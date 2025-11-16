Подъём, похожий на русскую рулетку: почему этот маршрут Эвереста называют невозможным

Южная и Юго-Западная стены Эвереста считаются самыми недоступными направлениями на вершину. Эти гигантские каменно-ледовые плиты, уходящие вверх почти на три километра, десятилетиями остаются пределом человеческих возможностей.
Многочисленные экспедиции пытались пройти по этим маршрутам в разных стилях, однако опыт горных команд показывает: существует граница, за которой даже мастерство альпинистов уступает суровости горы.
Особое внимание специалисты уделяют различию между так называемым альпийским и осадным стилями, ведь именно стиль выбранного восхождения определяет шансы на успех.
На Эвересте стиль — это не просто методика прохождения. Это философия, проявление уважения к горе и возможности человека противостоять высоте. Поэтому разговор о Южной и Юго-Западной стенах всегда сопровождается дискуссией: возможен ли здесь чистый альпийский стиль? Многолетняя практика показывает, что ответ отрицательный — и причина кроется не только в сложности маршрута.
Под альпийским стилем понимают максимально лёгкий подъём: 2-3 альпиниста идут напрямую, берут только самое необходимое, не устанавливают промежуточных лагерей и не возвращаются за припасами. Такой подход требует невероятной скорости, силы и опыта, ведь каждая ошибка может стать последней. В отличие от него, осадный стиль — это работа большой группы, которая поднимает снаряжение выше и выше, устанавливает лагеря, прокладывает страховочные верёвки и создаёт безопасный коридор для восхождения.
Осадный метод дал миру множество исторических побед, включая экспедицию 1953 года, когда Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые достигли вершины Эвереста. За их успехом стояла огромная команда, работавшая на маршруте три месяца. Этот пример показывает принцип: сложнейшие участки требуют огромного количества ресурсов, людей и времени.
|
Характеристика
|
Альпийский стиль
|
Осадный стиль
|
Количество людей
|
2-3
|
Десятки и сотни
|
Снаряжение
|
Минимум
|
Большие запасы
|
Промежуточные лагеря
|
Нет
|
Да
|
Возврат в базу
|
Нет
|
Регулярно
|
Скорость
|
Максимальная
|
Умеренная
|
Риски
|
Очень высокие
|
Ниже благодаря поддержке
|
Подходит для
|
Лёгких и средних маршрутов
|
Сверхсложных стен
История показывает, что даже смешанные схемы — когда часть пути совершается самостоятельно, а часть с опорой на установленные ранее верёвки и лагеря — крайне рискованны. На такой стене каждая ночёвка — вызов человеческому телу: мороз, недостаток кислорода, тяжёлая работа на больших углах наклона делают задачу почти невозможной.
|
Плюсы маршрута
|
Минусы
|
Уникальный технический вызов
|
Высочайший уровень смертности
|
Возможность первопрохождений
|
Почти вертикальные участки
|
Историческая ценность
|
Высота стен — 2500 м подряд
|
Престиж маршрута
|
В зоне смерти с первых метров стены
Почему стену нельзя пройти в альпийском стиле?
Высота, рельеф, вес снаряжения и необходимость ночёвок делают этот стиль критически опасным.
Сколько людей вообще прошли этот маршрут?
Около тридцати — и все в осадном стиле.
Почему смертность такая высокая?
Из-за сочетания высоты, технической сложности и ограниченных возможностей спасения.
Миф: опытный альпинист может пройти любую стену в альпийском стиле.
Правда: существуют маршруты, где физически невозможно нести всё необходимое на себе.
Миф: технологии решат проблему.
Правда: на таких высотах и углах наклона техника почти бесполезна — решают только ресурсы и команды.
Миф: Юго-Западная стена — просто сложный маршрут.
Правда: это один из самых опасных и непредсказуемых участков на Земле.
Экстремальные восхождения воздействуют на психику: изматывающий холод, длительное напряжение, нехватка кислорода и риск срыва выматывают не меньше, чем физическая нагрузка. Психологическая устойчивость — неотъемлемое условие выживания. На таких стенах победа часто зависит не от силы, а от способности сохранять ясность ума в условиях высотного стресса.
