а часть с опорой на установленные ранее верёвки и лагеря — крайне рискованны. На такой стене каждая ночёвка — вызов человеческому телу: мороз, недостаток кислорода, тяжёлая работа на больших углах наклона делают задачу почти невозможной.

Таблица "Плюсы и минусы" Юго-Западной стены Эвереста

Плюсы маршрута

Минусы

Уникальный технический вызов

Высочайший уровень смертности

Возможность первопрохождений

Почти вертикальные участки

Историческая ценность

Высота стен — 2500 м подряд

Престиж маршрута

В зоне смерти с первых метров стены

FAQ

Почему стену нельзя пройти в альпийском стиле?

Высота, рельеф, вес снаряжения и необходимость ночёвок делают этот стиль критически опасным.

Сколько людей вообще прошли этот маршрут?

Около тридцати — и все в осадном стиле.

Почему смертность такая высокая?

Из-за сочетания высоты, технической сложности и ограниченных возможностей спасения.

Мифы и правда

Миф: опытный альпинист может пройти любую стену в альпийском стиле.
Правда: существуют маршруты, где физически невозможно нести всё необходимое на себе.

Миф: технологии решат проблему.
Правда: на таких высотах и углах наклона техника почти бесполезна — решают только ресурсы и команды.

Миф: Юго-Западная стена — просто сложный маршрут.
Правда: это один из самых опасных и непредсказуемых участков на Земле.

Сон и психология

Экстремальные восхождения воздействуют на психику: изматывающий холод, длительное напряжение, нехватка кислорода и риск срыва выматывают не меньше, чем физическая нагрузка. Психологическая устойчивость — неотъемлемое условие выживания. На таких стенах победа часто зависит не от силы, а от способности сохранять ясность ума в условиях высотного стресса.

Три интересных факта

  • Перепад высоты Юго-Западной стены сопоставим с высотой семи Эйфелевых башен.
  • Легендарные экспедиции Бонингтона включали до 80 альпинистов выше базового лагеря.
  • На каждый успешный подъём через стену приходится один погибший.

Исторический контекст

  1. 1970-е — первые попытки британцев пройти стену.
  2. 1980-е — появление экспедиций, совмещающих элементы разных стилей.
  3. 1988 год — трагическая попытка словаков, считающаяся частично альпийской.
  4. По сей день ни одно восхождение не выполнено полностью в альпийском стиле.
Автор Юлия Бирюкова
Юлия Бирюкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
